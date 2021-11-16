грустно смотрит лемминкяйнен, опустил главу печально, видит сломанные вещи, говорит слова такие: ‘пусть никто в теченье жизни, пусть никто из всех на свете не стремится в лес упрямо, за негодным хийси лосем, как стремился я, несчастный: я совсем испортил лыжи, поломал в лесу я палку и согнул в лесу свой дротик!’

и вот — лось побежал. и лемминкяйнен побежал за ним. этот бег, эта погоня — прямо из духовного достояния тех северян — и карелов, и финнов, и саамов. вариаций в рунах и легендах — много-премного. по лесам, по дебрям, по берегам, через все деревни и какие‑то города, через свою страну, через чужие страны, по земле и по небу, мимо жилища самой смерти, которая разинула рот, чтобы смельчака или дурака проглотить, но пока что не проглотила… на лыжах и с арканом гонялся за лосем хитроумный лемминкяйнен, что родом с мыса кауко. а потом заглянул в дальний лапландский уголок, где еще не был — и увидел, как там смеются женщины, плачут дети, горюют старики, лают собаки, большой котел опрокинут, огонь залит, похлебка пролита, мясо запачкано в золе. — что у вас тут случилось? — пробежал здесь лось от хийси, простучал копытом гладким… — отвечают. silosorkka sorkutteli в оригинале переводится — гладкое копыто протанцевало. и лемминкяйнен понесся еще быстрее, нагнал лося, запрыгнул на его спину, приготовил веревку, кленовый кол, вязку из березы и продолжил хвальбу. объявил, что лося он вот и поймал. и что теперь полежит на его спине вместе с растущей курочкой — юной девицей. после этого лось взбесился окончательно, сбросил лемминкяйнена, все его приготовления разломал и убежал — не найти.

так написано в ‘калевале’ в переводе умницы бельского. поощрительную пушкинскую премию человек за свои старания получил в тысяча восемьсот восемьдесят восьмом году. а ютас — это тоже одно из имен нечистого.

слышат это люди хийси, ютас эти речи слышит; создает тут лося хийси, ютас делает оленя: голову из пня гнилого и рога из веток ивы; вместо ног — тростник прибрежный, из болотных трав — колени, из жердей — спина у лося, из сухой соломы — жилы, а глаза — цветок болотный, из цветов озерных — уши, из коры сосновой — кожа, из бревна гнилого — мясо. наставлял тут хийси лося, говорил слова такие: ‘ты беги, мой лось прекрасный, благородный лось, стремися на места, где много лосей, на поля сынов лапландских. пусть побегает изрядно, попотеет лемминкяйнен!’

расскажу тебе. есть в карело-финском фольклоре и шире в мировоззрении тамошних людей знаменитый сюжет о том, как парень по имени лемминкяйнен пытается поймать лося хийси. а хийси — это черт, и лося этого он создал. лемминкяйнена в рунах зовут ‘удальцом, цветущим жизнью’ — из калевальских героев он самый молодой, самый безрассудный, самый задиристый, часто хвастливый, женолюб и растлитель. но при этом мужественный и свой. и вот он похваляется, что сможет поймать даже лося, созданного самим хийси. и —

конец тринадцатой руны. дротик согнул — это, возможно, его собственный дротик, который у лемминкяйнена в штанах. — добавлю уж от себя. ну да всякое мужское оружие — это оно и есть — от наконечников стрел до таранов.

*

а ведь говорил ему люликки, лучший лапландский кузнец, который нехотя сделал для погони лыжи и палки:

зря идешь ты, лемминкяйнен,

зря идешь за хийси лосем,

ведь при всем своем старанье

ты лишь пень гнилой получишь.

