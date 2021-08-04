В 2023 году постоянная экспозиция Музея транспорта Москвы откроется в здании гаража Мельникова на Новорязанской улице, а пока что они организуют выставки на Северном речном вокзале и в метро. Директор музея Оксана Бондаренко рассказала о больших планах музея.
— Насколько мне известно, открытие Музея транспорта запланировано 2023 год. Расскажите о том, как продвигается работа над основным зданием и какие площадки вы используете уже сейчас?
— Да, наш большой будущий дом будет готов только в 2023 году, и мы с командой над этим сейчас активно трудимся. Основной площадкой музея станет памятник культурного наследия, знаменитый гараж Мельникова, который был построен вторым, после Бахметьевского.
— Знал бы Мельников, что он строил не гаражи, а музеи…
— Это точно! Одно из самых значимых произведений искусства в нашей коллекции — само здание, в котором уже заложены смыслы, да и вообще сама конструкция здания вдохновляет нас и задает ритм будущей экспозиции. Кстати, сейчас появилась возможность до старта реставрационных работ впервые побывать в гараже: совместно с образовательным проектом «Москва глазами инженера» мы проводим экскурсии по зданию.
Чтобы не сидеть в ожидании открытия большого музея, а уже сейчас коммуницировать с городом, мы построили, как мне кажется, достаточно комфортную структуру и программную деятельность, выделив для себя самые топовые исторические транспортные площадки — Северный речной вокзал, павильон «Транспорт СССР» на ВДНХ и даже метро.
— А какие проекты вы реализуете на Северном речном вокзале?
— С момента открытия после реконструкции в его историческом зале ожидания находится поп-ап-пространство музея. В эпоху расцвета Северного транспортного узла в 40–50-е годы в зале ожидания не только, собственно, ожидали: судя по немногочисленным хроникам, которые сохранились, там и в те годы проходили культурные мероприятия.
И еще важный момент: в этом зале ожидания располагался впечатляющий электрифицированный макет канала Москва — Волга. В 1937 году макет экспонировался на всемирной выставке в Париже, и тогда о нем написала вся западная пресса.
— Каким образом вы формируете программу?
— Ключевой повесткой выставочной программы этого года стала тема экологии. Сегодня это важно не только для Департамента транспорта, но и глобально для транспортных инфраструктур мира. Буквально три-четыре года назад на экологические сообщества в России смотрели настороженно и удивленно, а сейчас это тема педалируется и широко освещается, о ней все больше говорят. Это безумно радует и обнадеживает.
И, я думаю, очень важно говорить об экологии именно в кросс-культурном разрезе: такие нелинейные и нестандартные форматы помогают привлечь и заинтересовать больше людей и приобщить их к осознанному, грамотному взаимоотношению с транспортом и, в частности, с городским общественным.
— А вы сами часто пользуетесь общественным транспортом? Какой вид транспорта предпочитаете?
— Самый доступный и экологичный — на своих двоих. Тринадцать лет я прожила в Европе, в Париже, и привыкла передвигаться пешком. Этой привычке стараюсь следовать по выходным. В рабочие дни я пользуюсь служебным транспортом, но если попадаю в пробку, то спускаюсь в метро. Отдельное удовольствие — наземный транспорт. Мне интересно наблюдать за городом через автобусное стекло, слушать музыку в наушниках — в такие моменты нередко приходят в голову интересные идеи.
— А у вас есть любимые станции метро?
— Да, конечно. Думаю, сильно оригинальной я тут не буду: обожаю станцию метро «Маяковская». Еще мне очень нравится «Киевская». Советское барокко, при этом оно такое теплое, что сразу хочется в Киев — поесть галушек. Еще люблю станцию метро «Динамо», хотя там совсем другая эстетика: атлеты, круги, медальоны.
— Какие еще проекты в этом году вы планируете реализовать?
— В поп-ап-пространстве на Северном речном вокзале мы хотим сделать несколько тотальных инсталляций, две из которых уже реализовали. Первая инсталляция была посвящена экоарту и называлась «Природа на остановке». Прямо в центре зала на Северном речном вокзале мы воссоздали натуралистичную автобусную остановку, окружили ее садом живых растений и пустили бегущей строкой надпись «Природа ждет, природа не ждет». Остановка, словно портал в будущее, помогает задуматься о том, какой вид транспорта можно выбрать, чтобы уже сейчас минимизировать ущерб природе от передвижения по городу. Художник Алексей Дубинский нарисовал для этого проекта замечательный плакат.
