«Рутрекер» давно навечно заблокирован в России, а после 24 февраля, когда пошли предложения открыть доступ к нему, сам отказался работать в стране. «Афиша.Daily» поговорила с анонимными администраторами rutracker.org об их миссии, гражданском самосознании, нравственном стержне и разнице между цифровым пиратством и реальным воровством.

— В чем вы видите свою миссию?

— Мы позиционировали и позиционируем себя как библиотеку контента без всякой идеологической составляющей. Наша цель — ее сохранение и наполнение. При этом за отсутствие идеологической составляющей мы чаще всего и попадаем под огонь критики, как со стороны правообладателей, так и сторонников всяких пиратских партий и движений за свободную информацию.

С этим также связан и вопрос о возможной разблокировке Rutracker (RuTracker пообещал оставить сайт недоступным для россиян — даже если его разблокирует Роскомнадзор — Прим. ред.). Ближайшим идеологическим аналогом в данном случае будет «Википедия»: если это база знаний человечества в интернете, то Rutracker — библиотека контента на русском языке.

При этом мы не делаем упор на пиратство как таковое. По нашим оценкам основная доля файлов на трекере — так называемый брошенный контент, который финансово не интересен правообладателям.



До блокировки, если вы помните, мы активно сотрудничали с ними, но вмешалось государство, и «что‑то пошло не так». В результате в минусе остались все: пользователям пришлось искать способы обходить блокировки, правообладатели лишились возможности удалять раздачи, нарушающие их права, а Роскомнадзор — как слон в посудной лавке во всей красе.

— В некоторых интервью вы говорили, что в команде ходят разговоры о том, что Rutracker стоит превратить в онлайн-кинотеатр и извлекать таким образом больше прибыли. Продолжаются ли эти разговоры до сих пор?

— Теоретически можно сделать из трекера онлайн-кинотеатр, но есть одна проблема: непонятно, как посчитать просмотры . Мы в 2010–2012 годах часто вели переговоры о такого рода проектах, но, увы, технология битторрент сильно децентрализована, и трекер — лишь верхушка айсберга. Мы лишь можем примерно оценить сколько раз скачали тот или иной торрент, и никак не можем это проверить, никак не можем запретить или разрешить пользователю что‑то скачивать. Деньги любят счет, а с нашими вводными сложно говорить о каком‑то бизнесе, мы лишь оперируем поверхностными оценками популярности тех или иных раздач.

— Насколько выросла посещаемость сайта за последние месяцы? Выросли ли ваши доходы?

— Мы особо не следим за посещаемостью, думаю, что она упала на 10–15% с начала года. С экономическими проблемами людям становится не до развлечений , но, с другой стороны, и на походы в кино лишних денег может и не найтись. Что касается наших доходов — это только от рекламы, а поскольку рекламные бюджеты сейчас заметно сокращаются, вслед за ними следуют вниз и наши доходы.

— Продолжаете ли вы удалять раздачи, если об этом просит правообладатель (не важно, из какой он страны)?

— Есть общепринятая процедура, регламентирующая этот процесс, — так называемый DMCA, и мы ей следуем. Это не значит, что мы удаляем все подряд, и точно так же не значит, что не удаляем ничего.

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— Какая самая популярная раздача на Rutracker всех времен? Есть ли какие‑то сезонные раздачи? Насколько я помню, например, песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» становится суперпопулярной в США под Новый год, а потом про нее вспоминают только фанаты — есть ли схожие примеры сезонной популярности раздач на Rutracker?

— Мы не ведем статистики самых популярных раздач. Скорее наоборот, считаем редкие раздачи, и у нас есть специальное комьюнити, группа «Хранители», которая занимается поддержкой такого рода контента. Популярные раздачи на то и популярные: они есть на любом трекере и качаются быстро. Мы же позиционируем себя как библиотеку редкого контента, а не сиюминутный топ-100 торрентов.

— Как вы относитесь к тому, что кинотеатры показывают голливудские фильмы, скачанные в торрентах? Есть ли разница между таким пиратством и тем, что делает Rutracker?

— Все это выглядит очень странно. Именно кинотеатры традиционно обвиняли торренты, что они крадут их доходы. Когда на форуме были правообладатели — они удаляли ссылки контент, нарушавший их права. Пользователи ворчали, но относились к этому с пониманием: что‑то можно качать бесплатно, за что‑то надо платить.

Видимо, в индустрии кинопроката настолько все плохо, что кинотеатры вынуждены так чудить, чтобы хоть как‑то выжить, но это уже вопросы не к нам. Вообще, нельзя сравнивать торренты и поход в кинотеатр. Кинотеатр — это только вышедший, бессмысленный и беспощадный блокбастер, огромный экран, объемный звук и попкорн, это выход в люди, культурное мероприятие.

Rutracker — это старый добрый фильм на мониторе, в кругу семьи, в трениках и майке.

— В чем разница между бесплатным потреблением цифрового контента и воровством (когда я взял что‑то чужое, не заплатив владельцу)?

— Разница очень простая: есть продукт, прямо привязанный к продажам, а есть контент, нелегальное распространение которого не снижает доходы владельца . И если с первым все понятно — правообладатель борется с нелегальным распространением того, что приносит ему прибыль, — то со вторым все не так однозначно.

Зачем тратить время и силы на запрет того, что не принесет никаких положительных результатов? Ну заставила нас группа «Ленинград» удалить все свои записи и концерты с трекера в 2007 году. Все, что она получила, — негатив от аудитории. Сильно сомневаюсь, что пользователи не смогли скачать их творчество в другом месте.

— Не задумывались ли вы над тем, что культура пиратства идет рука об руку с низким гражданским самосознанием. Грубо говоря, если тебя ничего не смущает в том, чтобы бесплатно получить продукт чужого труда (пускай цифровой, а не физический), то ты мало задумываешься о гражданских правах.

— Проблема в том, что человеку тяжело объяснить, почему фильм, показанный бесплатно по телеканалу «Культура», — это окей, а тот же самый фильм, скачанный с торрентов, — уже пиратство.

Сотни каналов телевидения (и сотни радиостанций) в погоне за вниманием аудитории приучили обществу к бесплатному контенту. А когда то же самое предложил интернет, это внезапно стало проблемой.

Вторая сторона вопроса в том, что производители контента часто готовы не то что бесплатно распространять его среди пользователей, но даже согласны платить за его распространение любыми способами и на любых платформах, получая прибыль по другой бизнес-модели. Как в этом всем разобраться?

И последнее, что нужно заметить в данном контексте, — можно ли считать пиратством скачанный, допустим, фильм, который нельзя легально купить никаким способом?