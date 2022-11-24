Черная пятница в театре: на какие спектакли стоит купить билеты со скидкой

Приемные дети помещают миссис Сэвидж, вдову миллионера, в сумасшедший дом, где она, конечно, обнаруживает, что «ненормальные люди» бывают добрее и лучше «нормальных». Первой исполнительницей роли Сэвидж на отечественной сцене была Фаина Раневская, а на Литейном ее играет Татьяна Ткач (любимая жена Абдуллы из «Белого солнца пустыни»). Если вам нужен спектакль, который хотя бы немного вернет веру в человечество, — вот это он.