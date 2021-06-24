Продолжаем судить книги по обложке: Егор Михайлов выбрал лучшие работы отечественных книжных дизайнеров на обложках июньских новинок.

«Немного пожить» Говарда Джейкобсона

Обложка Екатерины Кравцовой

Издательство «Книжники», перевод Аркадия Кабалкина

«Если честно» Майкла Левитона

Обложка Анастасии Ивановой, коллаж Олега Бородина

Издательство «Лайвбук», перевод Максима Череповского

«Сука» Пилар Кинтаны

Обложка Лили Джонс

Издательство Popcorn Books, перевод Елены Горбовой

«Своими словами. Режиссерские экземпляры девяти спектаклей, записанные до того, как они были поставлены» Дмитрия Крымова

Обложка Натальи Агаповой

Издательство «НЛО»

«Автопортрет. Самоубийство» Эдуарда Леве

Обложка Максима Плоскирева

Издательство «Носорог», перевод Виктора Лапицкого

«Убивство и неупокоенные духи» Робертсона Дэвиса

Обложка Сергея Шишкина, иллюстрация Ольги Закис

Издательство «Иностранка», перевод Татьяны Боровиковой

«Кем считать плывущих» А.Нуне

Обложка Натальи Агаповой

Издательство «НЛО»

«Выключить мое видео» Александры Шалашовой

Обложка Виктории Лебедевой

Издательство «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»

«Антитела» Кирилла Куталова

Обложка Антона Ходаковского, фото Оксаны Баулиной

Издательство Ridero

«Когда журналисты были свободными» Эдуарда Сагалаева

Обложка Петра Петрова

Издательство «Эксмо»
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