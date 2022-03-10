Несмотря на то, что некоторые музеи приостановили работу или отменили проведение выставок, «Афиша Daily» нашла в Москве события, которые стоит посетить.
«Алексей Лука и Матвей Шапиро. Разрез» в фонде Ruarts
До 13 марта
Отправной точкой для проекта Алексея Луки и Матвея Шапиро стало исследование усадьбы доктора Снегирева, созданной архитектором Романом Клейном в конце XIX века. Помимо истории здания и его жильцов, выставка рассказывает об отдельных архитектурных элементах и биографии первого владельца.
«Ship: Future Artists Tokyo 2022» в пространстве Cube. Moscow
До 13 марта
На диджитал-выставке представлены работы 24 японских художников, объединенных темой корабля «как символа надежды, соединяющей все более разобщенный мир». Все работы, вошедшие в выставку, представлены в виде NFT на платформе FAT.
«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе»
До 13 марта
Масштабный проект всемирно известного российского арт-дуэта Recycle Group на «Винзаводе» посвящен стремительной цифровизации и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.
«Магия африканского искусства или Directly from Africa» в галерее «Тираж»
До 20 марта
Галерея Tirage Unique совместно с Iragui Gallery проводит выставку восьми художников из пяти африканских стран. В экспозицию вошли работы одного из самых известных авторов континента — Кипары Мзгуно и его сына Давида Мзгуно, камерунца Хако Ханксона, суданской художницы Раджи Оши и других.
«Максим Ксута. Архитектоника» в галерее «Триумф»
До 20 марта
На персональной выставке московского художника Максима Ксуты можно увидеть несколько серий работ разных лет — фотографический цикл «CY», проект «Горизонты», в котором он трансформирует волны энцефалограмм в горные пейзажи, и «Тектоническую живопись».
«Rituals» в галерее Lobby
До 30 мая
В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».
«Маркус Люперц. Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника» в ММОМА на Петровке
До 3 апреля
Первая в Москве ретроспективная выставка одного из самых значимых современных немецких художников Маркуса Люперца, которого искусствоведы нередко ставят в один ряд с Ансельмом Кифером и Герхардом Рихтером. Люперц прославился скандальными полотнами с милитаристской символикой, посвященными трагическим событиям Второй мировой войны.
I Международная биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа-арт-музее
До 3 апреля
На первой биеннале в МАММе, посвященной искусству будущего, можно увидеть проекты, созданные при использовании нейросетей, технологии VR, 3D-анимации и робототехники. В рамках выставки запущена платформа artforthefuture.art, где можно посмотреть российское и зарубежное цифровое искусство.
«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее
До 5 мая
Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт, и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.
«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском
До 8 мая
В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легко узнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».
«Назначаю Вам встречу в саду…» в Царицыно
До 10 мая
На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».
«Новое из старого» в галерее «Краснохолмская»
До 15 мая
Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему Upcycle. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.
«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма
До 22 мая
В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.
«Я люблю Зверева» в Музее АЗ
До 29 мая
Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.
«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме»
До 19 июня
Более ста работ русских живописцев — Ивана Шишкина, Казимира Малевича, Марка Шагала и других, — отобранных из музейных собраний по всей стране, представлены на выставке, устроенной по принципу алфавита: каждой букве (и слову на эту букву) отведен свой тематический раздел и отдельная глава повествования.