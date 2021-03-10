От школы фем-письма до лекций Дмитрия Данилова: «Афиша Daily» выбрала семь школ, в которых можно научиться хорошо писать.

Creative Writing School Литературные мастерские для детей, подростков и взрослых Цена: от 2900 до 30 000 рублей, есть бесплатные курсы, а также перед началом мастерских проходит конкурс на бесплатное обучение

Ближайший старт: в любое время

Майя Кучерская Основательница школы

«Я работала литературным критиком, писала в газету «Ведомости» книжные обзоры много лет подряд. И вдруг заметила одну закономерность: романы, переведенные с английского, обычно оказывались по качеству выше, чем русскоязычные, с точки зрения совершенства формы. Стройная композиция, расстановка персонажей, продуманный финал в переводных книгах обычно имелись, в наших — нет. Даже у лучших российский авторов то структура, то диалоги отчетливо проседали. С глубиной, с идеями у наших авторов дело обстояло не хуже, если не лучше, но форма, форма! Мне стало обидно и интересно: почему? В чем дело? Постепенно я поняла: у нас не существует литературной школы. Во времена Пушкина и Толстого литературную учебу заменяло общение литераторов друг с другом, салоны, кружки; потом писатели стали объединяться в группы, учились друг у друга. Но после революции все оборвалось. У нас. В Англии, США — напротив, только началось. Курсы по творческому письму появлялись во всех университетах. Открывались бакалаврские и магистерские программы. Далеко не все, кто там учился, становились писателями. Но creative writing обрело массовый характер.

Вот и ответ. В англоязычных странах школа сформировалась, у нас все свелось к Литературному институту, где ремеслу почти не учили.

Оставалось всего ничего: открыть курсы по творческому письму в России, что мы с Натальей Осиповой, филологом и бизнес-леди, которую мне удалось увлечь своими идеями, вскоре и сделали. Так появилась Creative Writing School. За шесть лет существования CWS cтала большой школой с широким диапазоном — у нас можно учиться тому, как писать прозу, стихи, пьесы, сценарии, травелоги, переводить художественную прозу, причем в разных форматах: очном, онлайновом и вебинарном. Ну а еще преподают у нас очень известные писатели: Ольга Славникова, Марина Степнова, Дмитрий Данилов, Роман Сенчин, один другого восхитительнее». «Глагол» Писательское приключение Цена: 33 000 рублей, перед началом курса проходит конкурс на бесплатное обучение

Ближайший старт: 13 марта

Женя Иванова Соосновательница школы

«Я три года разрабатывала и продюсировала образовательные программы в проекте про креативное мышление Most Creative Camp, поэтому влюблена в необычные форматы обучения. При этом я писательница, редактор, занималась развитием издательства Bookmate Originals и сама училась в нескольких школах творческого письма — прекрасных, но для меня слишком классических. Из суммы этих опытов и пристрастий появилась идея «Глагола»: курса прозы, который будет похож на приключение с неожиданными знакомствами, спецэффектами и удивительными поворотами истории. В программах школы много нестандартных решений. Например, камерный формат обучения, где на дюжину студентов приходится десять преподавателей; сам преподавательский состав, в котором писатели временами уступают место редакторам и драматургам, или необычные форматы занятий, когда лекцию в закрытом инстаграм-аккаунте сменяет подкаст-разбор студенческих текстов с приглашенными рецензентами. Первый курс мы провели год назад. Готовили его под офлайн — с тайными лекториями в художественных мастерских и писательскими променадами, но случилось сами знаете что. В онлайне оказалось ничуть не хуже: мы собираем в большое и дружное комьюнити людей от Парижа до Камчатки . Пандемия закончится — отправимся всех навещать.

Слово, которое нам чаще всего пишут в отзывах, — «атмосфера». Выпускники говорят, что она бывает дружелюбной, уютной, безопасной, прекрасной и вдохновляющей. Наверное, больше всего в этом помогает то, что мы с Наташей Подлыжняк, второй руководительницей программ, делаем «Глагол» для души, а зарабатываем, скорее, разработкой и продакшеном образовательных программ для крупных компаний. Похоже, что‑то из этого получается: тексты выпускников разбирают (не побоюсь именно так сказать) литературные журналы и печатают в настоящих бумажных сборниках». Litband Литературная банда Цена: от 5500 рублей за курс

Ближайший старт: 11 марта

Андрей Ковылкин Сооснователь школы Елена Помазан Соосновательница школы

«Litband возник из идеи литературного клуба, в котором люди помогали бы друг-другу придумывать интересные истории и воплощать их в форме рассказа, романа или сценария. Роль куратора отводилась приглашенным редактором, писателям и сценаристам. Со временем небольшая мастерская на Artplay переросла в достаточно масштабный онлайн-проект. За последний год наши курсы прошли порядка 4000 человек со всего мира и каждый третий возвращается повторно.

