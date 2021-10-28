Хеллоуин — праздник всякой нечисти, неспроста особенно любимый детьми. Поскольку с шумными вечеринками в этом году лучше быть осторожнее, можно провести ночь накануне Дня всех святых дома с одной из отличных новых книг про юных ведьм.

«Год благодати» Ким Лиггетт

Представьте, что ваша жизнь сложится хорошо и гармонично, если только вы сдадите экзамен. Да нет, речь не о скучном ЕГЭ. Во время испытаний в округе Гарнер есть шанс, что вы умрете или вернетесь с серьезными увечьями. А участвовать должны только девушки, потому что они наделены особым колдовством и сводят мужчин с ума. Отказаться, разумеется, нельзя. Антиутопический роман Ким Лиггетт немного напоминает и Маргарет Этвуд, и Уильяма Голдинга, но это все неважно, потому что главным плюсом книги становится убедительная история, от которой не оторваться (и она действительно пугающая).

Издательство Like Book , перевод Елены Татищевой

«Мирелла» Флор Веско

Иногда человеку в жизни не везет — в мелочах или по-крупному. Мирелле не повезло основательно: она девушка, сирота, да еще и рыжеволосая. В довершение всех бед придумывает гениальные песни, которые повышают ее шансы окончить жизнь на костре: очевидно же, что она ведьма. «Мирелла» — изящная французская стилизация под старые легенды о Гамельнском крысолове, где читатель узнает совершенно новую версию, побродит по узеньким улицам средневекового города и познакомится со Смертью.

Издательство «Самокат» , перевод Тимофея Петухова

«Ведьмина кровь» Селии Рис

Юная Мэри, спасаясь от преследований инквизиции, отплывает вместе с другими пуританами в Новый Свет. Кажется, что этот край должен быть свободен от ненависти и предрассудков, но страх уже захватил людей, и им очень нужно найти ведьму в маленьком поселении. Роман Селии Рис, написанный от лица юной героини, погружает нас в атмосферу страха, не сильно изменившегося за последние столетия, и поднимает вопросы о верности себе, смелости и борьбе с предрассудками.

«Однажды кажется окажется» Елены Рыковой Иллюстрации Юлии Биленко

В летнем лагере невозможно удержаться от страшилок и споров, кто же сможет дойти до жутковатых фигур гипсовых пионеров. Девочка Соня вылезает из окна комнаты и бесследно исчезает. И отыскать ее могут только соседки, обнаружившие в себе загадочные силы. Книга Елены Рыковой кажется идеальным летним романом, но и темной октябрьской ночью читать его здорово: зло, пробудившееся из‑за глупых шуток, первые влюбленности и готовность пожертвовать собой удачно дополняют напряженный сюжет.

«Как повесить ведьму» Адрианы Мэзер

Про охоту на ведьм в Салеме знают все. Кажется, что процесс был досконально задокументирован и не оставил места загадкам. Но в наши дни, когда Саманта Мэзер приезжает в американский городок, где ее далекий предок развязал кровавую охоту на ведьм, начинает происходить чертовщина. Город ждет новую жертву, а Саманте нужно как можно быстрее понять, существует ли колдовство на самом деле, и постараться спастись. Адриана Мэзер — не просто однофамилица, а потомок поселенцев Салема. Заинтересовавшись семейной историей и реликвиями, она придумала этот роман, который можно смело брать на дачу в ноябрьские выходные.

Издательство Clever , перевод Валерии Савельевой

«Медведь» Эндрю Кривака

В мире, обезлюдевшем после таинственной катастрофы, отец воспитывает маленькую дочь так, чтобы она стала частью природы и смогла выжить. Девочка вырастает и обращается за помощью к звездам, посылающим ей защитника, который сможет открыть тайны мироустройства и смысл жизни. Постапокалипсис «Медведь» — одна из самых нетипичных книг этого жанра. Автор не интересуется причинами катастрофы, не рассказывает про бандитов и каннибалов, а с любовью и нежностью вглядывается в огромный мир, окруживший девочку и ставший ее истинным домом.

Издательство Polyandria NoAge , перевод Александры Глебовской

«Брат болотного края» Ольги Птицевой

Большая и крепкая семья решает уйти из города, чтобы жить в согласии с предками и природой. Дом, построенный в глуши, кажется средоточием чистоты и нравственной силы. Но Олесе, загадочным образом оказавшейся среди его обитателей, предстоит понять, магия ли правит этим местом, или женщины незаметно погружаются в безумие, приняв желаемое за власть над миром. Роман Ольги Птицевой переосмысляет классические фольклорные образы, говорит о проблемах патриархальности и о стремлении слабых ощутить себя сильными, пусть для этого и понадобится принести невинных в жертву.