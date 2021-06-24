Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал лучшие работы отечественных книжных дизайнеров на обложках июньских новинок.
«Немного пожить» Говарда Джейкобсона
Обложка Екатерины Кравцовой
«Если честно» Майкла Левитона
Обложка Анастасии Ивановой, коллаж Олега Бородина
Издательство «Лайвбук», перевод Максима Череповского
«Сука» Пилар Кинтаны
Обложка Лили Джонс
«Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены» Дмитрия Крымова
Обложка Натальи Агаповой
«Автопортрет. Самоубийство» Эдуарда Леве
Обложка Максима Плоскирева
«Убивство и неупокоенные духи» Робертсона Дэвиса
Обложка Сергея Шишкина, иллюстрация Ольги Закис
«Кем считать плывущих» А.Нуне
Обложка Натальи Агаповой
«Выключить мое видео» Александры Шалашовой
Обложка Виктории Лебедевой
«Антитела» Кирилла Куталова
Обложка Антона Ходаковского, фото Оксаны Баулиной
«Когда журналисты были свободными» Эдуарда Сагалаева
Обложка Петра Петрова