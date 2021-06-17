11 июня вышла новая часть Ratchet & Clank. Это культовая серия экшен-платформеров от Insomniac Games (авторов двух последних игр про Человека-паука), стартовавшая еще во времена PlayStation 2. Новинка позиционируется как первый флагманский эксклюзив PS5. Эдуард Голубев прошел ее и теперь делится своими неоднозначными впечатлениями.

Ушастый инопланетный зверек (смесь кота, льва и белки) Рэтчет вместе со своим лучшим другом роботом Кланком — заслуженные герои галактики. Чтобы наградить эту парочку за подвиги, благодарные пришельцы устраивают целый парад, в финале которого Рэтчет должен получить измеренитель — специальное устройство, создающее порталы для путешествий между реальностями. Но все идет не по плану. Измеренитель попадает в руки к злому Доктору Нефариусу. Он засывает друзей в параллельное измерение, где ему удалось стать императором и построить тоталитарное общество имени себя. Пока Рэтчет бродит по улицам киберпанкового Нефариус-сити, Кланк знакомится с Ривет, женской версией Рэтчета из этой вселенной, которая положила жизнь на борьбу с диктатором-полудурком и привыкла полагаться исключительно на себя.

В локализованном подзаголовке новой Ratchet & Clank написано «Между мирами». Собственно, путешествиям по различным планетам и реальностям и посвящена игра. Мегаполис, пустыня, тропики, болота, подводный мир, открытый космос — всего биомов девять, антураж меняется постоянно. Сюжетная линия Ривет и ее участие в истории в качестве полноценного игрового персонажа дают приключениям уже сформировавшихся Рэтчета и Кланка необходимый кислород. Ривет харизматичная, смелая, с душевным надломом, за ней приятно наблюдать и ей легко сопереживать. Идеальная игра для детей и начинающих геймеров Еще в «Между мирами» есть хоррор-эпизод (с поправкой на рейтинг 6+, разумеется) на подводной базе, где нужно драпать от неубиваемого монстра; здесь можно летать на драконе, носиться по уровням со скоростью Соника благодаря реактивным ботинкам и стрелять из двух десятков интересных пушек. В арсенале у Рэтчета и Ривет есть как стандартное оружие (пулемет, дробовик, ракетница), так и совершенно дикие экземпляры, которые пуляют молниями, превращают противников в растения и обрушивают им на головы предметы из иных измерений (включая рободинозавра из Horizon: Zero Dawn).

Невиданное изобилие оружия — главный плюс игры, и это здорово и грустно одновременно. С точки зрения геймплея, несмотря на прошедшие двадцать лет, Ratchet & Clank почти не изменилась. Это до сих пор все тот же платформер про прыжки, разбивание ящиков с бонусами и безостановочный экшен с пальбой во все стороны. Да, расстреливать сотни мультяшных врагов невероятно весело, но никакого нового опыта Rift Apart не дает.

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