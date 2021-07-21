Один из мобильных трендов последнего времени — приложения, которые помогают пользоваться телефоном реже. Эта тема стала настолько популярной, что к тенденции присоединились IT-гиганты, которые теперь создают сервисы вроде «Экранного времени». «Афиша Daily» нашла еще 10 сервисов, чтобы вы не так часто заходили в фейсбук.