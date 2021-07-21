Один из мобильных трендов последнего времени — приложения, которые помогают пользоваться телефоном реже. Эта тема стала настолько популярной, что к тенденции присоединились IT-гиганты, которые теперь создают сервисы вроде «Экранного времени». «Афиша Daily» нашла еще 10 сервисов, чтобы вы не так часто заходили в фейсбук.
Самый известный способ отложить телефон в сторону: не поднимаете гаджет 30 минут и получаете в награду дерево в своем цифровом саду.
Лончер для Android, который оставляет на главном экране только минималистичный интерфейс и ссылки на самые важные приложения. И никакого TikTok.
Превращает жизнь с телефоном в личную инфографику: сколько раз поднимали, чем занимались. Такие функции есть в iOS и Android, но тут реализовано красивее.
Удаляет ленту новостей на сайтах Facebook, Twitter и YouTube. Какой смысл заходить туда и прокрастинировать, если все равно не увидите ничего нового?
Множество таймеров, которые помогут тем, кто постоянно норовит отвлечься от дел на всякую ерунду в интернете.
На время блокирует доступ ко всем отвлекающим сайтам в интернете. Правда, эффективно это будет работать только на ноутбуке.
Затемняет все окна macOS на фоне, кроме того, в котором вы работаете прямо сейчас. По задумке создателей, это должно помочь не отвлекаться.
Расширение для Google Chrome, которое оставит в браузере всего одну вкладку, чтобы не было соблазна постоянно переключаться туда и обратно.
Экраны iOS и Android можно сделать черно-белыми, чтобы яркие картинки в инстаграме не были такими привлекательными.
Если все же смотрите в экран, попробуйте хотя бы очистить мысли с помощью красивой ASMR-медитации.