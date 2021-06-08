Консоли нового поколения традиционно страдают от нехватки хитов и технических ошибок в первый год после выпуска. С PS5 и Xbox Series X ситуация еще сложнее из‑за замедлившегося технологического прогресса и моды на игры-сервисы. Мы разбираемся, почему вам можно не торопиться с покупкой новой консоли, особенно если есть старая.

Несмотря на то, что PS5 считается самой быстро продаваемой консолью в первые пять месяцев после релиза, в западной прессе всплывают статьи под названием «Вам по-прежнему не нужна PS5» — небезосновательно. В этом материале мы приводим 5 аргументов против того, чтобы покупать консоль нового поколения (особенно если у вас есть PS4 или Xbox One) и один — весомый! — за. Мало новых игр

© From Software

Microsoft отказалась от участия в гонке эксклюзивов еще в прошлом поколении, купив Minecraft, но не привязав его жестко к Xbox или Windows. На PS5 в этом году вышли Demon’s Souls, Spider-Man: Miles Morales и Returnal. Не погружаясь в детали, можно сказать, что это все отличные игры, но хитами уровня Metal Gear Solid (PS1), Shadow of the Colossus (PS2) или The Last of Us (PS3) их не назовешь. Через неделю выходит Ratchet and Clank: Rift Apart, в этом году скорее всего выйдет Horizon Forbidden West (релиз также состоится на PS4) — и пока в общем-то все.

Есть такой термин system seller, то есть игра, ради которой покупают новую консоль. Ни один вышедший на текущий момент проект мы бы так не назвали. Меньше эксклюзивов, больше игр-сервисов

Fortnite в портативном режиме Nintendo Switch. © Epic Games

Грандиозные эксклюзивы Sony, вроде God of War или The Last of Us, по-прежнему выходят, но теперь это скорее исключение, чем правило.

Если раньше между Sony и Microsoft была война, то теперь скорее перемирие. Вы можете играть один и тот же матч в Fortnite на Xbox, ваш друг — на PlayStation (а его восьмилетний сын — на iPhone, статья не о том, но угадайте, кто окажется самым полезным игроком в команде). Процент с покупки внутриигровых предметов получают и Sony, и Microsoft, так что отбивать пользователя у конкурента не так уж важно. Делать игры-сервисы выгоднее, чем эксклюзивы, а сервис по определению должен быть максимально простым, понятным и не слишком-то технологичным, иначе его не запустишь на мобильном устройстве.

В схожем контексте можно рассмотреть игровые сериалы. FIFA, Assassins’ Creed, Far Cry или Call of Duty выходят раз в год или раз в несколько лет, меняя порядковые номера в названиях, но по своему принципу они похожи на игры-сервисы, которые получают обновления, не заставляя пользователей каждый раз заново их покупать. В Far Cry на PS5 непременно будет новый злодей, прорисовка — заметно дальше, чем на PS4, а время загрузки — короче, но если вы поиграли в любой другой Far Cry, то приблизительно понимаете, о чем там пойдет речь, покупать ради него новую консоль необязательно. Революцию совершить теперь уж и правда непросто

Чем больше транзисторов на чипе видеокарты, тем быстрее она работает. По закону Мура их число должно было удваиваться раз в полгода (условно говоря, у первой в мире видеокарты была 1000 транзисторов; через полгода выходит вторая модель — у нее уже 2000 транзисторов). Позже он изменил свой закон, сказав, что удвоение должно происходить раз в год. Потом сказал, что раз в два года. Теперь количество растет еще медленнее (что неудивительно, в 64-ядерном AMD-процессоре их уже почти 40 миллиардов), а в скором времени рост может просто остановиться. На чипе не хватает места — делать его больше в размерах пока что нельзя (он сгорит), делать транзисторы меньше уже почти нереально. У вычислительной техники есть вполне конкретное физическое ограничение, которое пока невозможно обойти. © Hannah Ritchie and Max Roser

С начала восьмидесятых по середину двухтысячных в технологиях был непрерывный взрывной рост. Каждое достижение прогресса в драке расхватывалось геймдизайнерами, ему мгновенно находили применение в играх. Прорыв в работе с сетевым кодом — мультиплеер на 64 человека в Battlefield; первые динамические тени — DOOM 3 с акцентом на хоррор; качественная анимация лиц — Vampire: The Masquerade — Bloodlines с нарочито крупными планами в диалогах… Сейчас прогресс уперся во вполне объективный потолок закона Мура. Количество транзисторов на единицу площади полупроводникового кристалла не может расти бесконечно и фантастический прорыв, когда в играх будет графика из мультфильма Pixar, случится нескоро. Именно поэтому, скажем, вышедший почти 15 лет назад Crysis выглядит вполне убедительно и по нынешним меркам.

Дело могли бы поправить облачные технологии — но они пока что не могут конкурировать даже с нынешним поколением консолей. Революция невозможна

© Kojima Productions

Издатели открыто избегают революционных проектов — заниматься ими невыгодно. Пользователи вроде как ругают жадных издателей на форумах, но на самом деле солидарны с ними (прорывной проект сложно воспринимать, хочется играть в привычное).

Если представить ситуацию, что откуда ни возьмись появится геймдизайнер-визионер, а отчаянный издатель решит проспонсировать его сумасшедший эксперимент, мы вряд ли получим качественный продукт. Современные консоли работают в разрешении 4K, что накладывает очень простое и болезненное обязательство на производственный цикл игры. Он дорог как никогда. Делаете ли вы космический корабль или модель табуретки, то и другое должно выглядеть качественно в сверхвысоком разрешении, следовательно, на модель и текстуры придется основательно потратиться, а на геймдизайнерских исканиях — сэкономить.

10 и тем более 20 лет назад экспериментировать было проще — не было таких высоких требований к качеству, разрабатывать игры в низком разрешении было дешевле.

Это не означает, что прорыв теперь невозможен — просто он вряд ли произойдет в мире больших консольных эксклюзивов со строгим контролем качества и необходимостью отбить громадный бюджет. Дорого!

Это же обстоятельство диктует высокие цены на игры. Даже если бы у России были идеальные отношения с остальным миром, а рынок видеокарт не штормило из‑за пандемии и майнинга биткойна, дорогой производственный цикл современной игры не отменить никак, отсюда (в том числе) ценник в 5500 рублей на новые игры. Ну и что! Все вышеперечисленное не должно играть решающей роли в выборе настоящего поклонника видеоигр. Консоль по-прежнему остается самым удобным способом знакомства с играми, она вдвое дешевле схожего по характеристикам PC, и наверняка на E3 2021 будет немало приятных сюрпризов. Разве что необязательно покупать ее прямо сейчас.