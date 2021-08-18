В петербургском «Манеже» проходит большая выставка Recycle Group, охватывающая разные периоды ее творчества. Мария Лащева рассказывает о знаковых работах арт-группы разных этапов ее существования.

Арт-группа Recycle — дуэт краснодарских художников Андрея Блохина и Георгия (Егора) Кузнецова. Выходцы из художественных семей, знакомые с детства, они объединились для сотворчества во время студенчества и почти сразу были замечены в арт-сообществе. С тех пор художники получили премию Кандинского, дважды представляли свои работы на Венецианской биеннале, объездили с выставками Европу, переехали во Францию, увлеклись виртуальным искусством с дополненной реальностью и стали делать большие городские скульптурные проекты, апроприируя классику, переосмысляя античные формы и размышляя на тему компьютеризации человечества. «Мусорные баки», 2009

© Recycle Group

В 2009 году художники впервые представили публике свои фирменные пластиковые контейнеры, то ли сросшиеся с человеческим телом, то ли заключившие его в плен. Идею совмещения мусорного бака и антропоморфных форм Recycle Group будет развивать и в дальнейшем, превращая их в саркофаги и древние гробницы.

Художники рассуждают о перерождении материальных предметов в мусор и через переработку снова в товары, духовных ценностей прошлого — в новые идеалы и этику.



Recycle Group: «Мы хотели взять самый материальный объект из всех возможных и дематериализовать его. В поле искусства до этого он почти никогда не фигурировал. Мусорный бак — это еще и отсылка к нашей первой теме: может ли искусство быть переработанным, остается ли оно после этого искусством или становится мусором?» Сетчатые рельефы

«Черная пятница», 2010 © Richard Taittinger Gallery 1 из 4 «Конверсия», 2015 © Recycle Group 2 из 4 «Конверсия», 2015 © Andrey Losev/Recycle Group 3 из 4 «Битва», 2015 © Andrey Losev/Recycle Group 4 из 4

Рельефы из искусственной сетки — известный авторский прием Recycle Group. Вдохновленные образами Пергамского алтаря, художники иронически перерабатывают высокие сюжеты античности и создают высказывания о современном мире. Размещенные в зале старинной церкви сетчатые скульптуры и барельефы (проект «Конверсия») изображают неоапостолов, несущих весть через социальные сети, батальные сцены с величавыми битвами за смартфон, возведение Вавилонской башни мобильной связи. Напротив алтаря установлен знак фейсбука, в нем ясно читается сакральная форма согнутого креста. Recycle Group: «Фрагменты Пергамского алтаря в ходе истории были утеряны. А мы в наших сетчатых рельефах тоже используем фрагменты — как будто целое изображение недозагрузилось, процесс рендеринга еще не прошел. Самый первый барельеф „Черная пятница“ мы сделали в конце 2008-го. Егор заехал в магазин хозяйственных товаров и купил первый рулон белой хозяйственной сетки. Мы попробовали ее нагревать на гипсовых формах, и у нас здорово получилось. Когда мы поехали за следующими рулонами, оказалось, что это был последний рулон в стране, кто‑то случайно завез. Пришлось заказывать их в Италии». «Ноев ковчег», 2015

© Andrey Losev/Recycle Group

В рассохшемся дереве вырезаны значки цифровых приложений, они узнаются безо всякого труда: «облачко» — вам оставили комментарий, «конверт» — пришел имейл, «телефонная трубка» — звонок. Деревянный обломок библейского ковчега, псевдоисторический артефакт, доказывает, что цифровой мир существовал и на заре человечества.

Может, Всемирный потоп был вызван злоупотреблением совсем другого свойства, чем принято считать? А жители Содома и Гоморры забыли Бога не в пылу физиологических излишеств, а спрятавшись от него в цифровой версии мира?

Recycle Group: «Мы делали выставку на биеннале в Венеции в 2015 году, там была тема смешения религии и виртуального мира. Мы задались вопросом: что может быть Ноевым ковчегом в нашей цивилизации, а не в прошлой? Выловили коряги в море под Новороссийском, сделали в них пропилы, сотворив фрагменты, обломки ковчега, и нанесли на них логотипы программ — фейсбука, инстаграмма. Всего, что человечество хотело бы оставить после себя как символ вечной жизни». «Просветитель», 2014

© Andrey Losev/Recycle Group 1 из 3 © Andrey Losev/Recycle Group 2 из 3 © Andrey Losev/Recycle Group 3 из 3

