Иногда хочется судить книгу по обложке. Выбрали из майских новинок лучшие работы отечественных книжных дизайнеров.
«Значит, ураган» Максима Семеляка
Обложка Максима Балабина
«Пробежка в парке» Дэвида Парка
Обложка Анны Стефкиной
«Души» Рои Хена
Обложка Андрея Бондаренко
«Дом иллюзий» Кармен Марии Мачадо
Обложка Татьяны Россоленко
«Катя едет в Сочи» Анны Матвеевой
Обложка Виктории Лебедевой
«Боевые псы не пляшут» Артуро Перес-Реверте
Обложка Яны Паламарчук
«Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова
Обложка Юрия Буги
«Капитализм в огне» Ребекки Хендерсон
Обложка Натальи Агаповой
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