Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал среди июльских литературных новинок лучшие обложки.

«Выйди из шкафа» Ольги Птицевой

Обложка Кори Брикли

Издательство Popcorn Books

«„Новая норма“: гардеробные и телесные практики в эпоху пандемии»

Обложка С.Тихонова

Издательство «Новое литературное обозрение»

«Воды мира» Сары Драй

Обложка О.Халецкой

Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод Ирины Евстигнеевой

«Птичник № 8» Деб Олиф Анферт

Обложка Андрея Бондаренко

Издательство Corpus, перевод Ирины Филипповой

«Темный оттенок магии» Виктории Шваб

Обложка Ольги Жуковой

Издательство «АСТ», перевод Валерия Нугатова

«Стеклянная женщина» Кэролайн Ли

Обложка Елены Сергеевой

Издательство «Фантом Пресс», перевод Анны Гайденко

«Совсем как ты» Ника Хорнби

Обложка Виктории Манацковой

Издательство «Иностранка», перевод Елены Петровой
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