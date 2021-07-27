Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди июльских литературных новинок лучшие обложки.
«Выйди из шкафа» Ольги Птицевой
Обложка Кори Брикли
«„Новая норма“: гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии»
Обложка С.Тихонова
«Воды мира» Сары Драй
Обложка О.Халецкой
«Птичник № 8» Деб Олиф Анферт
Обложка Андрея Бондаренко
«Темный оттенок магии» Виктории Шваб
Обложка Ольги Жуковой
«Стеклянная женщина» Кэролайн Ли
Обложка Елены Сергеевой
«Совсем как ты» Ника Хорнби
Обложка Виктории Манацковой