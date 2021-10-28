Хеллоуин — праздник всякой нечисти, неспроста особенно любимый детьми. Поскольку с шумными вечеринками в этом году лучше быть осторожнее, можно провести ночь накануне Дня всех святых дома с одной из отличных новых книг про юных ведьм.

«Год благодати» Ким Лиггетт

Представьте, что ваша жизнь сложится хорошо и гармонично, если только вы сдадите экзамен. Да нет, речь не о скучном ЕГЭ. Во время испытаний в округе Гарнер есть шанс, что вы умрете или вернетесь с серьезными увечьями. А участвовать должны только девушки, потому что они наделены особым колдовством и сводят мужчин с ума. Отказаться, разумеется, нельзя.

Антиутопический роман Ким Лиггетт немного напоминает и Маргарет Этвуд, и Уильяма Голдинга, но это все неважно, потому что главным плюсом книги становится убедительная история, от которой не оторваться (и она действительно пугающая).

Издательство Like Book, перевод Елены Татищевой

«Мирелла» Флор Веско

Иногда человеку в жизни не везет — в мелочах или по-крупному. Мирелле не повезло основательно: она девушка, сирота, да еще и рыжеволосая. В довершение всех бед придумывает гениальные песни, которые повышают ее шансы окончить жизнь на костре: очевидно же, что она ведьма.

«Мирелла» — изящная французская стилизация под старые легенды о Гамельнском крысолове, где читатель узнает совершенно новую версию, побродит по узеньким улицам средневекового города и познакомится со Смертью.

Издательство «Самокат», перевод Тимофея Петухова

«Ведьмина кровь» Селии Рис

Юная Мэри, спасаясь от преследований инквизиции, отплывает вместе с другими пуританами в Новый Свет. Кажется, что этот край должен быть свободен от ненависти и предрассудков, но страх уже захватил людей, и им очень нужно найти ведьму в маленьком поселении.

Роман Селии Рис, написанный от лица юной героини, погружает нас в атмосферу страха, не сильно изменившегося за последние столетия, и поднимает вопросы о верности себе, смелости и борьбе с предрассудками.

Издательство «Розовый жираф», перевод Марии Салтыковой

«Однажды кажется окажется» Елены Рыковой

Иллюстрации Юлии Биленко

В летнем лагере невозможно удержаться от страшилок и споров, кто же сможет дойти до жутковатых фигур гипсовых пионеров. Девочка Соня вылезает из окна комнаты и бесследно исчезает. И отыскать ее могут только соседки, обнаружившие в себе загадочные силы.

Книга Елены Рыковой кажется идеальным летним романом, но и темной октябрьской ночью читать его здорово: зло, пробудившееся из‑за глупых шуток, первые влюбленности и готовность пожертвовать собой удачно дополняют напряженный сюжет.

Издательство «Абрикобукс»

«Как повесить ведьму» Адрианы Мэзер

Про охоту на ведьм в Салеме знают все. Кажется, что процесс был досконально задокументирован и не оставил места загадкам. Но в наши дни, когда Саманта Мэзер приезжает в американский городок, где ее далекий предок развязал кровавую охоту на ведьм, начинает происходить чертовщина. Город ждет новую жертву, а Саманте нужно как можно быстрее понять, существует ли колдовство на самом деле, и постараться спастись.

Адриана Мэзер — не просто однофамилица, а потомок поселенцев Салема. Заинтересовавшись семейной историей и реликвиями, она придумала этот роман, который можно смело брать на дачу в ноябрьские выходные.

Издательство Clever, перевод Валерии Савельевой

«Медведь» Эндрю Кривака

В мире, обезлюдевшем после таинственной катастрофы, отец воспитывает маленькую дочь так, чтобы она стала частью природы и смогла выжить. Девочка вырастает и обращается за помощью к звездам, посылающим ей защитника, который сможет открыть тайны мироустройства и смысл жизни.

Постапокалипсис «Медведь» — одна из самых нетипичных книг этого жанра. Автор не интересуется причинами катастрофы, не рассказывает про бандитов и каннибалов, а с любовью и нежностью вглядывается в огромный мир, окруживший девочку и ставший ее истинным домом.

Издательство Polyandria NoAge, перевод Александры Глебовской

«Брат болотного края» Ольги Птицевой

Большая и крепкая семья решает уйти из города, чтобы жить в согласии с предками и природой. Дом, построенный в глуши, кажется средоточием чистоты и нравственной силы. Но Олесе, загадочным образом оказавшейся среди его обитателей, предстоит понять, магия ли правит этим местом, или женщины незаметно погружаются в безумие, приняв желаемое за власть над миром.

Роман Ольги Птицевой переосмысляет классические фольклорные образы, говорит о проблемах патриархальности и о стремлении слабых ощутить себя сильными, пусть для этого и понадобится принести невинных в жертву.

Издательство «Литрес»
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