Иногда хочется судить книгу по обложке. Выбрали из майских новинок лучшие работы отечественных книжных дизайнеров.

«Значит, ураган» Максима Семеляка

Обложка Максима Балабина

Издательство Individuum

«Пробежка в парке» Дэвида Парка

Обложка Анны Стефкиной

Издательство «Поляндрия NoAge», перевод Анастасии Рудаковой

«Души» Рои Хена

Обложка Андрея Бондаренко

Издательство «Фантом-пресс», перевод Сергея Гойзмана

«Дом иллюзий» Кармен Марии Мачадо

Обложка Татьяны Россоленко

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», перевод Любови Сумм

«Катя едет в Сочи» Анны Матвеевой

Обложка Виктории Лебедевой

Издательство «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»

«Боевые псы не пляшут» Артуро Перес-Реверте

Обложка Яны Паламарчук

Издательство «Эксмо», перевод Александра Богдановского

«Это я — Эдичка» Эдуарда Лимонова

Обложка Юрия Буги

Издательство «Альпина нон-фикшн»

«Капитализм в огне» Ребекки Хендерсон

Обложка Натальи Агаповой

Издательство «Такие дела», перевод Василия Горохова
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