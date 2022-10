— Какая самая популярная раздача на Rutracker всех времен? Есть ли какие‑то сезонные раздачи? Насколько я помню, например, песня Мэрайи Кэри «All I Want for Christmas Is You» становится суперпопулярной в США под Новый год, а потом про нее вспоминают только фанаты — есть ли схожие примеры сезонной популярности раздач на Rutracker?