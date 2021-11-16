На Disney+ вышел ремейк культовой комедии «Один дома», а в магазинах появился новый набор LEGO Home Alone, из которого можно собрать тот самый особняк семьи МакКаллистер. Попросили создателя телеграм-канала Land of Lego Александра Каныгина рассказать об отсылках к фильму, встретившихся в наборе.

Статуя перед крыльцом

Крошечная деталь, но именно такие формируют общую картину: в наборе перед крыльцом дома стоит небольшая фигурка. Это та самая статуя из фильма, которую постоянно сбивают то доставщик пиццы, то водитель такси, которое должно отвезти большую семью МакКаллистер в аэропорт. Билеты на самолет

Если помните, фильм начинается с беспокойного ужина. В доме суматоха, сборы в поездку, а тут еще Кевину, главному герою, не достается любимой пиццы. Мальчик закатывает истерику, из‑за которой его отправляют на чердак, где и забывают. В этом бардаке отец семейства случайно выбрасывает билеты в мусорное ведро. В конструкторе именно там вы их и найдете. Набор Home Alone вышел в линейке Ideas, то есть идею для него предложил фанат. LEGO поощряет такие инициативы, поэтому на игрушечных билетах написано «Adwind Airlines», где Adwind — никнейм автора идеи Алекса Сторожука. В кино такого названия не было. Фигура Майкла Джордана

Одна из любимых сцен в фильме: чтобы отпугнуть грабителей, Кевин устраивает дома шумную вечеринку. В роли гостей манекены, которых он приводит в движение с помощью веревок. А ростовая фигура Майкла Джордана и вовсе катается по квартире на паровозике. В конструкторе предусмотрена специальная рукоятка, с помощью которой можно двигать игрушечный паровозик и Джордана. Паук

В кино паук принадлежит брату Кевина. Оставшийся один дома мальчик случайно разбивает аквариум, и животное убегает. Чтобы появиться в решающей сцене ближе к финалу и спасти героя Маколея Калкина. Лицо Кевина после бритья

Знаменитое лицо Кевина, щеки которого обжег лосьон после бритья, повторили и в наборе. Чтобы оно появилось, нужно повернуть голову фигурки на 360 градусов. След от утюга

У Гарри, одного из грабителей, на альтернативном лице красуется след от утюга. Как вы помните, Кевин создал для защиты дома целую противобандитскую систему. Весь финал фильма грабители натыкаются на тут и там расставленные капканы. Другие ловушки

Другие знаменитые ловушки Кевина в наборе тоже есть. Одну из них, с лестницей и банками краски на веревках, герой использовал и в первой части фильма, и во второй. В наборе ловушка работающая — можете поставить воров на лестницу и сбить их с ног. Горелка, испортившая Джо Пеши шапку и прическу, тоже присутствует. Гарри Лайм и золотой зуб

Помните, в чьем образе впервые появляется в доме МакКаллистеров герой Джо Пеши? В костюме полицейского! В наборе есть и черная шапочка, в которой он выходит на дело, и форменная фуражка. А еще у фигурки золотой зуб, по его блеску Кевин и опознал злоумышленника. Наконец, взгляните на ноги пластикового человечка. Все фигурки LEGO одного роста, но в фильме Гарри Лайм невысокий, поэтому ему выдали «детские ноги», они меньше. План защиты дома

Готовясь защищать дом от грабителей, Кевин тщательно составляет план действий. В конструкторе он не только представлен в виде пластиковой детали, но и повторен на инструкции по сборке. Сани

Оставшись дома в одиночестве, Кевин пускается во все тяжкие. Например, катается на санях с лестницы. Это можно повторить и с помощью набора, используя специальную кнопку в стене дома. Нажмите на нее, и Кевин получит мощный толчок в спину и устремится по лестнице к раскрытой двери. «Ангелы с грязными душами»

Черно-белое гангстерское кино «Ангелы с грязными душами», звук из которого Кевин использовал, чтобы заказать пиццу и напугать грабителей, тоже не забыто. Кадр из него можно увидеть на телевизоре, который стоит на кухне. А целиком набор LEGO Home Alone выглядит так: