Российские современные художники придумали авторские афиши для Фестиваля уличного кино

Российские современные художники создали серию работ, приуроченных к Фестивалю уличного кино, который проходит в более чем тысяче населенных пунктов. Они оформили десять авторских афиш. Об этом организаторы события рассказали «Афише Daily».

Получившиеся постеры минувшим летом можно было увидеть в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Воронеже. Дизайн афиш был вдохновлен обликом и атмосферой этих городов.