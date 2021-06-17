В Москве открывается книжный фестиваль «Красная площадь». Главный редактор книжного сервиса MyBook выбрала самые интересные книги, которые можно будет найти на нем или в интернет-магазинах издательств.
История Егора Летова как история целого поколения.
Антиутопия о мире, в котором лишний вес карается законом.
Национальный бестселлер США — о насилии и оправдании жестокости.
Эволюционный биолог приводит невероятные примеры того, как город меняет растения и животных.
Магический гротеск от представительницы женской волны современной японской литературы.
Переиздание самого скандального романа Эдуарда Лимонова — впервые за двадцать лет.
Предприниматель и филантроп предлагает план спасения планеты.
Девять эссе о сексуальном опыте в литературе и в жизни.
Бестселлер The New York Times о том, что значит быть современной женщиной.
246 лет правления династии Плантагенетов: Генриха II, Элеоноры Аквитанской, Ричарда Львиное Сердце и других королевских особ.
Роман о советских летчиках, завершающий «И-трилогию» Быкова (в нее входят «Икс» и «Июнь»).
Переиздание романа об исканиях новой московской интеллигенции, путешествующей во времени.
Сентиментальная история о старении и юности, рассказанная американским классиком.
Манифест шведского модернизма — роман, написанный за две недели.
Почти документальное повествование о жизни эмигрантов и панорама жизни многоликой современной Европы.
Завораживающая сказка-миф в нескольких книгах от всеми любимой создательницы «Зайца ПЦ».
Последняя написанная Битовым книга — важное исследование пушкинских текстов.
Улицкая, Шишкин, Водолазкин, Толстая, Генис, Степнова, Быков — и все под одной обложкой.
Философ и автор романа «Горькая луна» размышляет о бренности человеческого бытия.
Британская поэтесса рассказывает об истории сценических искусств — от древности до наших дней.
Жизнеописание Льва, но не Толстого. Роман о юродивом библиотекаре, для которого весь мир — это поэзия.
Анализ методов борьбы с коррупцией, причины их успехов и неудач. Актуальное чтение в современной России.
Последний сборник стихотворений недавно погибшего поэта.
Как спастись от газлайтеров, абьюзеров, нарциссов, психопатов и манипуляторов, которые нас окружают.
Роман о жизни трех поколений богатой нью-йоркской семьи — что‑то вроде американской версии «Будденброков» Томаса Манна.