Мы верим, что в основе творчества лежат страсть и интерес, а истории есть в каждом из нас — нужно просто найти способ рассказать их так, чтобы раскрыть чувства, смыслы и передать опыт в увлекательной форме.

Сейчас у нас в линейке 12 курсов: жанровые курсы по фантастике, детективу, базовый курс литературного мастерства, мастерская поэзии и другие. Мы проводим только живые онлайн-лекции, не используем предварительно записанные видео, в которых лектор рассказывает теорию на камеру. Основной упор делаем на практику. У нас в школе лекция — это подводка к домашке. А домашка в 80% случаев — написание цельного, пусть и небольшого произведения. В связке со студентом всегда работает редактор, он комментирует, дает обратную связь и помогает студенту расти. То есть к концу даже небольшого литературного марафона студент пишет порядка 5–6 рассказов. Так мы воплощаем основной наш методический концепт «чтобы научится писать, нужно писать»». Write Like a Grrrl Для пишущих женщин Цена: от 3990 рублей, есть формат вдохновляющей рассылки от 1990 рублей

Ближайший старт: 8 апреля

Светлана Лукьянова Соосновательница школы

«WLAG — это британские курсы. Саша Шадрина, с которой мы вместе вели блог и паблик No Kidding, а до этого учились на филфаке и работали в одной ИТ-компании, предложила мне привезти их в Россию, потому что ей понравилась концепция. Мы прошли курс для кураторок у основательницы WLAG Керри Райан и запустили первые группы в Москве и Казани. С тех пор курсы очень разрослись, появилось много разных направлений, большая часть занятий проводится онлайн.

WLAG не строится вокруг фигуры автора-гуру, который учит всех писать так, как он. Кураторки курса — это женщины, которые прочитали много книг, любят язык, пишут сами, но они просто проводницы.

Они готовы поделиться знаниями и опытом, но опыт других участниц при этом не менее важен. Такой подход приводит к тому, что на курсах царит доброжелательная атмосфера, в которой нестрашно пробовать новое. А еще у нас дружное писательское сообщество. Конечно, на всех курсах изучаются примерно одни и те же законы, по которым создается литературное произведение. WLAG отличает внимание к женскому письму — мы учимся в основном на примерах из литературы, написанной женщинами, и обращаем внимание на специфические проблемы, с которыми сталкиваются писательницы. Мы занялись курсами WLAG, потому что нам не хватало автобиографических текстов, написанных нашими современницами на русском языке. Мы публикуем тексты участниц WLAG на сайте и издаем сборники рассказов. Мы относимся к сборникам не как к дежурным компиляциям текстов, которые издаются, чтобы порадовать выпускников. А как к настоящим книгам. Они продаются в независимых книжных и онлайн. Сборник «Маленькая книга историй о женской сексуальности» вошла в пятерку самых популярных изданий на «Букмейте» в 2020-м году, чем мы очень гордимся». «Пишем на крыше» Курсы при журнале «Вопросы литературы» Цена: от 399 рублей, есть бесплатные курсы

Ближайший старт: в мае 2021-го

Полина Дуардович Куратор

«Теперь кажется, что идея организовать школу была абсолютно логичной — все-таки журнал регулярно вел свои семинары на форумах писателей, его профиль — это как раз экспертная оценка текстов (это вообще задача так называемых толстых журналов). Но тогда нам это казалось довольно дерзким: ни один толстый журнал не имел тогда своей школы, и в целом их было намного меньше, чем сейчас. Еще одной причиной была наша редакция с аутентичными интерьерами 1960-х в историческом доме Нирнзее — нам захотелось вернуть в дом атмосферу литературного салона .

Мы хотим быть дружественной профессиональной средой — одной из особенностей школы являются неформальные встречи у нас в редакции, чтения, мероприятия. Нам кажется важным помогать выстраивать свою среду тем, кто только входит в литературу. Даже отрицательный опыт помогает легче найти «своих», если таковые для человека нужны. Мы хотим быть новыми, уникальными — будь то первая школа литературного менеджмента, литературные подкасты, краткий курс по личному бренду писателя или лаборатория поэтической речи и перформанса, которая стартует в мае. Еще мы хотим быть социально полезными. Благодаря Национальному фонду поддержки правообладателей мы проводим бесплатные курсы для учителей, помогая им разобраться, как рассказывать о современной литературе, вместе с людьми старшего поколения пишем мемуары и сохраняем воспоминания. Конечно, у нас всегда есть бюджетные места, но это уже не особенность, а просто добрая традиция среди литературных школ. И, кажется, скоро у нас будет настоящая писательская резиденция в Вологде, в старинной усадьбе, и каждый, кто пишет хорошие тексты, будет иметь возможность туда попасть». Школа литературных практик при «Шанинке» Актуальное письмо и современный литературный процесс Цена: от 17 000 рублей за лабораторию

