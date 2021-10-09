В продаже появился необычный набор LEGO Super Mario: канареечно-желтый куб со знаками вопроса на боках. По просьбе «Афиши Daily» создатель телеграм-канала Land of Lego Александр Каныгин разбирается, что у него внутри.

Официальное название набора «Блок „Знак вопроса“ из Super Mario 64» звучит не особо романтично и немного напоминает о стройке. Но за непримечательным названием кроется увлекательная история: набор выпущен к 25-летию культовой игры Super Mario 64 для Nintendo 64. К сожалению, в нашей стране эта приставка была редкостью, поэтому игра не так известна российским геймерам, как классический 8-битный «Марио». Однако именно Super Mario 64 оказалась настолько популярна за рубежом, что в 2007-м попала в Книгу рекордов Гиннесса как одна из самых продаваемых игр в истории, а фанаты до сих пор ищут спрятанные в ней пасхалки. И находят! Дух тайн и загадок перенесли и в набор: лего-кубик можно разложить как шкатулку с секретом. Внутри находятся три платформы с миниатюрными сценками из видеоигры. Мы решили внимательнее присмотреться к ним и поискать отсылки ко вселенной Марио. Сам кубик

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Почему‑то считается, что основное занятие Марио в играх — уничтожение блоков со знаком вопроса головой. Однако он всегда делал это кулаком. Замок принцессы

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Самая заметная сценка на кубе — замок принцессы Пич. Сама по себе она давно стала мемом. Ведь в классической Super Mario Bros. 1985 года в конце каждого пройденного мира Марио сталкивается с одной и той же проблемой: ему сообщают, что принцесса, которую он пытается спасти, в другом замке. А вот игра Super Mario 64, наоборот, начинается с того самого замка, куда нас приглашает Пич на посиделки с тортом. Облик Марио

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В наборе представлено десять «фигурок». Кавычки здесь стоят потому, что это не привычные для лего человечки, а миниатюры из деталей, напоминающие персонажей вселенной Марио только отдаленно. Например, сам главный герой состоит всего из трех элементов: знаменитой красной кепки, головы и синего комбинезона. Этот наряд появился у него неслучайно: слабые 8-битные консоли не могли воспроизвести сложную геометрию волос, а контрастный комбинезон был необходим, чтобы игроки видели, как руки персонажа двигаются. Если бы они были одного цвета с торсом, все бы просто слилось в единую синюю кляксу. Усы Обратите внимание на усы: это единственный элемент, обозначенный на лице фигурки. В игре Марио добавили пышную растительность на лице тоже из‑за несовершенства графики. Усы просто были заметнее, чем рот. Зубастое ядро на цепи

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Chomps, или кусалкины в русской адаптации, — узнаваемые противники из игры. Главного геймдизайнера Марио Сигэру Миямото якобы вдохновило на их создание воспоминание из детства: однажды на него набросилась собака. Все бы закончилось печально, если бы ее не удержала цепь. Пушки, расставленные на уровне И это тоже отсылка к Super Mario 64. Если за игру собрать все 120 звезд, то пушка выстрелит Марио на крышу замка, где его встретит и поблагодарит динозавр Йоши. Да, он тоже есть в наборе! Между прочим, это самая первая и, наверное, наиболее известная пасхалка из игры. И именно с нее началось увлечение пользователей поиском других секретов. Взрывоопасный король

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Эту пасхалку обнаружили только в 2017 году, спустя два десятка лет после выхода игры! После победы над королем всего взрывающегося Боб-омбом (в наборе он изображен в короне и с усами) вы увидите на уровне катающееся ядро без каких‑либо индивидуальных черт. А розовые бомбочки, бродящие тут и там, скажут: «Big Bob-omb is nothing but a big dud now» — что‑то вроде «Большой Боб-омб теперь не более чем большой пшик», хотя dud можно перевести и как «неразорвавшийся снаряд». Получается, перед нами оказалось тело несчастного короля. Ледяной мир

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На ледяной миниатюре вы встретите двух пингвинов, побольше и поменьше. Так было и в игре: в одном из заданий детеныша нужно было отнести к потерявшей его маме. А еще при первом прохождении уровня Cool, Cool Mountain пингвин предлагал посоревноваться и выяснить, кто первый скатится с ледяной горки. Если вернуться на уровень спустя некоторое время, можно наткнуться на изрядно потолстевшую птицу. Соревноваться с ней было куда труднее, ведь она просто занимала собой всю горку! Кстати, и она есть в наборе. Чтобы ее увидеть, нужно открыть снежную гору. Боузер

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Знаете ли вы, что Боузер, главный злодей серии, бывал и положительным персонажем? Например, в Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars он присоединяется — неохотно, прямо скажем — к Марио, чтобы справиться с еще большим злом. Главная тайна Подождите, но почему заклятого врага Марио нет в наборе? Ведь это он всегда ворует принцессу Пич. Это главный секрет. На фронтальной части кубика есть незаметная дверца. За ней и скрывается фигурка Боузера. Если нажать на подставку, на которой стоит злодей, откроется еще одна потайная секция с другой крутящейся платформой. Это отсылка к битве с боссом из Super Mario 64: Марио хватает Боузера за хвост, раскручивает, и… победа!