Современная русскоязычная проза часто становится основой для театральных постановок. Анна Юсина рассказывает, какие спектакли по мотивам главных русскоязычных писательниц и писателей можно увидеть на сценах Москвы и Петербурга.

Евгений Водолазкин Прекрасный стилист Водолазкин создает в своих произведениях неповторимую языковую среду — его «мерцающий» язык ироничен, полон поэзии и нарочитых анахронизмов. Один из постоянных лейтмотивов писателя — пересечение временных пластов: герои из разных эпох обнаруживают переклички своих судеб, в разделенных веками сюжетах возникают параллели, а автор запутывает читателя намеренным смешением деталей из прошлого и настоящего.

«Лавр» в Театре на Литейном (Петербург) 18+

© Сергей Рыбежский/Театр на Литейном

Режиссер Борис Павлович поставил спектакль, где XV век, 70-е и современность сплетаются в единую историю. Анахронизмы романа Водолазкина продолжаются в сценическом действии: в декорациях лахмановского забора ПО-2 под песнопения и игру на традиционных инструментах артисты-современники рассказывают про средневекового целителя Арсения, не сумевшего спасти возлюбленную и решившего пройти земной путь вместо нее. Строгого деления на роли здесь нет: сменяя друг друга, актеры будто бы примеряют на себя рассказ о жизни-житии, наполняя полифонией мерцающую структуру текста.

«Близкие друзья» в «Сатириконе» (Москва) 18+

© Александр Иванишин/Театр «Сатирикон»

Постановка Сергея Сотникова предлагает посмотреть на Вторую мировую войну с обратной стороны фронта. Правда, в героях-немцах режиссера интересует не национальность, а человечность: самое важное для трех друзей, Ральфа, Ханса и Эрнестины, — их верность и взаимная нежность, пронесенная через года и катастрофы. Строгая серая сценография Марфы Гудковой подчеркивает неразрывность Эроса и Танатоса: в любви и дружбе героев, детьми познакомившихся на кладбище, смерть присутствует молчаливым четвертым.

«Авиатор» в «Школе современной пьесы» (Москве) 16+

© Театр «Школа современной пьесы»

Герой спектакля Алины Кушим — человек, чья память не сохранила информацию о нем самом, но вместила отрывки всего XX века. В коллаже воспоминаний моменты счастья перемешаны с невыносимыми страданиями, любовь — с уродливым бытом, дружба — с предательством, а возмездие — с падением. Художница Александра Дашевская разработала для старинных интерьеров зала «Эрмитаж» подвижные декорации, которые, подобно воспоминаниям героя, из разрозненных обрывков складываются в гармоничное целое утраченной реальности. «Соловьев и Ларионов» в «Современнике» (Москва) 16+

© Театр «Современник»

Айдар Заббаров обратился к раннему роману Евгения Водолазкина, действие которого развивается параллельно в Гражданскую войну, в 80-е и 90-е годы прошлого века. Молодой историк Соловьев пишет диссертацию про белогвардейца Ларионова и в процессе исследования чужого прошлого начинает лучше узнавать себя.

Евгения Некрасова Проза писательницы и сценаристки Евгении Некрасовой неразрывно сплетает узнаваемые приметы реальности с фантастическими и фольклорными мотивами. В ее произведениях чудесное становится катализатором освобождения и очищения от токсичности, суеты и чужих установок. Роман «Калечина-Малечина» показывает страдающую от школьного буллинга девочку, которую спасает знакомство с живущей на кухне Кикиморой. А в повести «Несчастливая Москва» столицу потрясает череда мистических изменений, вынуждая жителей отвлечься от суеты ради того, что по-настоящему важно. «В кольцах» на площадке театра «Практика» в Музее Москвы (Москва) 18+

© Театр «Практика»

Повесть о столичных метаморфозах в театр перенесла Марина Брусникина, последовательно адаптирующая на сцене отечественную прозу. «Кольца» в названии — это Садовое и Бульварное, МКАД и ТТК — защитные рубежи и круги мишени, по которой однажды утром ударила непредсказуемая действительность. Спектакль бережно сохраняет легкий и ироничный язык Некрасовой, продолжая пластичность текста и в гибкой декорации, и в распределении ролей, где сменяют друг друга актрисы «Мастерской Брусникина».

