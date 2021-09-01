Рассказываем, какие спектакли обязательно стоит увидеть в сентябре.

«Обломоff» в ЦДР 2 и 3 сентября

© Центр драматургии и режиссуры на Соколе

Режиссер Вячеслав Игнатов решил напомнить зрителям о спектакле Михаила Угарова, в основу которого легла постановка «Смерть Ильи Ильича». Спустя почти 20 лет новый образ героя раскрывает проблему асоциального человека, чья жизнь кипит лишь в голове, а внешне он остается спокоен, неподвижен и даже в какой‑то степени парализован.

«Торжество» в Центре имени Мейерхольда 2 и 3 сентября

© Катя Краева

Андрей Стадников и продюсеры Дарья Вернер и Евгения Петровская ищут альтернативы современному городскому устройству, размышляя, как и где жить человеку XXI века. Основой сценического оформления спектакля стало вышитое полотно «Тигр», контурами повторяющее карту России. В его создании поучаствовали 88 добровольцев, будущие зрители спектакля.

«Декамерон» в «Гоголь-центре» 6, 7, 8 и 9 сентября

© Ира Полярная/«Гоголь-центр»

В совместном проекте Deutsches Theater Berlin и «Гоголь-центра» участвуют 5 российских и 5 немецких актеров. Весной прошлого года премьеру уже сыграли в Берлине, но из‑за пандемии показать постановку в Москве получилось только через полтора года. «Декамерон» Боккаччо состоит из 100 новелл, рассказанных десятью молодыми людьми, которые сбежали из зараженной чумой Франции. Серебренников перенес действие из XIV века в наши дни: любовь по-прежнему помогает людям преодолевать болезни и тяжелые ситуации.

«Дядя Лева» в Театре на Малой Бронной 8, 13 и 18 сентября

© Театр на Малой Бронной

Пьесу «Покровские ворота» в Театре на Малой Бронной поставил еще в 1974 году режиссер Михаил Козаков. В 2021 году к этому произведению обратился уже Константин Богомолов, дав постановке новое название «Дядя Лева» и снова взглянув на конец 50-х годов. В спектакле задействованы Игорь Верник, Лариса Богословская, Ирина Старшенбаум, Микита Ильинчик — а также Людмила Хмельницкая и Вера Майорова, игравшие в спектакле Козакова.

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«Рулетенбургъ» в «ШДИ» 10 и 11 сентября Постановка выпускницы ГИТИСа Евгении Тодоровой основана на романе Достоевского «Игрок». Рулетенбургъ — вымышленный город, в котором писатель сосредоточил все свои впечатления о городах, в которых проигрывал огромные суммы денег. Это место безграничной свободы и огромных возможностей, где люди живут одним днем, не скрывая своих пороков. Постановка напоминает «Божественную комедию» — но если герой Данте совершает путешествие наверх, то персонажи Достоевского, наоборот, неминуемо погружаются в пустоту.

«Левша» в Театре наций 13, 14 и 15 сентября

© Театр наций

Максим Диденко решил проанализировать природу русского бессознательного — ту иррациональную силу, которая долгое время управляла Россией. Заглавные роли играют артисты драматического театра Евгений Стычкин и Александр Якин, а роль Блохи — поющие прима-балерины Диана Вишнева и Ксения Шевцова. Монологи для полифонического спектакля писал драматург Валерий Печейкин, а текст повести Лескова дается в виде подписей к картинкам на экране.

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«Сон в летнюю ночь» в «Электротеатре Станиславский» 14 и 15 сентября

© Олимпия Орлова/«Электротеатр Станиславский»

Какова власть сна над человеком? Каковы взаимоотношения между сном и реальностью? Эти вопросы задает своим зрителям итальянский режиссер Алессио Нардин. «Мир полиса», «Лес», «Театр актеров» и «Влюбленные» — эти четыре реальности, представленные в пьесе, раскрывают полноту нашей жизни. В спектакле принимают участие актеры «Электротеатра», которые прошли тренинг по комедии дель арте и используют маски как средство перехода из одного мира в другой.

«Lorem Ipsum» в «Практике» 16 и 17 сентября

© Театр «Практика»

Пьеса-каталог «Lorem Ipsum» занимает особое место в репертуаре театра: спектакль поставили девять режиссеров с девятью необычными подходами к тексту. Совместная работа Дмитрия Волкострелова и Ксении Перетрухиной демонстрирует неординарный стиль жизни людей, живущих в XXI столетии. Отчасти текст был написан автоматическими текстогенераторами.

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«Урод» в «Театр.doc» 18 сентября

© Театр.doc

Однажды инженеру Летте сказали, что он урод. Для достижения карьерных успехов он решается на пластическую операцию — но теряет свою индивидуальность. Пьесы Майенбурга — например, «Мученик» в «Гоголь-центре» — ставили уже многие театры, но эта премьера особенна. Постановка «Дока» традиционно аскетичная: ни декораций, ни фонограмм — только актерское мастерство. «Урод»- это острая сатира на современное общество, постановка о противопоставлении идеального и уникального, массовой культуры и личности.

«Земляничная поляна» в Театре на Таганке 30 сентября Премьера приурочена ко дню рождения основателя Театра на Таганке Юрия Любимова. Режиссер Георгий Сурков, опираясь на одноименный фильм Ингмара Бергмана, размышляет о преемственности поколений, об одиночестве и вечных вопросах во взаимоотношениях между людьми: в спектакле примут участие артисты старого и нового поколения «Таганки» и «Содружества актеров».