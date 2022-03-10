Несмотря на то, что некоторые музеи приостановили работу или отменили проведение выставок, «Афиша Daily» нашла в Москве события, которые стоит посетить.

«Алексей Лука и Матвей Шапиро. Разрез» в фонде Ruarts До 13 марта

© Фонд Ruarts

Отправной точкой для проекта Алексея Луки и Матвея Шапиро стало исследование усадьбы доктора Снегирева, созданной архитектором Романом Клейном в конце XIX века. Помимо истории здания и его жильцов, выставка рассказывает об отдельных архитектурных элементах и биографии первого владельца.

«Ship: Future Artists Tokyo 2022» в пространстве Cube. Moscow До 13 марта

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На диджитал-выставке представлены работы 24 японских художников, объединенных темой корабля «как символа надежды, соединяющей все более разобщенный мир». Все работы, вошедшие в выставку, представлены в виде NFT на платформе FAT.

«Арт-группа Recycle. New Nature» на «Винзаводе» До 13 марта

© «Винзавод»

Масштабный проект всемирно известного российского арт-дуэта Recycle Group на «Винзаводе» посвящен стремительной цифровизации и желанию людей оставить свой вечный отпечаток в виртуальном мире.

Подробности по теме «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle «То, что делает нас людьми»: главные работы арт-группы Recycle

«Магия африканского искусства или Directly from Africa» в галерее «Тираж» До 20 марта

Галерея Tirage Unique совместно с Iragui Gallery проводит выставку восьми художников из пяти африканских стран. В экспозицию вошли работы одного из самых известных авторов континента — Кипары Мзгуно и его сына Давида Мзгуно, камерунца Хако Ханксона, суданской художницы Раджи Оши и других. «Максим Ксута. Архитектоника» в галерее «Триумф» До 20 марта

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На персональной выставке московского художника Максима Ксуты можно увидеть несколько серий работ разных лет — фотографический цикл «CY», проект «Горизонты», в котором он трансформирует волны энцефалограмм в горные пейзажи, и «Тектоническую живопись».

«Rituals» в галерее Lobby До 30 мая

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В экспозицию выставки вошли работы семи украинских художников Нины Саенко, Ивана Грабко, Тимура Постового, Нелли Исуповой, Ольги Сабко, Анны Пахлави и Тараса Середы, объединенных темой ритуальных практик в повседневной жизни, которые создают «многогранную и объемную картину мира, переплетенного традициями и обрядами».

«Маркус Люперц. Маленькая иррациональная ретроспектива под руководством художника» в ММОМА на Петровке До 3 апреля

© Пресс-служба MMOMA

Первая в Москве ретроспективная выставка одного из самых значимых современных немецких художников Маркуса Люперца, которого искусствоведы нередко ставят в один ряд с Ансельмом Кифером и Герхардом Рихтером. Люперц прославился скандальными полотнами с милитаристской символикой, посвященными трагическим событиям Второй мировой войны.

I Международная биеннале «Искусство будущего» в Мультимедиа-арт-музее До 3 апреля

© Пресс-служба Мультимедиа-арт-музея

На первой биеннале в МАММе, посвященной искусству будущего, можно увидеть проекты, созданные при использовании нейросетей, технологии VR, 3D-анимации и робототехники. В рамках выставки запущена платформа artforthefuture.art, где можно посмотреть российское и зарубежное цифровое искусство.

«Миры гравюры на металле» в Третьяковской галерее До 5 мая

© Пресс-служба Государственной Третьяковской галереи

Четыре столетия гравировального искусства — от голландцев, братьев Больсверт, и работ Валентина Серова до Дмитрия Плавинского, Льва Кропивницкого и других художников, обращавшихся к этой технике в XX и XXI веках. Часть экспонатов будет представлена публике впервые.

«Олег Целков. Чужой» в ММОМА на Гоголевском До 8 мая

© Пресс-служба MMOMA на Гоголевском

В ММОМА на Гоголевском бульваре открылась большая ретроспективная выставка одного из важнейших художников-нонконформистов Олега Целкова. Начиная творческий путь с увлечения кубофутуристами и фовизмом, на рубеже восьмидесятых и девяностых Целков сформировал свой легко узнаваемый стиль, обратившись к образам социальных масок, безликой толпы и критике «общества зрелищ».

«Назначаю Вам встречу в саду…» в Царицыно До 10 мая

© Пресс-служба музея-заповедника «Царицыно»

На территории Хлебного дома в «Царицыно» проходит выставка, посвященная истории садового искусства в России второй половины XIX — начала XX века. На ней представлены старинные гравюры и фотографии парковой архитектуры, многочисленные инструменты и даже реконструированные «зеленая гостиная» и «кабинет садовника».

«Новое из старого» в галерее «Краснохолмская» До 15 мая

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Новая галерея объединения «Выставочные залы Москвы» «Краснохолмская», специализирующаяся на экологической повестке, уже на первой выставке представит проект, посвященный приему Upcycle. Для создания произведений в таком жанре художники используют ненужные вещи и материалы, найденные на улицах или в пунктах раздельного сбора отходов. В экспозицию войдут коллажи Александра Родченко и Сергея Параджанова, артефакты Германа Виноградова и Владимира Архипова, звуковые объекты Сергея Филатова и Дмитрия :vtol: Морозова и работы молодых экоосознанных художников.

«Авангард. На телеге в XXI век» в Музее русского импрессионизма До 22 мая

© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

В Музее русского импрессионизма реконструировали экспозицию незаслуженно забытой авангардной выставки, проходившей сто лет назад в Вятской губернии. В проект вошли более 100 произведений русских авангардистов из Вятского художественного музея, Государственного музея изобразительных искусств Республики Татарстан, Слободского и Яранского краеведческих музеев.

«Я люблю Зверева» в Музее АЗ До 29 мая

© Пресс-служба Музея А3

Один из самых крупных коллекционеров советского неофициального искусства Георгий Костаки считал Зверева первым русским экспрессионистом. На выставке, приуроченной к 90-летию художника-нонконформиста, можно увидеть больше сотни работ, отобранных из шести частных коллекций.

Подробности по теме От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева» От «Дон Кихота» до Гоголя: 5 поразительных работ с выставки «Я люблю Зверева»

«Азбука шедевра» в «Новом Иерусалиме» До 19 июня

© Пресс-служба музея «Новый Иерусалим»