К Всемирному дню окружающей среды, 5 июня, мы попросили 26 молодых художников, дизайнеров и иллюстраторов сделать плакаты, которые появились на всей зеленой, Замоскворецкой, ветке метро, в вестибюлях и переходах. Сам проект мы так и назвали — «Зеленая ветка». Лично мне очень нравится этот язык коммуникации, столь популярный, к примеру, в лондонском метро. Еще мы запустили экскурсионное бюро: теперь с нашими гидами можно прогуляться по Северному речному вокзалу, покататься на единственном «Музейном маршруте Т» и даже попасть на закрытые транспортные объекты.
Также у нас в планах третья инсталляция, к ее воплощению мы привлекли архитектурную студию EDAS Владислава и Людмилы Кирпичевых, которые много работают с детьми. Я влюбилась в то, что они делают, после знаменитой выставки [«Здесь и сейчас»] в Манеже, которую курировал Юрий Аввакумов. Увидев их павильон, я подумала, что с помощью Владислава и Людмилы мы могли бы показать вторую жизнь транспорта, рассказать о том, что же впоследствии происходит с этим стеклом, пластиком, железом и обшивкой, когда они перестают быть автобусом.
— Вы упомянули про опыт лондонского метро, а есть ли у вас еще какие‑то ориентиры, мировой опыт, на который вы опираетесь, разрабатывая концепцию музея?
— Да, конечно. Мы создаем достаточно необычный музей транспорта, о чем уже говорит первая выставка «Мечта „Москвича“» на ВДНХ. Мы ориентируемся не только на классические транспортные музеи, но и, к примеру, на Музей Виктории и Альберта. Отчасти это связано с моим профессиональным бэкграундом: я все-таки перешла в транспортную культурологию из классической. И именно Музей Виктории и Альберта стал одним из первых привлекать театральных и кинорежиссеров, сценаристов, начал расширять границы работы над экспозициями далеко за пределы работы научно-исследовательской группы музея.
Если говорить о транспортных музеях, то мне по своей структуре весьма импонирует Лондонский музей транспорта. Не могу сказать, что я сильно вдохновилась их коллекцией, потому что они стандартно демонстрируют лучшие образцы городской техники самого Лондона. Но мне нравятся их методы коммуникации с аудиторией, то, как они подходят к работе с популяризацией своей деятельности во время пандемии. К примеру, запустили замечательные онлайн-экскурсии в Zoom по закрытым станциям метро.
Еще могу отметить совершенно потрясающий, перешагивающий стандартную планку Музей транспорта в Люцерне — огромный, занимающий почти целый квартал. Чтобы посмотреть всю коллекцию, нужно выделить не один день. Если говорить о частных или корпоративных музеях, то я бы, конечно, назвала музей BMW в Мюнхене, над которым работала известная команда концептологов.
— А как вы планируете устроить экспозицию в основном здании?
— В постоянную экспозицию войдет городской и специальный транспорт — начиная от гужевых повозок и заканчивая электробусом. В отборе объектов для постоянной экспозиции мы в первую очередь обращаем внимание на возраст — более 30 лет по году выпуска, — узнаваемость модели, а также на хорошее состояние объекта, не требующее избыточных затрат на реставрацию.
Концептуально мы хотим представить путь общественного городского транспорта в формате «вчера-сегодня-завтра». Так, например, в нашу коллекцию войдет уникальный прототип трамвая R1 — «iPhone на колесах», футуристическое творение отечественного транспортного дизайна.
Мы сейчас пребываем в творческом и исследовательском подъеме, потому что наш музей еще очень молодой и у нас нет такой серьезной биографии или архивов, как у любого художественного или антропологического музея. Мы практически все собираем самостоятельно, по крупицам, даже самые простые артефакты — от билетика до турникета, — чтобы показать нашим посетителям максимальное количество аутентичных объектов.