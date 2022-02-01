Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди январских литературных новинок лучшие обложки.
«Типа я» Ислама Ханипаева
Обложка Нюси Красовицкой
«Кожа» Евгении Некрасовой
Обложка Алисы Горшениной
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«Кожа» Евгении Некрасовой: аудиосериал о рабстве, крепостничестве и свободе
«Саша, привет!» Дмитрия Данилова
Обложка Виктории Лебедевой и Владимира Мачинского
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В ожидании расстрела: как устроен новый роман от автора «Человека из Подольска»
«Руфь Танненбаум» Миленко Ерговича
Обложка Клима Гречки
«Книга Розы» Си Джей Кэри
Обложка Александра Андрейчука