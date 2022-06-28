Нижний Новгород за последние годы стал одним из главных российских центров современного искусства. Рассказываем о самых интересных местах, которые стоит посетить, — от совсем новых площадок до пространств с историей.

Студия «Тихая»

© Максим Мирошников

Институция, выросшая из мастерских художников Александра Лаврова, Андрея Оленева, Антона Морокова, Артема Филатова, Владимира Чернышева, Лены Лисицы, Якова Хорева и команды «ТОЙ», не только производит, но и исследует, популяризирует и архивирует локальное современное искусство. В апреле часть художников переехала в новое здание: там же заработали архив и — в лабораторном формате — выставочное пространство. В планах — презентовать резиденцию и открытое хранение, для которого разрабатывается уникальный архитектурный концепт. Возможный формат взаимодействия с «Тихой» сегодня — studio visits, подразумевающее экскурсии по пространству кураторов или художников. Регистрация — на Timepad.ru. Пока посещение бесплатное.

Адрес Ульянова, 4б

«Арсенал»

© Алексей Шевцов

Эта культурная площадка существует уже 25 лет: ранее как филиал Государственного центра современного искусства, с 2020 года — как филиал ГМИИ им. Пушкина. Изменение в статусе отчасти сместило акценты в содержании и позиционировании институции: сегодня во главе — искусство в широком смысле, а также интеграция современных практик в общий художественный контекст. Кроме выставочных пространств в здании бывшего арсенала в кремле на площади 7000 м² расположены музейный магазин, кафе, детский центр, концертный зал, лекторий и медиатека. Музей старается быть доступным: каждую среду — вход свободный, а все лето 2022-го по вторникам — бесплатные кинопоказы под эгидой фестиваля «Кино без барьеров».

Адрес Кремль, стр. 6

Галерея «9Б»

© Илья Большаков

Небольшое выставочное пространство расположилось в двух шагах от главной пешеходной улицы города — Большой Покровской. В основном оно существует в формате резиденций и открывающихся следом экспозиций. Например, в начале июня в Нижний Новгород прибыл художник и иллюстратор Родион Китаев, а в июле должна открыться его выставка, посвященная хорошим приметам, «сулящим надежду в сегодняшней кризисной ситуации». Затем в коллаборации с галереей Ruarts запланирована выставка Алексея Луки. Посещение бесплатное. Обратите внимание: вокруг множество кафе и ресторанов разного жанра. Буквально спустившись по лестнице из галереи «9Б», оказываешься в неаполитанской пиццерии.

Адрес Октябрьская, 9б, 2 этаж

Галерея Futuro

© Александр Мерзляков, Geo.Pro

Сюда стоит идти за впечатлениями не только от искусства, но и от самого пространства. Аутентичные руинированные стены, арочные двери, высокие потолки и два ряда окон — галерея расположена в здании бывшего Доходного дома городского общества, а это памятник архитектуры и градостроительства XIX века. До 24 июля в Futuro можно увидеть персональную выставку «Illusion» (0+) Даниила Антропова. Художник работает с керамикой, создавая скульптуры через экспериментальную трансформацию разнообразных материалов: стекла, металла, пластика. Текущий проект был вдохновлен романом Владимира Набокова «Защита Лужина». А еще в одной из стен основного экспозиционного пространства находится микрогалерея Futuro Minor — застекленная ниша размером 60×30×30 сантиметров, которую курирует художник Иван Серый.

Адрес Рождественская, 6, 2 этаж

Мастерская Ксюши Ласточки, Максима Трулова и Ивана Серого

© Максим Трулов

На стенах небольшой черно-белой комнаты — множество фантастических персонажей, созданных Ксюшей Ласточкой и Максимом Труловым. Аккуратно стоят на полках скульптуры и инсталляции Ивана Серого. Художники уже несколько лет работают вместе, объединившись в группировку Your Mum’s Knight, и населяют образами улицы и галереи страны и мира. Посетить мастерскую можно по предварительной договоренности, заранее написав Ксюше, Ивану или Максиму в соцсетях. Гости могут приобрести изделия из керамики, а также более крупные работы.

Адрес Рождественская, 6, вход со двора

Арт-пространство «1221»

© «The Village Нижний Новгород»

Иначе — Izzi.nn. Арт-площадка появилась в марте на фоне нового кризиса в результате стихийного и основанного на чистом энтузиазме объединения молодых людей: художников, фотографов, стилистов. Не знакомые друг с другом ранее, они пошли на совместную авантюру: вложились в аренду помещения и уже в апреле организовали коллективную выставку «Выход из реальности», в экспозиции которой были представлены работы Никиты Nomerz, Синего Карандаша, Лены Лисицы и других нижегородских художников. Буквально через полтора месяца случился второй крупный проект: выставка цифровых медиа с ироничным названием Digital Mute. Произведения 30 российских и зарубежных дизайнеров, художников, представителей NFT-сообщества транслировались на LED-экранах и сменяли друг друга ежедневно. Поселилось объединение в одной из локаций культурно-делового центра «Почаина». Миссия «1221» — в создании креативного комьюнити и творческого коворкинга. В планах — расширить пространство и стать первым музеем стрит-арта города. Вход на события платный.

Адрес Почаинская, 17и

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Terminal A

© Дарья Дубровская

Центр современного искусства, занимающийся продвижением нижегородских художников, открылся весной 2021-го в Нижегородского ЦУМе, а через год переехал на территорию фуд-холла «Порт». Terminal A занимает четыре этажа бывшего производственного цеха судостроительного завода XIX века, а по окончании ремонта в нем появятся выставочные пространства, резиденции и мастерские, open space и магазин, где можно приобрести мерч и работы художников. Уже на полупостроенной площадке прошла ярмарка современного искусства Buy, которая, как обещают, будет проходить два раза в год. Первый же полноценный выставочный проект запланирован на июль: организаторы Terminal A решили открыть пространство, как и в ЦУМе, экспозицией работ уличных художников из команды Bomse. Вход на выставки платный. При этом каждую неделю будет проходить день открытых дверей с возможностью свободного посещения мастерских художников.

Адрес фуд-холл «Порт», Красная Слобода, 9

Выставочный пакгауз

© АНО «Центр 800»

В 2015 году в Нижнем Новгороде обнаружили ажурные металлические конструкции конца XIX века, бывшие частью главного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки 1896 года. Несколько лет продолжались дискуссии о том, какой ценностью они обладают и стоит ли их сохранять, и в итоге активистам удалось отстоять наследие. Еще до реконструкции в пакгаузах успели провести фестиваль аудиовизуального искусства Intervals, фестиваль искусств «Стрелка» и вручить премию «Инновация», а не так давно их адаптировали под галерею и концертный зал. Курируют площадки Нижегородский государственный художественный музей и Нижегородский театр оперы и балета им. Пушкина. До 3 июля в выставочном пространстве действует экспозиция «Точка сборки» (0+): она посвящена истории и возрождению пакгаузов. А на июль–август запланирована выставка гравюр в редкой технике меццо-тинто художников из 10 стран: авторы работают вручную с помощью метода, позволяющего создавать полутона без использования линий и штриховки. Пока непонятно, как часто на площадке можно будет увидеть современное искусство, но съездить на Стрелку, заглянуть в пакгаузы или просто прогуляться по набережной, однозначно стоит. Вход на выставки бесплатный.