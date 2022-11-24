Черная пятница в театре: на какие спектакли стоит купить билеты со скидкой

Москва
Полная иллюминация
Шалом
Невротик-американец и простой одесский парень путешествуют по Украине в поисках еврейского местечка, сметенного с лица земли в годы Второй мировой. Немыслимо своевременная постановка по мотивам лучшего романа Джонатана Сафрана Фоера.
Разговоры мужчин среднего возраста о женщинах, кино и алюминиевых вилках
Квартет И
Спектакль, который принес четверке комедиантов славу, породил несколько экранизаций и массу подражаний, а оригинал тем временем не сходит со сцены уже почти пятнадцать лет. Сюжет при этом несложный: четверо мужчин сидят и разговаривают. Тот случай, когда простота — залог успеха.
Я, бабушка, Илико и Илларион
Театр на Юго-Западе
Спектакль по мотивам одной из лучших книг о Грузии — классическом романе Нодара Думбадзе про жителей гурийского села накануне, в годы и сразу после Великой Отечественной. Все образы создает один Георгий Иобадзе, получивший за этот спектакль премию «Лучшая актерская работа» на фестивале МОНОfest.
Вишневый сад
Театр на Бронной
Это закон: в любой театральной подборке непременно должен быть хотя бы один спектакль по пьесе Чехова. На этот нужно обратить особое внимание: его поставил Микита Ильинчик, который эффектно дебютировал на сцене «Театра на Бронной» в прошлом феврале со спектаклем «Благоволительницы».
150 причин не защищать Родину
Театр.doc
На дворе 1453 год, непобедимый Константинополь вот-вот падет. Пять актрис рассказывают, как рушится мир и что происходит с простыми людьми — воинами, жертвами, нападающими и защитниками — на фоне катастрофы. Выдающийся спектакль Елены Греминой вернулся на сцену театра в прошлом году и с тех пор не стал менее актуальным.
Человек из Подольска
Театр.doc
Спектакль, превративший хорошего писателя Дмитрия Данилова в главную звезду современной драматургии. Одновременно и совершенно по-ионесковски абсурдистская пьеса и предельно реалистичный текст о России, смешной и страшный, как сама жизнь. Больше, конечно, страшный.
Петербург
Смерть Тарелкина
Приют комедианта
Средней руки чиновник Тарелкин придумывает гениальный способ избавиться сразу от всех своих проблем: инсценировать собственную смерть. Эта и другие пьесы Александра Сухово-Кобылина чем‑то похожи на Бенджамина Баттона: за полторы сотни лет они не устаревают, а, наоборот, становятся все более острыми, злыми и дерзкими.
Крокодил души моей
Театр эстрады им. Аркадия Райкина
Крокодил души моей, а также Дуся моя насекомая и Лошадиная моя собака — это нежные прозвища, которыми Чехов одарял Ольгу Книппер, любимую женщину. В этом спектакле молодые артисты пытаются не столько осовременить рассказы молодого Чехова, сколько найти в них что‑то современное и открыть для зрителей Антошу Чехонте по-новому.
Анна Каренина
Театр-фестиваль «Балтийский дом»
За один из главных русских романов взялись режиссер Александр Галибин и драматург Елена Гремина и увидели в истории несчастной Анны настоящую трагедию античных масштабов.
Мертвые души
Театр им. Ленсовета
Возможно, не было в истории русскоязычной литературы текста, который настолько вплотную подобрался бы к пониманию чего‑то очень важного о нашей стране. Вслед за Гоголем очередной театр задается вопросом: «Русь, куда ж несешься ты?» Русь по-прежнему не дает ответа.
Странная миссис Сэвидж
Театр на Литейном
Приемные дети помещают миссис Сэвидж, вдову миллионера, в сумасшедший дом, где она, конечно, обнаруживает, что «ненормальные люди» бывают добрее и лучше «нормальных». Первой исполнительницей роли Сэвидж на отечественной сцене была Фаина Раневская, а на Литейном ее играет Татьяна Ткач (любимая жена Абдуллы из «Белого солнца пустыни»). Если вам нужен спектакль, который хотя бы немного вернет веру в человечество, — вот это он.