В 2023 году постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы откроется в здании гаража Мельникова на Новорязанской улице, а пока что они организуют выставки на Северном речном вокзале и в метро. Директор музея Оксана Бондаренко рассказала о больших планах музея.

— Насколько мне известно, открытие Музея транспорта запланировано 2023 год. Расскажите о том, как продвигается работа над основным зданием и какие площадки вы используете уже сейчас?

— Да, наш большой будущий дом будет готов только в 2023 году, и мы с командой над этим сейчас активно трудимся. Основной площадкой музея станет памятник культурного наследия, знаменитый гараж Мельникова, который был построен вторым, после Бахметьевского.

— Знал бы Мельников, что он строил не гаражи, а музеи…

— Это точно! Одно из самых значимых произведений искусства в нашей коллекции — само здание, в котором уже заложены смыслы, да и вообще сама конструкция здания вдохновляет нас и задает ритм будущей экспозиции. Кстати, сейчас появилась возможность до старта реставрационных работ впервые побывать в гараже: совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера» мы проводим экскурсии по зданию.

Чтобы не сидеть в ожидании открытия большого музея, а уже сейчас коммуницировать с городом, мы построили, как мне кажется, достаточно комфортную структуру и программную деятельность, выделив для себя самые топовые исторические транспортные площадки — Северный речной вокзал, павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ и даже метро.

— А какие проекты вы реализуете на Северном речном вокзале?

— С момента открытия после реконструкции в его историческом зале ожидания находится поп-ап-пространство музея. В эпоху расцвета Северного транспортного узла в 40–50-е годы в зале ожидания не только, собственно, ожидали: судя по немногочисленным хроникам, которые сохранились, там и в те годы проходили культурные мероприятия.

И еще важный момент: в этом зале ожидания располагался впечатляющий электрифицированный макет канала Москва — Волга. В 1937 году макет экспонировался на всемирной выставке в Париже, и тогда о нем написала вся западная пресса.

— Каким образом вы формируете программу?

— Ключевой повесткой выставочной программы этого года стала тема экологии. Сегодня это важно не только для Департамента транспорта, но и глобально для транспортных инфраструктур мира. Буквально три-четыре года назад на экологические сообщества в России смотрели настороженно и удивленно, а сейчас это тема педалируется и широко освещается, о ней все больше говорят. Это безумно радует и обнадеживает.

И, я думаю, очень важно говорить об экологии именно в кросс-культурном разрезе: такие нелинейные и нестандартные форматы помогают привлечь и заинтересовать больше людей и приобщить их к осознанному, грамотному взаимоотношению с транспортом и, в частности, с городским общественным.

— А вы сами часто пользуетесь общественным транспортом? Какой вид транспорта предпочитаете?

— Самый доступный и экологичный — на своих двоих. Тринадцать лет я прожила в Европе, в Париже, и привыкла передвигаться пешком. Этой привычке стараюсь следовать по выходным. В рабочие дни я пользуюсь служебным транспортом, но если попадаю в пробку, то спускаюсь в метро. Отдельное удовольствие — наземный транспорт. Мне интересно наблюдать за городом через автобусное стекло, слушать музыку в наушниках — в такие моменты нередко приходят в голову интересные идеи.

— А у вас есть любимые станции метро?

— Да, конечно. Думаю, сильно оригинальной я тут не буду: обожаю станцию метро «Маяковская». Еще мне очень нравится «Киевская». Советское барокко, при этом оно такое теплое, что сразу хочется в Киев — поесть галушек. Еще люблю станцию метро «Динамо», хотя там совсем другая эстетика: атлеты, круги, медальоны.

— Какие еще проекты в этом году вы планируете реализовать?

— В поп-ап-пространстве на Северном речном вокзале мы хотим сделать несколько тотальных инсталляций, две из которых уже реализовали. Первая инсталляция была посвящена экоарту и называлась «Природа на остановке». Прямо в центре зала на Северном речном вокзале мы воссоздали натуралистичную автобусную остановку, окружили ее садом живых растений и пустили бегущей строкой надпись «Природа ждет, природа не ждет». Остановка, словно портал в будущее, помогает задуматься о том, какой вид транспорта можно выбрать, чтобы уже сейчас минимизировать ущерб природе от передвижения по городу. Художник Алексей Дубинский нарисовал для этого проекта замечательный плакат.