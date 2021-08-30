Бумажные драконы, Средневековье и капитан Немо: советуем, что почитать с детьми осенью.

«Отсутствие Анны» Яны Летт

Многие родители хотят быть идеальными, но в итоге справляются кто как умеет. Когда дочь не приходит домой из школы, Марина понимает, насколько они были далеки друг от друга. А Аня пытается осознать, когда они с матерью перестали толком общаться. Книга Яны Летт — та самая история, которая важна и родителям, и подросткам. Говоря об одном из главных страхов каждого родителя, писательница не пытается никого осудить, а просто показывает, как часто мы игнорируем самых близких и важных людей.

Издательство Inspiria

«Бумажный дракон: сказочные истории» Тамары Крюковой Иллюстрации Максима Шульги

Звезда падает на землю и становится добычей глупых и жадных взрослых, бумажный дракон оживает в умелых руках загадочного дядюшки, а из зеркала улыбается таинственная незнакомка. Но увидеть все эти волшебные вещи и понять их настоящий смысл могут только дети. Небольшой сборник Тамары Крюковой — мудрые и печальные истории о том, сколько в мире еще осталось волшебства, которое мы предпочитаем не замечать. Впрочем, бумажного дракона из старых журналов сделать никогда не поздно.

«Выйди из шкафа» Ольги Птицевой

Вы гениальный писатель, ходите есть самый вкусный борщ, берете у незнакомой старушки странное существо и ждете неминуемой расплаты… Или вы молодой трудолюбивый редактор, которому, кажется, предстоит совершить невозможное. И в этом огромном городе именно вам двоим нужно работать вместе. Ольга Птицева написала роман о творческом кризисе, скрытых мотивах и темной изнанке не только писательства, но и внутренней жизни. Отличный роман для начала учебного года, когда хочется только завернуться в мягкий клетчатый плед и не ходить в школу.

Издательство Popcorn Books

«Мальчики не плачут» Ирины Мышковой Иллюстрации Алины Критаровой

Мир за пределами дома очень опасный. Даже если каким‑то чудом удастся уцелеть, посетив запретный завод, то дома узнают о проступке и наверняка убьют. А еще можно заразиться чем‑то таинственным: «тлетворным влиянием». Может, это как ветрянка? В общем, жить в таком мире сложно, а если еще и заплакать нельзя — то совсем невмоготу. История Ирины Мышковой — рассказ о родителях, которые желают ребенку только самого хорошего, и ребенке, старающемся повзрослеть и стать самостоятельным. Хорошая книга, чтобы прочитать ее вместе, обсудить и подумать, стоит ли так тревожиться.

«Шепот на ветру» Алана Маршалла Иллюстрации Марии Спеховой

Иногда ты оказываешься заперт в самом маленьком на свете доме с самой громкой на свете собакой и с самым лучшим в мире наездником, который сейчас совсем скрючился от старости, а из развлечений у вас всего две книги — о прекрасной принцессе и о лошадях. Где уж тут найти приключения. История австралийского классика детской литературы Алана Маршалла («Я умею прыгать через лужи») — самое то, что нужно в пасмурный вечер, когда кажется, что нет ни чудес, ни солнца, и даже драконов в мире не осталось.

Издательство «Волчок» , перевод Алексея Слобожана

«Мирелла» Флор Веско

Как выжить в Средневековье? Не быть сиротой, не быть девушкой, не быть рыжей, не вставать на пути у бургомистра… Вроде бы выглядит несложно, только вот рыжеволосая отважная Мирелла оказалась подкидышем — а еще, кажется, единственным жителем города, который может спасти его от эпидемии чумы. Роман Флор Веско — удивительно удачная стилизация под старинную легенду о Гамельнском крысолове, где сразу безоговорочно веришь автору и блуждаешь с героиней по раскаленным от невыносимой жары улицам, забыв, что пора ужинать и ложиться спать.

Издательство «Самокат» , перевод Тимофея Петухова

«Воссоединение» Фреда Ульмана

Ты сидишь на скучном школьном уроке, в окне — бесконечный февраль, учитель рассказывает что‑то невнятное, и кажется, что ничего интересного уже не произойдет. Но тут дверь открывается, и в класс входит новенький, разительно отличающийся от тебя и одноклассников. Сюжет очень знаком всем школьникам, только вот подружиться предстоит истинному арийцу и еврейскому мальчику. Немецкий писатель Фред Ульман покинул Германию в 1933 году, а в 1960-м написал эту историю — историю о дружбе и мужестве, которые так необходимы каждому, кто хочет бороться со злом, прочно обосновавшимся в родной стране.

Издательство «МИФ» , перевод Татьяны Покидаевой

«Капитан Немо» Винни Анг Иллюстрации Шарлотты Северинс

Все знают капитана Немо — капитана «Наутилуса», стремящегося найти покой среди океанских вод и отказаться от контактов с земным миром. Якоб тоже хотел бы оказаться на месте капитана и отказаться от неприятных земных дел, например бессмысленных уроков математики. Эта книга — не только отличный первый шаг к историям Жюля Верна, но и чудесное чтение о важности мечты и стремлении ребенка создать мир, не похожий на скучные взрослые вещи.

Издательство «Поляндрия» , перевод Ольги Гришиной

«От рассвета до заката мамы, папы и ребята» Лоуренса Шимелла Иллюстрации Элины Браслины

У каждого ребенка есть две суперспособности: раньше всех вставать утром и упорно не желать ложиться спать вечером. А уж если их в этом готовы поддержать коты, готовые завтракать бутербродом с маслом, и собаки, уносящие мишек из кровати, то жить ребенку становится лучше некуда. Несмотря на грозный значок «18+» (его требует ставить закон: у одной героини книжки два папы, у другого — две мамы), это одна из самых милых детских книг. Чудесные иллюстрации, смешные питомцы и крайне терпеливые родители — да и стихи на высоте. В общем, все то, что нужно, чтобы с удовольствием прочесть книгу ребенку.

Издательство БФ «Сфера»*, перевод Дмитрия Кузьмина

«Мед на завтрак, мед на ужин» Майкла Розена Иллюстрации Криса Ридделла

Существенная проблема литературы для малышей — то, что она не всегда интересна родителям. Но здесь действительно хочется узнать, как правильно выпросить оладушек или подружиться с летучей мышью, хорошо ли прыгает такса и под какую песню танцует слон. В общем, очень много искреннего веселья для небольших слушателей и взрослых читателей. Майкл Розен и Крис Ридделл — сами по себе залог отличной детской истории, а если прибавить к этому перевод от Марины Бородицкой и Григория Кружкова, то можно со стопроцентной уверенностью говорить, что книга станет одной из самых любимых, так что готовьтесь часто перечитывать.

Издательство «Махаон» , перевод Марины Бородицкой и Григория Кружкова