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«Калечина-Малечина» в ЦИМе (Москва) 12+

© Екатерина Краева/Центр им. Мейерхольда

Спектакль Екатерины Корабельник, где Кикимора становится чем‑то вроде оберега для затравленного ребенка, ориентирован на семейный просмотр. История школьницы Кати, чувствующей свою ненужность, живущей в окружении страхов и комплексов, становится поводом для разговора о совсем не детских темах — неприятии тех, кто не подходит под общепринятые стандарты, травле и тотальном одиночестве ребенка. Разговор не метафора — после показа авторы приглашают родителей вместе с детьми остаться на обсуждение.

Роман Михайлов Имя математика, доктора физико-математических наук и писателя Романа Михайлова в последнее время все чаще звучит в театральной среде. На сцене один за другим появляются спектакли по его прозе, зачастую в постановке самого автора, плодотворно сотрудничающего с БДТ им. Товстоногова. Один из таких проектов — доступный в любое время аудиосериал «Антиравинагар» из 20 коротких радиоспектаклей по фрагментам одноименного романа. «Сказка про последнего ангела» в Театре наций (Москва) 18+

© Театр наций

Один из самых громких спектаклей сезона 2019/2020, лауреат премии «Золотая маска» за лучший спектакль в драме — постановка Андрея Могучего в сценографии Марии Трегубовой рассказывает миф о лихих 90-х одновременно в реальном и потустороннем измерениях. В суровую бытовуху проникает сказочная феерия со школьником, вылупившимся из яйца, с двойником главного героя, со Снегурочкой, Мусей Тотибадзе, и с Лией Ахеджаковой в роли сторожихи междумирья. Сюжет складывается из бесчисленных деталей, за которыми только успевай следить. А в сценарий, помимо рассказов Михайлова, вошла сказка сценариста Алексея Саморядова, которая и дала спектаклю его название.

«Сны моего отца» в РАМТе (Москва) 18+

© РАМТ

Егор Перегудов прочитал прозу Романа Михайлова как психоделическую сказку для взрослых. Ее герои способны вызывать дождь и забирать чужие кошмары. Отправившись на поиски меняющих бытие символов, персонажи оказываются втянуты в войну — но есть она или нет, непонятно: при кризисе информационного общества правда оказывается самой размытой категорией. Зрители не остаются сторонними наблюдателями, а оказываются в центре действия, объединившего перформанс, драматический театр и современный танец.

«Несолнечный город» в БДТ им. Товстоногова (Петербург) и на Основной сцене театра «Современник» (Москва) 18+

© Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова

Если хочется увидеть, как режиссер Роман Михайлов работает с текстами писателя Романа Михайлова, нужно идти в БДТ (или на его московские гастроли). Танцевальный трип «Несолнечный город» создан по принципу работы человеческой памяти: он погружает актеров и зрителей в атмосферу рейва, причем двигаться на танцполе можно лишь по «солнечным» и «несолнечным» траекториям. Эта работа стала логическим завершением радиосериала «Антиравинагар».

«Ничего этого не будет» в БДТ им. Товстоногова (Петербург) 18+

© Стас Левшин/БДТ им. Товстоногова

Медитативный спектакль «Ничего этого не будет» раскрывает мнимость «нормальной жизни». Замкнутый главный герой приезжает в деревню и выясняет, что местные жители смотрят необычные спектакли, связывающие прошлое и будущее в единую картину.

Дмитрий Глуховский «Текст» — один из самых реалистичных романов Дмитрия Глуховского, автора постапокалиптики и антиутопий. По сюжету в руки бывшего студента-филолога Ильи Горюнова, отсидевшего 7 лет по ложному обвинению, попадает телефон полицейского, подстроившего его арест и сломавшего жизнь. Используя смартфон для запутывания следов и поиска компромата, Илья все глубже погружается в жизнь своего обидчика, решает его семейные конфликты, влюбляется в его девушку — пока не приходит время делать моральный выбор. «Текст» в Театре Ермоловой (Москва) 18+

© Театр им. Ермоловой

Кибернуар Максима Диденко показывает, как личность убитого врага продолжает жить в его телефоне, подчиняя себе нового владельца гаджета. Мир, сосредоточенный на дисплее смартфона, передан с помощью семи камер, снимающих сценическое действие и выводящих его на большой экран. А холодное безжизненное пространство, созданное художником Галей Солодовниковой, окончательно стирает грань между реальностью и онлайн-средой.

