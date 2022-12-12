Лед под ногами «синего»: каким получился роман «Комитет охраны мостов» Дмитрия Захарова

Мифология романа построена вокруг Зимнего Прокурора, которому служат «синие», но это хтоническое божество с головой не то хорька, не то енота, по итогу не играет никакой роли в сюжете, так и оставаясь до конца книги размытым образом. Большинство персонажей довольно схематичны, они очень много разговаривают и демонстрируют чудеса проницательности по части мыслей друг друга, но не обладают фактурностью. Захаров отдал приоритет наполнению сюжета разнообразными событиями, пожертвовав подробной проработкой действующих лиц и сеттинга. Герои постоянно куда‑то едут, с кем‑то говорят, решают вопросы, дерутся и. т. д. Нескончаемая череда действий уже к середине романа начинает сильно утомлять, автор буквально не дает продыху как читателю, так и своим персонажам.