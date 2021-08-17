Чтобы каждый год освобождать целый месяц для важных дел, достаточно перестать читать новости — так считает писатель Рольф Добелли. Публикуем главу из его книги «Без новостей», только что вышедшей в издательстве «Манн, Иванов и Фербер».

Из‑за новостей нам приходится нести непомерные расходы. Мы бездарно тратим свое время — по трем направлениям. Во-первых, это время на потребление самих новостей — пока вы их читаете, слушаете по радио или смотрите по телевизору, отслеживаете на своем компьютере или водите пальцем по экрану смартфона. Во-вторых, это время, которое тратится на обратную фокусировку внимания, так называемый период переключения: минуты, потраченные на возвращение к прерванному делу, к тому, чем вы занимались, пока не отвлеклись на новости. В-третьих, новости мешают сосредоточиться еще много часов после того, как вы их проглотили. Впечатляющие сюжетные истории, картины и образы, как привидения, долго будут возникать в вашей голове, вновь и вновь прерывая ход мысли.

Устроим небольшой подсчет. С утра вы листаете газету, в обед слушаете выпуск новостей по радио, а вечером смотрите «Новости дня». Добавьте короткие гастроли по любимым новостным сайтам, когда вы немного устали от работы и позволяете себе маленькую паузу. Не забудем и невинные заглядывания в ленту новостей в соцсетях, когда вам хочется погладить себя по голове, «наградить» за хорошую работу. Исследовательский центр Pew — американский Институт общественного мненияPew Research Center — исследовательский центр в Вашингтоне, предоставляющий информацию об общественном мнении, социальных проблемах и демографических тенденциях в США и в мире. — подсчитал все это время: получилось от 58 до 96 минут в день. И, между прочим, чем выше уровень образования у человека, тем больше новостей он ежедневно потребляет. Прибавим к этой сумме время на обратную фокусировку внимания. Ведь вам каждый раз нужно снова собраться с мыслями. Где вы остановились в своей работе? Где и как сохранили рабочий документ? Чем собирались заняться до того, как увлеклись новостями? Период переключения всякий раз отнимает у вас две-три минуты. И добавим среднее время — пусть дважды по пять минут на обдумывание истории, переваривание впечатлений: например, у вас перед глазами стоит картина железнодорожной катастрофы. Теперь это минимум полтора часа в день.

Не слишком ли много? За неделю вы теряете рабочий день. При самых скромных подсчетах — месяц в год.

Да-да, целый месяц! Скажем, у меня в году двенадцать месяцев, а у вас (если вы интересуетесь новостями) остается всего одиннадцать. Зачем вы такое над собой учиняете? А точнее, какие ценности получаете за это время? Вы в центре событий, но лучше ли понимаете, что происходит вокруг? Улучшили ли вы свою компетенцию в профессиональной сфере? Научились ли принимать более разумные решения? Легко ли вам сосредоточиться? Способны ли вы теперь чаще наслаждаться душевным покоем?

В глобальном масштабе потери времени огромны, просто неохватны. Вспомним теракт в Мумбае в 2008 году. Преступники в стремлении продемонстрировать свою важность и значимость убили двести человек. Вообразим: около миллиарда человек уделили в среднем по часу внимания этой трагедии. Люди следили за новостями, в ужасе слушали болтовню «комментаторов» по телевидению. Эта оценка вполне реалистична, поскольку население одной только Индии уже составляет миллиард человек. Но и многие из вас наверняка отслеживали, как разворачивается драма. Будем, однако, считать с осторожностью. Пусть всего миллиард человек просидели у телевизора по одному часу. Это совокупно уже миллиард часов, или сто тысяч лет. Продолжительность жизни в среднем по всей Земле составляет 66 лет. Если рассуждать в экономических категориях, на потребление этой новости было потрачено две тысячи человеческих жизней — в десять раз больше, чем жертв от самого теракта. В определенном смысле СМИ стали — пусть и не добровольно — пособниками террористов. Конечно, такое определение выглядит несоразмерным: странно приравнивать жертв терроризма к жертвам новостной лихорадки. Но печальная истина в том, что террористы очень нуждаются в массовой информации. Подробнее об этом — в главе 28Эта глава называется «Новостями живет и подпитывается терроризм». Еще более запредельными оказались потери времени, когда умер Майкл Джексон. Событие, ставшее трагедией для самых ярых фанатов певца, было совсем незначительным для большинства из нас. Но и нам тоже пришлось потратить на это миллионы часов.

Информация стала сегодня неограниченным ресурсом в отличие от возможностей нашего внимания. Почему же вы так безответственно распоряжаетесь им?

Ведь в отношении собственного здоровья, своей репутации и своих денег вы совсем не так расточительны. Этот факт еще две тысячи лет назад повергал в удивление Сенеку. По словам великого философа, мы скупы в вопросе денежных трат, но время расходуем максимально расточительно. Хотя это единственный дар, в распоряжении которым уместна скупость. За всю свою жизнь я прочитал бесчисленное множество книг о том, как овладеть своим временем. Я испробовал дюжины советов и предложений. Вывод: нет более простого и эффективного способа получить дополнительное время жизни, чем отказ от новостей. Короче Если хотите получить в подарок целый месяц свободного времени — для семьи, карьеры, хобби, — откажитесь от новостей. Ничто иное не подарит вам столько времени.