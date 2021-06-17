11 июня вышла новая часть Ratchet & Clank. Это культовая серия экшен-платформеров от Insomniac Games (авторов двух последних игр про Человека-паука), стартовавшая еще во времена PlayStation 2. Новинка позиционируется как первый флагманский эксклюзив PS5. Эдуард Голубев прошел ее и теперь делится своими неоднозначными впечатлениями.
Ушастый инопланетный зверек (смесь кота, льва и белки) Рэтчет вместе со своим лучшим другом роботом Кланком — заслуженные герои галактики. Чтобы наградить эту парочку за подвиги, благодарные пришельцы устраивают целый парад, в финале которого Рэтчет должен получить измеренитель — специальное устройство, создающее порталы для путешествий между реальностями. Но все идет не по плану. Измеренитель попадает в руки к злому Доктору Нефариусу. Он засывает друзей в параллельное измерение, где ему удалось стать императором и построить тоталитарное общество имени себя. Пока Рэтчет бродит по улицам киберпанкового Нефариус-сити, Кланк знакомится с Ривет, женской версией Рэтчета из этой вселенной, которая положила жизнь на борьбу с диктатором-полудурком и привыкла полагаться исключительно на себя.
В локализованном подзаголовке новой Ratchet & Clank написано «Между мирами». Собственно, путешествиям по различным планетам и реальностям и посвящена игра. Мегаполис, пустыня, тропики, болота, подводный мир, открытый космос — всего биомов девять, антураж меняется постоянно. Сюжетная линия Ривет и ее участие в истории в качестве полноценного игрового персонажа дают приключениям уже сформировавшихся Рэтчета и Кланка необходимый кислород. Ривет харизматичная, смелая, с душевным надломом, за ней приятно наблюдать и ей легко сопереживать.
Идеальная игра для детей и начинающих геймеров
Еще в «Между мирами» есть хоррор-эпизод (с поправкой на рейтинг 6+, разумеется) на подводной базе, где нужно драпать от неубиваемого монстра; здесь можно летать на драконе, носиться по уровням со скоростью Соника благодаря реактивным ботинкам и стрелять из двух десятков интересных пушек. В арсенале у Рэтчета и Ривет есть как стандартное оружие (пулемет, дробовик, ракетница), так и совершенно дикие экземпляры, которые пуляют молниями, превращают противников в растения и обрушивают им на головы предметы из иных измерений (включая рободинозавра из Horizon: Zero Dawn).
Невиданное изобилие оружия — главный плюс игры, и это здорово и грустно одновременно. С точки зрения геймплея, несмотря на прошедшие двадцать лет, Ratchet & Clank почти не изменилась. Это до сих пор все тот же платформер про прыжки, разбивание ящиков с бонусами и безостановочный экшен с пальбой во все стороны. Да, расстреливать сотни мультяшных врагов невероятно весело, но никакого нового опыта Rift Apart не дает.
Это невероятно красивая игра: не каждый 3D-мультфильм в 2021 году может похвастаться таким немыслимым количеством графических мелочей, от отражений на роговице глаза до скрупулезно детализированных песчинок. Но если убрать за скобки (выдающуюся) визуальную часть, «Между мирами» могла бы выйти в начале прошлого и даже позапрошлого поколения консолей. Уникальной особенностью игры должны были стать порталы, но в геймплее они используются до обидного мало. По сюжету предстоит посетить планеты, которые существуют сразу в двух состояниях: цельном и разрушенном. Тут самое время вспомнить шедевральную миссию в проклятом особняке из Dishonored 2, где перемещаться между реальностями можно было когда угодно. Ничего похожего в Ratchet & Clank нет. Планеты меняются, только если постучать по кристаллам в специальных местах, что на корню убивает всю идею бесшовности мира.
Несколько дней назад у нас на сайте вышла статья, в которой говорилось, что с покупкой новых консолей можно повременить. «Между мирами» лишь подтверждает это утверждение. Какой толк от быстрого SSD и мощной видеокарты, если они не выводят игровые ощущения на принципиально новый уровень? Ratchet & Clank: Rift Apart — это милое приключение, которое способно увлечь и точно поразит глаз, но вряд ли останется в вашем сердце после финальных титров.