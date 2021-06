Microsoft отказалась от участия в гонке эксклюзивов еще в прошлом поколении, купив Minecraft, но не привязав его жестко к Xbox или Windows. На PS5 в этом году вышли Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales и Returnal. Не погружаясь в детали, можно сказать, что это все отличные игры, но хитами уровня Metal Gear Solid (PS1), Shadow of the Colossus (PS2) или The Last of Us (PS3) их не назовешь. Через неделю выходит Ratchet and Clank: Rift Apart, в этом году скорее всего выйдет Horizon Forbidden West (релиз также состоится на PS4) — и пока в общем-то все. Есть такой термин system seller, то есть игра, ради которой покупают новую консоль. Ни один вышедший на текущий момент проект мы бы так не назвали.

Грандиозные эксклюзивы Sony, вроде God of War или The Last of Us, по-прежнему выходят, но теперь это скорее исключение, чем правило.

Если раньше между Sony и Microsoft была война, то теперь скорее перемирие. Вы можете играть один и тот же матч в Fortnite на Xbox, ваш друг — на PlayStation (а его восьмилетний сын — на iPhone, статья не о том, но угадайте, кто окажется самым полезным игроком в команде). Процент с покупки внутриигровых предметов получают и Sony, и Microsoft, так что отбивать пользователя у конкурента не так уж важно. Делать игры-сервисы выгоднее, чем эксклюзивы, а сервис по определению должен быть максимально простым, понятным и не слишком-то технологичным, иначе его не запустишь на мобильном устройстве.

В схожем контексте можно рассмотреть игровые сериалы. FIFA, Assassins’ Creed, Far Cry или Call of Duty выходят раз в год или раз в несколько лет, меняя порядковые номера в названиях, но по своему принципу они похожи на игры-сервисы, которые получают обновления, не заставляя пользователей каждый раз заново их покупать. В Far Cry на PS5 непременно будет новый злодей, прорисовка — заметно дальше, чем на PS4, а время загрузки — короче, но если вы поиграли в любой другой Far Cry, то приблизительно понимаете, о чем там пойдет речь, покупать ради него новую консоль необязательно.

Революцию совершить теперь уж и правда непросто