Художники Recycle Group представляют зрителю хорошо узнаваемую форму античной руины. Из необработанной глыбы выглядывают изящные руки, безупречный торс, детально воспроизведенные стопы с прожилками вен. Классическую форму разрушают лишь маленькие значки, венчающие руинированный объект, — иконки социальных сетей. Приглядываясь, мы замечаем легковесность материала: это не глыба неотесанного мрамора, а легкий полиуретан. Ошметки пластикового мира цифровой цивилизации, где просвещение несут лишь развлекательные приложения в смартфоне. Recycle Group: «Резиновые формы внизу устарели и окаменели, а сверху еще не загрузились и прорастают логотипами и значками. Мы сделали 12 фигур просветителей — как 12 апостолов». «Заблокированный контент», 2017

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На 57-й Венецианской биеннале Recycle Group представила проект «Заблокированный контент». В рамках общей темы русского павильона «Театр жизни и смерти» она воплотила свое понимание смерти в современном цифровом мире. Интернет помнит все, а значит, профайл вечен, как и душа. Блокировка — смерть виртуального персонажа только с первого взгляда. В пространстве, созданном Recycle Group, можно увидеть, что происходит с теми, кто ослушался правил виртуального мира: спамил, грубил, выдавал себя за другого. «Заблокированный контент» выглядит для человеческого глаза как глыба льда, из которого торчат фрагменты того, что в сети было нематериальным отображением человека. Только наведя на него камеру с предустановленным приложением, мы увидим цифровые тела заблокированных обездвиженных мужчин и женщин, страдающих от невозможности продолжить свой цифровой след. Recycle Group: «С дополненной реальностью мы начали работать в Нью-Йорке: сделали большую цифровую физиономию, наделенную всеми признаками, по которым машина распознает человека. Вопрос machine vision — как машина видит наш мир — был поднят в искусстве нами еще в 2008 году, и наши исследования постепенно перетекли в то, что мы делаем сейчас». «Лес истекших ссылок», 2021

© Recycle Group

Проект знаменует выход Recycle Group на новый инженерный уровень. Для создания объекта художники разработали авторские машины, производящие изделия из переработанного пластика. Инсталляция имитирует тропический ландшафт: светит яркое солнце, слышно пение виртуальных птиц. Зритель попадает в чащу пластиковых деревьев с рельефными черными листьями. Вместо простого природного узора на них выбиты символы и значки, где, приглядевшись, можно рассмотреть истекшие интернет-ссылки, которые больше никуда не ведут. Recycle Group: «Мы хотели разбить строгую архитектуру зданий, создать пространство, в котором зритель мог бы теряться, гулять. Мы поняли, что связь между падающими листьями с деревьев и истекшими ссылками очень ясная. Ссылки истекают, остается их форма, но они тебя никуда не ведут. Это внутренняя цифровая природа, у которой есть свой календарь, зима, лето. Процесс другого времяисчисления, ведь время блокчейна — это не те же часы и минуты, как у нас. Время в цифровом мире измеряется блоками, которые быстрее или медленнее просчитываются. По сторонам леса — два рельефа, они рассказывают про нулевую координату, где находится исходная точка нашего GPS. Это реально существующее, очень романтичное место в океане, и там нет ничего, кроме метеорологического буйка. Туда слетаются ошибки геотрекера. Если у кого‑то украли машину, полиция ставит ей координаты 0.0, потому что не знает, где она. Так происходит с любым пропавшим предметом. Получается, на нулевой координате бурлит виртуальная жизнь, а в реальности ничего не происходит, горизонт и буек». «Искусственная среда», 2021

© Recycle Group

Установленный в парке Краснодара 130-метровый полукруглый барельеф поражает масштабом. На стене высотой в 2,5 метра разместились псевдоантичные фигуры из сетчатого материала. Они застыли в активном движении: идут, тянут, прыгают, ловят мяч, кричат, простирают руки. Монументальная композиция показывает процесс обучения искусственного интеллекта. Люди пытаются объяснить машине, что такое человеческая игра. Для этого ее изучают, фрагментируют, загружают на серверы. Recycle Group: «Мы работали с нейронными сетями и знаем, что самая кропотливая работа — их чему-то научить. Это то, чем занимается большая часть ИТ-сферы; главные человеко-часы уходят на обучение глупых машин. Рядом с местом, где установлен наш барельеф, расположен стадион, но спорт — тема слишком классическая, и нам хотелось ее разбавить. И тогда мы проиллюстрировали, как в комиксе, процесс обучения нейронных сетей, взяв разных античных персонажей. Они втыкают провода в серверы, надевают трекинговые костюмы и пытаются передать машине, что такое игра. Машина не понимает значения этих повторяющихся, бессмысленных с ее точки зрения действий. Люди пытаются очеловечить машину, объяснить ей появление эмоциональных связей, то, что делает нас людьми».