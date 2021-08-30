Бумажные драконы, Средневековье и капитан Немо: советуем, что почитать с детьми осенью.

«Отсутствие Анны» Яны Летт

Многие родители хотят быть идеальными, но в итоге справляются кто как умеет. Когда дочь не приходит домой из школы, Марина понимает, насколько они были далеки друг от друга. А Аня пытается осознать, когда они с матерью перестали толком общаться.

Книга Яны Летт — та самая история, которая важна и родителям, и подросткам. Говоря об одном из главных страхов каждого родителя, писательница не пытается никого осудить, а просто показывает, как часто мы игнорируем самых близких и важных людей.

Издательство Inspiria

«Бумажный дракон: сказочные истории» Тамары Крюковой

Иллюстрации Максима Шульги

Звезда падает на землю и становится добычей глупых и жадных взрослых, бумажный дракон оживает в умелых руках загадочного дядюшки, а из зеркала улыбается таинственная незнакомка. Но увидеть все эти волшебные вещи и понять их настоящий смысл могут только дети.

Небольшой сборник Тамары Крюковой — мудрые и печальные истории о том, сколько в мире еще осталось волшебства, которое мы предпочитаем не замечать. Впрочем, бумажного дракона из старых журналов сделать никогда не поздно.

Издательство «Аквилегия-М»

«Выйди из шкафа» Ольги Птицевой

Вы гениальный писатель, ходите есть самый вкусный борщ, берете у незнакомой старушки странное существо и ждете неминуемой расплаты… Или вы молодой трудолюбивый редактор, которому, кажется, предстоит совершить невозможное. И в этом огромном городе именно вам двоим нужно работать вместе.

Ольга Птицева написала роман о творческом кризисе, скрытых мотивах и темной изнанке не только писательства, но и внутренней жизни. Отличный роман для начала учебного года, когда хочется только завернуться в мягкий клетчатый плед и не ходить в школу.

Издательство Popcorn Books

«Мальчики не плачут» Ирины Мышковой

Иллюстрации Алины Критаровой

Мир за пределами дома очень опасный. Даже если каким‑то чудом удастся уцелеть, посетив запретный завод, то дома узнают о проступке и наверняка убьют. А еще можно заразиться чем‑то таинственным: «тлетворным влиянием». Может, это как ветрянка? В общем, жить в таком мире сложно, а если еще и заплакать нельзя — то совсем невмоготу.

История Ирины Мышковой — рассказ о родителях, которые желают ребенку только самого хорошего, и ребенке, старающемся повзрослеть и стать самостоятельным. Хорошая книга, чтобы прочитать ее вместе, обсудить и подумать, стоит ли так тревожиться.

Издательство «Пять четвертей»

«Шепот на ветру» Алана Маршалла

Иллюстрации Марии Спеховой

Иногда ты оказываешься заперт в самом маленьком на свете доме с самой громкой на свете собакой и с самым лучшим в мире наездником, который сейчас совсем скрючился от старости, а из развлечений у вас всего две книги — о прекрасной принцессе и о лошадях. Где уж тут найти приключения.

История австралийского классика детской литературы Алана Маршалла («Я умею прыгать через лужи») — самое то, что нужно в пасмурный вечер, когда кажется, что нет ни чудес, ни солнца, и даже драконов в мире не осталось.

Издательство «Волчок», перевод Алексея Слобожана

«Мирелла» Флор Веско

Как выжить в Средневековье? Не быть сиротой, не быть девушкой, не быть рыжей, не вставать на пути у бургомистра… Вроде бы выглядит несложно, только вот рыжеволосая отважная Мирелла оказалась подкидышем — а еще, кажется, единственным жителем города, который может спасти его от эпидемии чумы.

Роман Флор Веско — удивительно удачная стилизация под старинную легенду о Гамельнском крысолове, где сразу безоговорочно веришь автору и блуждаешь с героиней по раскаленным от невыносимой жары улицам, забыв, что пора ужинать и ложиться спать.

Издательство «Самокат», перевод Тимофея Петухова

«Воссоединение» Фреда Ульмана

Ты сидишь на скучном школьном уроке, в окне — бесконечный февраль, учитель рассказывает что‑то невнятное, и кажется, что ничего интересного уже не произойдет. Но тут дверь открывается, и в класс входит новенький, разительно отличающийся от тебя и одноклассников. Сюжет очень знаком всем школьникам, только вот подружиться предстоит истинному арийцу и еврейскому мальчику.

Немецкий писатель Фред Ульман покинул Германию в 1933 году, а в 1960-м написал эту историю — историю о дружбе и мужестве, которые так необходимы каждому, кто хочет бороться со злом, прочно обосновавшимся в родной стране.

Издательство «МИФ», перевод Татьяны Покидаевой

«Капитан Немо» Винни Анг

Иллюстрации Шарлотты Северинс

Все знают капитана Немо — капитана «Наутилуса», стремящегося найти покой среди океанских вод и отказаться от контактов с земным миром. Якоб тоже хотел бы оказаться на месте капитана и отказаться от неприятных земных дел, например бессмысленных уроков математики.

Эта книга — не только отличный первый шаг к историям Жюля Верна, но и чудесное чтение о важности мечты и стремлении ребенка создать мир, не похожий на скучные взрослые вещи.

Издательство «Поляндрия», перевод Ольги Гришиной

«От рассвета до заката мамы, папы и ребята» Лоуренса Шимелла

Иллюстрации Элины Браслины

У каждого ребенка есть две суперспособности: раньше всех вставать утром и упорно не желать ложиться спать вечером. А уж если их в этом готовы поддержать коты, готовые завтракать бутербродом с маслом, и собаки, уносящие мишек из кровати, то жить ребенку становится лучше некуда.

Несмотря на грозный значок «18+» (его требует ставить закон: у одной героини книжки два папы, у другого — две мамы), это одна из самых милых детских книг. Чудесные иллюстрации, смешные питомцы и крайне терпеливые родители — да и стихи на высоте. В общем, все то, что нужно, чтобы с удовольствием прочесть книгу ребенку.

Издательство БФ «Сфера»*, перевод Дмитрия Кузьмина

«Мед на завтрак, мед на ужин» Майкла Розена

Иллюстрации Криса Ридделла

Существенная проблема литературы для малышей — то, что она не всегда интересна родителям. Но здесь действительно хочется узнать, как правильно выпросить оладушек или подружиться с летучей мышью, хорошо ли прыгает такса и под какую песню танцует слон. В общем, очень много искреннего веселья для небольших слушателей и взрослых читателей.

Майкл Розен и Крис Ридделл — сами по себе залог отличной детской истории, а если прибавить к этому перевод от Марины Бородицкой и Григория Кружкова, то можно со стопроцентной уверенностью говорить, что книга станет одной из самых любимых, так что готовьтесь часто перечитывать.

Издательство «Махаон», перевод Марины Бородицкой и Григория Кружкова

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