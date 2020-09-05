В Москве после реконструкции открыли Северный речной вокзал

Здание, набережную и парк Северного речного вокзала в Москве открыли для посетителей после реконструкции, которая продолжалась с 2018 года, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Один из самых популярных вопросов, когда встречался с жителями, меня спрашивали, когда будет реконструирован речной вокзал, когда будет восстановлен парк Северного речного вокзала, причалы, набережная, которая была в плачевном состоянии, мы практически потеряли этот памятник <…> И теперь можно сказать, что жемчужина города возвращена москвичам», — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.