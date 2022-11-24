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Театр
Черная пятница в театре: на какие спектакли стоит купить билеты со скидкой
Егор Михайлов
Вчера в 19:37
Советуем спектакли в Москве и Петербурге, билеты на которые до 27 ноября можно купить на «Афише» со скидкой.

Москва

Полная иллюминация

Шалом

© Театр «Шалом»

Невротик-американец и простой одесский парень путешествуют по Украине в поисках еврейского местечка, сметенного с лица земли в годы Второй мировой. Немыслимо своевременная постановка по мотивам лучшего романа Джонатана Сафрана Фоера.

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Запредельно близко: спектакль «Полная иллюминация» в театре «Шалом»
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Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках

Квартет И

© «Квартет И»

Спектакль, который принес четверке комедиантов славу, породил несколько экранизаций и массу подражаний, а оригинал тем временем не сходит со сцены уже почти пятнадцать лет. Сюжет при этом несложный: четверо мужчин сидят и разговаривают. Тот случай, когда простота — залог успеха.

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Я, бабушка, Илико и Илларион

Театр на Юго-Западе

© Пресс-служба «Театра на Юго-Западе»

Спектакль по мотивам одной из лучших книг о Грузии — классическом романе Нодара Думбадзе про жителей гурийского села накануне, в годы и сразу после Великой Отечественной. Все образы создает один Георгий Иобадзе, получивший за этот спектакль премию «Лучшая актерская работа» на фестивале МОНОfest.

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Вишневый сад

Театр на Бронной

© Пресс-служба «Театра на Бронной»

Это закон: в любой театральной подборке непременно должен быть хотя бы один спектакль по пьесе Чехова. На этот нужно обратить особое внимание: его поставил Микита Ильинчик, который эффектно дебютировал на сцене «Театра на Бронной» в прошлом феврале со спектаклем «Благоволительницы».

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Домашний Орест: спектакль «Благоволительницы» по роману Литтелла

150 причин не защищать Родину

Театр.doc

© «Театр.doc»

На дворе 1453 год, непобедимый Константинополь вот-вот падет. Пять актрис рассказывают, как рушится мир и что происходит с простыми людьми — воинами, жертвами, нападающими и защитниками — на фоне катастрофы. Выдающийся спектакль Елены Греминой вернулся на сцену театра в прошлом году и с тех пор не стал менее актуальным.

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Человек из Подольска

Театр.doc

© «Театр.doc»

Спектакль, превративший хорошего писателя Дмитрия Данилова в главную звезду современной драматургии. Одновременно и совершенно по-ионесковски абсурдистская пьеса и предельно реалистичный текст о России, смешной и страшный, как сама жизнь. Больше, конечно, страшный.

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Петербург

Смерть Тарелкина

Приют комедианта

© Театр «Приют комедианта»

Средней руки чиновник Тарелкин придумывает гениальный способ избавиться сразу от всех своих проблем: инсценировать собственную смерть. Эта и другие пьесы Александра Сухово-Кобылина чем‑то похожи на Бенджамина Баттона: за полторы сотни лет они не устаревают, а, наоборот, становятся все более острыми, злыми и дерзкими.

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Крокодил души моей

Театр эстрады им. Аркадия Райкина

© Театр эстрады им. Аркадия Райкина

Крокодил души моей, а также Дуся моя насекомая и Лошадиная моя собака — это нежные прозвища, которыми Чехов одарял Ольгу Книппер, любимую женщину. В этом спектакле молодые артисты пытаются не столько осовременить рассказы молодого Чехова, сколько найти в них что‑то современное и открыть для зрителей Антошу Чехонте по-новому.

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Анна Каренина

Театр-фестиваль «Балтийский дом»

© Театр-фестиваль «Балтийский дом»

За один из главных русских романов взялись режиссер Александр Галибин и драматург Елена Гремина и увидели в истории несчастной Анны настоящую трагедию античных масштабов.

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Мертвые души

Театр им. Ленсовета

© Театр им. Ленсовета

Возможно, не было в истории русскоязычной литературы текста, который настолько вплотную подобрался бы к пониманию чего‑то очень важного о нашей стране. Вслед за Гоголем очередной театр задается вопросом: «Русь, куда ж несешься ты?» Русь по-прежнему не дает ответа.

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Странная миссис Сэвидж

Театр на Литейном

© «Театр на Литейном»

Приемные дети помещают миссис Сэвидж, вдову миллионера, в сумасшедший дом, где она, конечно, обнаруживает, что «ненормальные люди» бывают добрее и лучше «нормальных». Первой исполнительницей роли Сэвидж на отечественной сцене была Фаина Раневская, а на Литейном ее играет Татьяна Ткач (любимая жена Абдуллы из «Белого солнца пустыни»). Если вам нужен спектакль, который хотя бы немного вернет веру в человечество, — вот это он.

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