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Михаил Шишкин Проза Михаила Шишкина наследует музыкальность Бунина, психологизм и пластичность фразы Набокова и Саши Соколова, фрагментарность композиции Джойса и европейских модернистов. Роман-коллаж «Венерин волос» состоит из бесед переводчика с беженцами из СССР в Швейцарию, писем толмача сыну и мемуаров столетней певицы Беллы. Вместе со «Взятием Измаила» и «Письмовником» он складывается в трилогию о письме и нелинейном времени, соединяющем несколько смысловых пластов. «Самое важное» в «Мастерской Фоменко» (Москва) 16+

© Михаил Гутерман/«Мастерская Петра Фоменко»

В постановке Евгения Каменьковича роман Шишкина сменил название и превратился в полифоничный и многослойный спектакль, где Иван Верховых и Мадлен Джабраилова окружены людьми, беспрестанно меняющими маски: беженцами из Чечни, любопытствующими туристами в Риме, Тристаном и Изольдой, Дафнисой и Хлоей, гимназистами и Ксенофонтовыми эллинами, школьной училкой Гальпетрой и знаменитой исполнительницей романсов Изабеллой… На сцене 40 персонажей и всего восемь исполнителей — при этом спектаклю удается сохранять унаследованные от Фоменко ироничность и философичность.

Тимур Кибиров Первый прозаический опыт поэта-концептуалиста Тимура Кибирова насквозь пропитан лирикой — и не только потому, что на страницах описательный текст то и дело перемежается стихотворениями, но и потому, с какой теплотой и любовью автор описывает деревенские будни. «Лада, или Радость» в РАМТе (Москва) 18+

© РАМТ

Хроники верной и счастливой любви собаки Лады и ее хозяйки Егоровны были поставлены в РАМТе Мариной Брусникиной еще в 2013 году, но по-прежнему не теряют актуальности. За легким слогом и ироничной авторской интонацией в тексте поднимаются важнейшие вопросы верности и самопожертвования. Художник Николай Симонов создал дощатый деревенский настил как микромодель мира, в котором любая условность оправдана, — и когда Нелли Уварова выходит без грима и в человеческой одежде, в ней без сомнений видишь виляющую хвостом Ладу.

Рубен Давид Гонсалес Гальего Рубен Гальего — человек с удивительной биографией. Сын венесуэльца, внук генерального секретаря Коммунистической партии народов Испании, он родился в России и пишет на русском языке. Парализованный с рождения, в полтора года он был отнят у матери (ей сообщили, что ребенок умер) и отправлен в детский дом для инвалидов. В интернате Гальего сумел выжить и получить образование, после чего уехал в Европу, жил в США и Израиле. Литературным дебютом писателя стал автобиографический роман «Белое на черном» — о жизни больных детей в советских детских домах. «Черное/Белое» в Камерном театре Малыщицкого (Петербург) 16+

© Камерный театр Малыщицкого

Денис Хуснияров адаптировал для сцены короткие рассказы, из которых состоит роман Гальего. Каждый из них — острая боль, вызванная разговором, ситуацией или людьми. Художница Надежда Лопардина затянула пространство спектакля крафтовой бумагой — универсальной декорацией, которая может служить доской для учительницы, альбомом для художника, листом для нескольких строк о себе. А еще бумага хрупка — ее можно проткнуть, чтобы высунуть голову из пустоты в мир обычных людей.

Лера Манович Рассказ поэта, прозаика и драматурга Леры Манович «Немец» — это трогательная и веселая история о том, как подросток из Германии приезжает «по обмену» в российскую семью. Столкновение немца с обескураживающими деталями отечественного быта осложняется тем, что он оказывается единственным мужчиной в окружении нескольких поколений женщин. «Немец» в ЦДР 16+

© Театр ЦДР

Прозу Леры Манович в ЦДР ставят не впервые: в 2017 году Владимир Панков выпустил по ее текстам «Макароны», «Шпроты», «Адюльтер» и «Электричество» спектакль «Москва — открытый город. Переход». Теперь актер и музыкант Павел Акимкин подготовил дебютную постановку по остроумному рассказу о погружении иностранца в абсурдную и очаровательную российскую действительность. Выразителем меняющихся впечатлений и бушующих страстей в спектакле становится музыка.

