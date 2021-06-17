В Москве открывается книжный фестиваль «Красная площадь». Главный редактор книжного сервиса MyBook выбрала самые интересные книги, которые можно будет найти на нем или в интернет-магазинах издательств.

«Значит, ураган» Максима Семеляка

История Егора Летова как история целого поколения.

Издательство Individuum
«Бойня» Осы Эриксдоттер

Антиутопия о мире, в котором лишний вес карается законом.

Издательство «Фантом-пресс», перевод Сергея Штерна
«Валентайн» Элизабет Уэтмор

Национальный бестселлер США — о насилии и оправдании жестокости.

Издательство Inspiria, перевод Виктора Голышева
«Дарвин в городе: Как эволюция продолжается в городских джунглях» Менно Схилтхейзена

Эволюционный биолог приводит невероятные примеры того, как город меняет растения и животных.

Издательство «Бомбора», перевод Полины Иноземцевой, Виктора Ковылина
«Брак с другими видами» Юкико Мотои

Магический гротеск от представительницы женской волны современной японской литературы.

Издательство Polyandria NoAge, перевод Дмитрия Коваленина
«Это я – Эдичка» Эдуарда Лимонова

Переиздание самого скандального романа Эдуарда Лимонова — впервые за двадцать лет.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Как нам избежать климатической катастрофы» Билла Гейтса

Предприниматель и филантроп предлагает план спасения планеты.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», перевод Марии Чомахидзе-Дорониной
«Хаос любви. История чувств от “Пира” до квира» Си Ди Си Рива

Девять эссе о сексуальном опыте в литературе и в жизни.

Издательство Individuum, перевод Дианы Кульчицкой
«Неукротимая» Гленнон Дойл

Бестселлер The New York Times о том, что значит быть современной женщиной.

Издательство Livebook, перевод Марии Чайковской
«Плантагенеты. Короли и королевы, создававшие Англию» Дэна Джонса

246 лет правления династии Плантагенетов: Генриха II, Элеоноры Аквитанской, Ричарда Львиное Сердце и других королевских особ.

Издательство «Альпина нон-фикшн», перевод Галины Бородиной
«Истребитель» Дмитрия Быкова

Роман о советских летчиках, завершающий «И-трилогию» Быкова (в нее входят «Икс» и «Июнь»).

Издательство «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»
«Блуждающее время» Юрия Мамлеева

Переиздание романа об исканиях новой московской интеллигенции, путешествующей во времени.

Издательство «Альпина нон-фикшн»
«Шансы есть» Ричарда Руссо

Сентиментальная история о старении и юности, рассказанная американским классиком.

Издательство «Фантом-пресс», перевод Максима Немцова
«Остров обреченных» Стига Дагермана

Манифест шведского модернизма — роман, написанный за две недели.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха, перевод Наталии Пресс
«Кем считать плывущих» А.Нуне

Почти документальное повествование о жизни эмигрантов и панорама жизни многоликой современной Европы.

Издательство «Новое литературное обозрение»
«Венисана» (трилогия) Линор Горалик

Завораживающая сказка-миф в нескольких книгах от всеми любимой создательницы «Зайца ПЦ».

Издательство Livebook
«В ожидании осени» Андрея Битова

Последняя написанная Битовым книга — важное исследование пушкинских текстов.

Издательство «Эксмо»
«Без очереди. Сцены советской жизни в рассказах современных писателей»

Улицкая, Шишкин, Водолазкин, Толстая, Генис, Степнова, Быков — и все под одной обложкой.

Издательство «АСТ», «Редакция Елены Шубиной»
«Недолговечная вечность: философия долголетия» Паскаля Брюкнера

Философ и автор романа «Горькая луна» размышляет о бренности человеческого бытия.

Издательство Издательство Ивана Лимбаха, перевод Полины Дроздовой
«Краткая история театра» Филлис Хартнолл

Британская поэтесса рассказывает об истории сценических искусств — от древности до наших дней.

Издательство Ad Marginem, перевод Марии Зерчаниновой
«Жизнеописание Льва» Наталии Репиной

Жизнеописание Льва, но не Толстого. Роман о юродивом библиотекаре, для которого весь мир — это поэзия.

Издательство Inspiria
«Коррупция. Очень краткое введение» Лесли Холмса

Анализ методов борьбы с коррупцией, причины их успехов и неудач. Актуальное чтение в современной России.

Издательство Издательский дом «Дело» РАНХиГС, перевод И.Агеевой, Анны Бялко, Маргариты Левиной
«Клауд найн» Василия Бородина

Последний сборник стихотворений недавно погибшего поэта.

Издательство «Центр Вознесенского»
«Токсичные люди» Шахиды Араби

Как спастись от газлайтеров, абьюзеров, нарциссов, психопатов и манипуляторов, которые нас окружают.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер», перевод Яны Цыплаковой
«Тени нашего прошлого. История семьи Милтон» Сары Блейк

Роман о жизни трех поколений богатой нью-йоркской семьи — что‑то вроде американской версии «Будденброков» Томаса Манна.

Издательство «Синдбад», перевод Юрия Гольдберга