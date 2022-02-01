Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди январских литературных новинок лучшие обложки.

«Типа я» Ислама Ханипаева

Обложка Нюси Красовицкой

Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Кожа» Евгении Некрасовой

Обложка Алисы Горшениной

Издательство Popcorn Books
Подробности по теме
«Кожа» Евгении Некрасовой: аудиосериал о рабстве, крепостничестве и свободе
«Кожа» Евгении Некрасовой: аудиосериал о рабстве, крепостничестве и свободе

«Саша, привет!» Дмитрия Данилова

Обложка Виктории Лебедевой и Владимира Мачинского

Издательство «АСТ», редакция Елены Шубиной
Подробности по теме
В ожидании расстрела: как устроен новый роман от автора «Человека из Подольска»
В ожидании расстрела: как устроен новый роман от автора «Человека из Подольска»

«Руфь Танненбаум» Миленко Ерговича

Обложка Клима Гречки

Издательство Издательство Ивана Лимбаха

«Книга Розы» Си Джей Кэри

Обложка Александра Андрейчука

Издательство «Аркадия»