3

а теперь мы поговорим о нас, наташа. мы поговорим о нас — хоть я и не знаю, что теперь говорить, когда все уж сказано, когда все уже понятно. вместе нам быть невыносимо тяжело — и невыносимое желание всегда быть вместе сдает свои позиции. а хочешь, я тебя просто покормлю ужином или обедом — и ничего ни читать, ни рассказывать не буду? — и ты просто ляжешь спать, ты устала с дороги, устала вообще от всего. хочешь — со мной, хочешь — во второй комнате, где двухэтажная пустая кровать для гостей и детей. давай лучше так и поступим. ты спи — а я пойду пройдусь или прокачусь на мопеде. город здесь крошечный, сделаю за его полевыми и асфальтированными границами несколько кругов. потом вернусь и тоже лягу. а есть мы будем морских окуней. а ‘калевалу’ тебе я хотел прочитать больше всего на свете. но я уже не могу — я теперь только расплачусь сильно. тебе синюю или зеленую тарелку? они славные, хоть и одноразовые. это потому что третий месяц в доме нет воды. ну ты знаешь. ты уехала вскоре после того, как воду отключили. а теперь приехала ненадолго.

4

и вот я еду. и слышу стук. даже через шум двигателя. остановился. небольшое поле — и за ним лес. за спиной недалеко — город. заглушил мопед и верчу головой в сторону стука. простучал копытом гладким… — выборматываю вслух пароль. и лось появляется. большой-большой, взрослый-взрослый. он украшен нашими новогодними гирляндами, которые непонятно от чего горят. а еще он украшен тряпичными утками и цветами люпинами, хотя в конце июля они давно отцвели. и липовым цветом украшен, хотя и он недавно везде осыпался. лось пахнет невыносимо нежно, пахнет прощанием. из глаз у лося бегут слезы размером с перепелиные яйца, которые мы год назад красили на пасху зеленой, розовой и голубой краской. я сижу на мопеде — а лось стоит почти что ко мне вплотную. дыхание у него не смрадное, как я уже сказал, — и оно смешивается с запахом из бензобака мопеда. а еще вокруг нас по самое небо пахнет скошенной и высыхающей травой — ведь самое время сенокоса. и вечереющей землей. и рекой с рыбами и выхухолями, что протекает неподалеку. там еще разные птицы есть. и тритоны.

5

— ты ведь не лось хийси, друг, а просто лось. я тоже не лемминкяйнен. гоняться за тобой не собираюсь.

— конечно я не лось хийси, а просто так. но ты на меня похож — и я пришел. обними меня, пожалуйста. а про лося хийси ты мне почитай, что помнишь на память.

6

я ставлю мопед на подножку. и обнимаю лося, целую его в нос и в глаза. я помню даже на финском.

nousi melkoinen meteli

lapin lasten tanterilla:

lapin koirat haukkumahan,

lapin lapset itkemähän,

lapin naiset nauramahan,

muu väki murajamahan!..

— красиво? тебе понравилось?

— очень! только я на финском не понимаю. я родился в костромской области, на речке пеза, недалеко от поселка николо-полома.

— а! ну тогда с радостью переведу.

и поднялся шум ужасный

на полях сынов лапландских:

стали лаять их собаки,

дети стали громко плакать,

жены принялись смеяться,

зароптали все лапландцы!..

7

а потом мы с лосем вместе гоняли. не гонялись! я ехал по дорогам, а он бежал рядом по траве, по обочинам, даже по асфальту. я написал наташе, что далеко отъехал и вернусь как вернусь. она ответила: хорошо, я сплю. звезд было очень много. уже близок август. а потом, когда уже стало светлеть — у меня закончился бензин. взять его тут совершенно неоткуда, лось тоже помотал головой, слезы его просохли, мои тоже. и мне пришлось катить мопед до города до дома почти что до двенадцати дня. лось шел рядом. мы то и дело обнимались. у города он попрощался со мной и медленно, поворачиваясь то и дело, ушел в лес. когда я подошел к дому — наташиной машины рядом с ним не было уже. и я об этом заранее знал. знал и что свои ключи от дома наташа оставила в почтовом ящике.

8

дома я задернул занавески от нестерпимо яркого солнца, зажег кадильную свечку, попил воды, умылся и лег спать.

я надеялся, что лось навестит меня во сне. он навестил. он сказал мне, что я очень хороший. и наташа. и все мы. ты тоже очень хороший. — ответил я.

запретный город

июль

2021

Рассказ печатается в авторской редакции, орфография и пунктуация сохранены.