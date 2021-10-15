Российские современные художники придумали авторские афиши для Фестиваля уличного кино

Российские современные художники создали серию работ, приуроченных к Фестивалю уличного кино, который проходит в более чем тысяче населенных пунктов. Они оформили десять авторских афиш. Об этом организаторы события рассказали «Афише Daily».
Получившиеся постеры минувшим летом можно было увидеть в Москве, Уфе, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Тюмени, Ростове-на-Дону, Владивостоке и Воронеже. Дизайн афиш был вдохновлен обликом и атмосферой этих городов.
Например, уфимский художник Шамиль Шааев переосмыслил символ Башкортостана — цветок курая. Маяна Насыбуллова из Новосибирска посвятила свою работу людям: ее афишу дополняет лозунг «Фестиваль уличного кино — это для всех».
Екатеринбуржец Владимир Абих при создании постера деконструировал классический лайтбокс — именно он стал основой визуального образа. Также над проектами афиш трудились Миша Гудвин, Максим Трулов, Ксюша Ласточка, Анна Самойлова, Александр Гордеев, Андрей Дмитренко, Александра Мельникова и Никита Шорк.
«Вот уже восьмой год подряд Фестиваль уличного кино путешествует по России, показывая короткометражное кино даже в самых отдаленных уголках страны. Нам интересно исследовать культурные особенности каждого региона, а такая коллаборация позволяет еще более глубоко понять людей, которым мы показываем фильмы», — сказал генпродюсер фестиваля Александр Щеряков.
Работы всех художников можно будет увидеть на закрытии фестиваля в Москве, оно состоится в октябре. Последний кинопоказ фестиваля пройдет 15 октября в Пархикасинском центральном сельском доме культуры.