Анна Старобинец Старобинец — многогранный автор: она пишет фантастику и триллеры, работает с жанрами ужасов и лирического хоррора, придумывает сказки и детективы для детей. В автобиографической книге «Посмотри на него» Анна описывает трудности и боль, с которыми сталкивается женщина, вынужденная по медицинским показаниям прервать беременность на позднем сроке. «Я.Л.А.С.» и «Посмотри на него» в Театре ненормативной пластики на театральной площадке «Скороход» (Петербург)

© Театральная площадка «Скороход»

«Посмотри на него» Романа Кагановича о тяжелой травме потери ребенка и об опыте ее переживания рассказывает через отстранение. Сатира, гротеск и клоунада позволяют режиссеру избежать назидательности и обвинений, а песни, танцы и смех, не маскируя ужас героини, облегчают восприятие истории и дают зрителям возможность дослушать ее до конца. «Я.Л.А.С.» — новое обращение Кагановича к текстам Старобинец, первые показы которого назначены на сентябрь. Режиссер обещает сразу четыре новых спектакля по четырем рассказам — и все про любовь.

Григорий Служитель Дебютный роман актера СТИ Григория Служителя «Дни Савелия» рассказывает о буднях бездомного кота, обитающего в окрестностях Таганки. В жизненном пути и философствованиях героя несложно уловить параллели с перипетиями обыкновенной человеческой жизни, где есть место и горестям, и теплу, и нежности. Наконец, эта книга — признание в любви Москве, ее малоизвестным улочкам и живущим в ней людям. «Дни Савелия» в РАМТе Марина Брусникина переносит действие романа Служителя в Театральный двор РАМТа. Еt спектакль — это разговор про ускользающую и хрупкую жизнь и про закольцованность бытия: не ты первый, не ты последний. Премьера назначена на сентябрь, но даты пока не разглашаются: за анонсами стоит следить на сайте театра. Наринэ Абгарян Армянская русскоязычная писательница Наринэ Абгарян стала широко известна после издания автобиографической повести «Манюня» — о дружбе двух восьмилетних девочек Наринэ и Манюни, о грозной и доброй Ба, о куче родственников и о бесконечных нелепых и забавных происшествиях. После успеха книги вышли два романа-продолжения и несколько повестей о том самом теплом, озорном и полном веселых приключений детстве, которое делает человека счастливым на всю жизнь. «Манюня» в РАМТе (Москва) 12+

© РАМТ

Из повести Абгарян о беззаботном детстве в армянском городке Берде режиссер Рузанна Мовсесян выбрала всего несколько эпизодов — об играх, шалостях и выдумках, бесконечной дружбе и безграничной фантазии. Получился спектакль о любви, которую так важно получить в первые годы жизни, ведь затем она подобно стене будет защищать от боли и невзгод.

Юлия Яковлева «Дети ворона» — первая книга в цикле «Ленинградских сказок» Юлии Яковлевой, она написана в жанре магического реализма. В основе сюжета — трагическая история семьи писательницы: родителей маленьких Шурки и Тани забирает «Ворон», и дети оказываются совершенно одни на фоне сталинского террора, военных и послевоенных лет. Это история о страхе и смелости, о надежде, победившей равнодушие, и о свободе, несмотря ни на что. «Дети ворона» в ЦИМе (Москва) 12+

© Центр им. Мейерхольда

Независимая команда продюсера Евгения Худякова и Екатерины Корабельник выпустила в ЦИМе спектакль о темных страницах нашей истории — когда родителей клеймили «врагами народа», а дети в момент оставались одни, окруженные равнодушными «чужими» взрослыми. И все же это спектакль не о боли и несправедливости, а о надежде и силе духа, которые позволяют выжить и сохранить себя в нечеловеческих условиях.

Дина Сабитова В адресованных малышам и подросткам сказках и повестях Дины Сабитовой поднимаются непростые темы детско-родительских отношений, семьи и ответственности, одиночества и беззащитности, сиротства и усыновления. Об этом и повесть «Где нет зимы», герои которой — осиротевшие Паша и Гуль — вынуждены рано повзрослеть. «Где нет зимы» в Малом драматическом театре 12+

© Малый драматический театр

Перенося на сцену МДТ главную книгу Сабитовой, Яна Тумина сократила объемный текст повести, сосредоточившись на детях-сиротах и на тех, кто определял их счастье — маме, бабушке Шуре, кукле Ляльке, домовом Аристархе Модестовиче. Сценография Эмиля Капелюша создает визуальный контраст между домом беззаботного детства с теплыми и яркими красками — и серым, неуютным приютом, куда брат с сестрой попадают после смерти мамы.