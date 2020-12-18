Конкурс проектов Nova Art раз в два года помогает молодым художникам реализовать свои идеи и получить поддержку профессионального сообщества. По просьбе «Афиши Daily» галеристка Анна Нова и другие эксперты выбрали десять самых перспективных молодых художников, работающих в России прямо сейчас.

Эксперты

Виктор Алимпиев , художник

, художник Светлана Баскова , режиссер, основатель института современного искусства «БАЗА»

, режиссер, основатель института современного искусства «БАЗА» Арсен Готлиб , кинопродюсер, коллекционер

, кинопродюсер, коллекционер Сергей Лимонов , инвестор, коллекционер

, инвестор, коллекционер Игорь Маркин , основатель музея «Арт 4», коллекционер

, основатель музея «Арт 4», коллекционер Анна Нова , основатель галереи Anna Nova

, основатель галереи Anna Nova Николай Палажченко , руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» бизнес-школы RMA

, руководитель факультета «Арт-менеджмент и галерейный бизнес» бизнес-школы RMA Светалана Тейлор , куратор, преподаватель

, куратор, преподаватель Вера Трахтенберг , куратор Cultural Creative Agency

, куратор Cultural Creative Agency Ирина Шульженко , куратор, журналист

, куратор, журналист Юрий Юркин, искусствовед

Евгений Антуфьев 34 года

© ovcharenko.art

Первая выставка Евгения Антуфьева «Объекты защиты» прошла на площадке «СТАРТ» еще в 2008 году. Антуфьев родом из Тувы — республики, где оккультные практики до сих пор не утратили своего значения. Его объекты, напоминающие предметы шаманского культа, находят все больше почитателей на мировой художественной сцене: в 2011-м Антуфьев стал участником выставки «Остальгия» в нью-йоркском «Новом музее современного искусства», а в 2016-м — представил свой проект в рамках «Манифесты-11» в Цюрихе. Елена Артеменко 32 года

«Отчужденно тело» © fragmentgallery.com

Елена Артеменко — скульптор и видеохудожник. Одна из центральных тем ее творчества — телесность. Для проекта Allowed Sweets Артеменко делала слепки с тех частей тела иранских женщин, которым позволено быть открытыми для посторонних глаз. Однако ее последняя работа — кинетическая инсталляция «Временный ландшафт» на «Электрозаводе» — обозначила новое направление и задала новую планку. Ян Гинзбург 32 года

Переписка Иосифа Гинзбурга с советскими писателями. Папка с картотекой, машинопись. Реконструкция Яна Гинзбурга © osnovagallery.ru

В своих проектах Ян часто обращается к наследию художников нонконформистов (не так давно он даже сменил свою фамилию на фамилию своего учителя, неофициального художника Иосифа Гинзбурга). При этом творческий метод Яна вовсе не сводится к recearch art. Работая с архивами и артефактами, Гинзбург создает объекты и инсталляции, которые с его легкой руки обретают свойства экспонатов или реликвий — пусть и не столь отдаленного прошлого.

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Алиса Йоффе 32 года

Ярость, 2017 © art4.ru

Алиса Йоффе успешно сотрудничает не только с российскими галереями, но и развивает карьеру в Европе. Не так давно художница приняла участие в проекте одной из самых авторитетных галерей европы König Galerie, а одежду с принтами на основе ее графики несколько лет подряд выпускает культовый бренд Comme Des Garçons.

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Влад Кульков 34 года

Без названия, 2018 © annanova-gallery.ru

Петербургский художник Влад Кульков учился в академии Штиглица и аспирантуре Русского музея, однако не меньшее влияние на него оказали путешествия по Центральной и Южной Америке, поездки в Непал и Долину Смерти. Экспрессивные абстрактные полотна Кулькова напоминают окна в неведомый мир, в котором остались лишь слабые отпечатки присутствия человека. Тимофей Радя 32 года

«Правда жизни обман смерти», 2020

Уличный художник из Екатеринбурга с философским образованием успешно сотрудничает с музеями и институциями, предпочитая оставаться в тени и сохранять дистанцию. Радя покорил публику своими емкими и лаконичными работами («Я бы тебя обнял, но я просто текст», «Они ярче нас», «Кто мы, откуда, куда мы идем?»), смысл которых считывается сразу, не теряя при этом масштаба и глубины.

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Алексей Таруц 36 лет

«Sub space» © Предоставлено галереей «Сцена»

В своих перформансах и выставочных проектах Алексей Таруц задает вопросы, принципиально оставляя их без ответов. Художник предстает в образе идеального рыцаря от искусства, и этот образ поддерживают артефакты в виде боевых доспехов и сторожевых башен, будто «оставленных» на выставке. Таруц весьма радикально миксует медиа: частью инсталляции может стать и живой перформер, и отпечаток лица художника на стекле. Александра Сухарева 37 лет

Без названия, 2018 © osnovagallery.ru

В 2012 году Александра Сухарева стала единственным российским участником проекта Documenta в Касселе, а два года спустя приняла участие в европейской биеннале современного искусства «Манифеста». Очертить творческий метод Сухаревой непросто. В разных проектах она обращается и к теме отражений, и к феноменам химических процессов (выбеливание холста хлором, коррозия) как к платформам «для нериторических форм записи знания», и к вопросам судеб конкретных людей в контексте коллективной исторической памяти. Екатерина Муромцева 30 лет

© Предоставлено пресс-службой Cultural Creative Agency, фотограф Иван Ерофеев

Отучившись на философском факультете МГУ, Муромцева окончила школу им. Родченко, и уже первая персональная выставка «На своем месте», проходившая в Институте философии РАН, привлекла пристальное внимание художественной общественности. Все работы Муромцевой — будь то тотальная инсталляция или серия акварелей — носят остросоциальный характер, при этом, по словам художницы, ее интересует «повествование, где документ и художественное воображение накладываются друг на друга». Сергей Сапожников 36 лет

«Беспокойная неподвижность»