Ближайший старт: в апреле 2021-го

Евгения Некрасова Сокураторка школы

«Школа и ее манифест родились от двух недовольств: во-первых, текстами актуальной русской прозы (в первую очередь ее языком), во-вторых, самим литературным процессом (его неэффективностью). И мне лично был нужен какой‑то постоянный заработок. И вот теперь школе полтора года, у нас учится уже четвертый набор, сложилось отличное комьюнити, вышли антологии „Страсти по Конституции“ и „Возвращение домой“, еще одна готовится к выходу, мы со студентами делаем проекты по продвижению современной литературы. Школа — отдельное мощное существо».

Алеся Атрощенко Сокураторка школы

«Я всегда мечтала преподавать литературу в вузе, и вот теперь мечта сбылась, причем так, что это превзошло все мои ожидания: во-первых, мы занимаемся осмыслением текущих процессов, самых современных тенденций; во-вторых, над нами не довлеет академическая традиция, и я иногда чувствую себя панком от литературоведения . Более того, я вижу, как мы меняем оптику людей, они начинают писать по-другому, часто — заметно лучше, и сами это чувствуют. Это дает огромную мотивацию. В общем, как всегда: если тебе чего‑то не хватает — сделай это сам».

Татьяна Новоселова Директор школы

«Я занимаюсь менеджментом культуры и проектированием в этой сфере, а последние годы еще и преподаю их в „Шанинке“. Литература всегда была моим фокусом, и я неплохо знаю и контекст, и всех ведущих игроков на этом рынке. В своих практиках как преподавания, так и реализации проектов я все время задавалась вопросом: почему так плохо, так неэффективно делаются проекты в литературе, почему менеджмент культуры в литературоцентричной стране никогда не подразумевает менеджмент литературы? Слава богу, нашлись единомышленники (единомышленницы!), и вот уже год мы ввели в обиход предметы литменеджмент и проектирование проектов в области литературы (курсы при той же „Шанинке“). И это было впервые в стране. Сейчас я вижу у других школ/курсов эти термины и рада, что мы задали тренд». «Школа сказки» Курсы для самых юных писателей Цена: от 399 рублей

Ближайший старт: в любое время

Ольга Дворнякова Директор школы

«Идея родилась из собственного детства и из отзывов взрослых людей, которые мечтают писать, но не знают, как начать. Более того, читая по работе в детском издательстве [„Настя и Никита“] огромное количество рукописей, я сталкивалась с тем, что у авторов огромное количество одинаковых проблем. Именно глобальное непонимание того, как должен строиться хороший, интересный, полноценный текст, заставляет издательство игнорировать их заявки. Невозможно давать на каждый тест развернутую рецензию, поясняя, что в нем не так. Потому что проблема спряталась в самом корне представлений о структуре текста, о сюжете. В детстве в школе приходилось писать сочинения. Часть учителей возвращали текст обратно с не самой лучшей отметкой, не поясняя, что не так. И уж точно никто не рассказывал, как именно нужно. Я сделала вывод о том, что от нас многого хотят, но ничему не учат в плане работы с текстом . И решила помочь детям — будущим авторам решить эту проблему как можно раньше. Сформировать навык в максимально юном возрасте — не тогда, когда у ребенка уже есть сформированные осознанные и зачастую неправильные представления, как надо, а гораздо раньше. Когда работа с текстом воспринимается как игра. Когда можно на практически неосознаваемом уровне помочь ребенку сформировать представления о сюжете произведения. Помогать создавать правильную завязку, кульминацию, придумывать концовку произведения вместо того, чтобы оттачивать во взрослом уровне литературное мастерство с неправильной структурой. Это было начало работы „Школы сказки“. Позже родилась целая серия курсов со стихами — тоже, можно сказать, из личного опыта. Я стихи никогда не понимала и не любила, но считаю, что это серьезный недостаток. Поэтому благодаря поэту Леониду Кочеткову, который оказался блестящим педагогом, я узнала сама, как строятся стихи, и перестала бояться сложных слов „ямб“ и „хорей“, „хокку“ и „танка“, и ученики нашей Школы очень вдохновились стихотворными размерами. Ведь необязательно круто сочинять стихи самостоятельно, чтобы понимать, как они устроены, и чувствовать их красоту».