Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в июне в Москве и Петербурге.

Москва «Vacation» в ММОМА в Ермолаевском До 7 июня

© Пресс-служба ММОМА

В проект, посвященный новым способам ориентации человека в постковидном мире, вошли работы 16 авторов, каждый из которых по-своему рассматривает тему путешествий в условиях закрытых границ.

«Таисия Короткова. Темный лес» в Новой Третьяковке До 13 июня

© Пресс-служба галереи «Триумф»

Таисия Короткова обращается в своих работах к фольклорным мотивам и сказочным обрядам инициации, используя в качестве холста клееные скатерти, отсылающие к традициям гостеприимства и классической роли женщины в традиционном обществе.

«Ровно в полночь» в галерее «Сцена» До 13 июня

© Пресс-служба галереи «Сцена»

Куратор проекта Дарья Ярцева отобрала работы семи художников, обратившись к теме символического значения ритуалов — от мистических до самых обыденных — в повседневной жизни и художественных практиках.

«Богдан Широков. Topophilia» в галерее Lazy Mike До 20 июня

© Богдан Широков

Проект молодого художника Богдана Широкова исследует возрастающую потребность в поиске личного safe-place. Инсталляция в Lazy Mike Gallery, собранная из случайных объектов и фотографий, — результат размышлений художника о безопасном пространстве и концепте убежища.

«Эмми Америка. Crazy это сразу» в Мультимедиа-арт-музее До 20 июня

© Эмми Америка

Молодая художница сотрудничает с глянцевыми изданиями по всему миру и преподает в Школе Родченко. С тринадцати лет Эмми снимает на пленку и своей персональной выставкой подводит итог более чем десяти годам работы в жанре социодокументальной фотографии.

«Головач Сопромат» Сержа Головача в «ГУМ-Red-Line» До 22 июня

Серж Головач. Из серии «Игра без клавиш» © Пресс-служба галереи «ГУМ-Red-Line»

Центральная тема проекта Сержа Головача — инженерная дисциплина сопромат, изучающая свойства материалов и устойчивость конструкций, а главное действующее лицо — пианист Дмитрий Шишкин, чьи руки испытывают на прочность фортепианные клавиши.

«Таня Пёникер. Семь» в галерее Jart До 23 июня

© Пресс-служба галереи Jart

Художница Таня Пёникер создала серию офортов, объединяющих образы Средневековья с современным контекстом. Выставка «Семь» пробует объяснить, почему образы семи грехов до сих пор остаются неотъемлемой частью визуальной культуры.

«Жизнь замечательных вещей» в Музее Москвы До 27 июня

© Пресс-служба Музея Москвы

Жизнеутверждающая выставка, по словам организаторов, обладает терапевтическим эффектом и рассчитана на детей и взрослых. Экспозиция проекта разделена на семь частей: «Значение вещей», «Взаимо/понимание», «Защита», «Терапия», «Идеология», «Расширение возможностей» и «Очищение».

«Владимир Трямкин. Материалы» в «PA Gallery» До 5 июля

© «PA Gallery»

На выставке Владимира Трямкина в галерее «PA» воссоздана атмосфера загородного дома с целью «побудить зрителя к поиску связующих нитей» между объектами, окружавшими художника во время работы, и созданным в этом пространстве произведениями.

«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее 2 июня — 10 июля

Билл Каннингем. Без названия. Нью-Йорк, 2 сентября 1981 года © Фонд Билла Каннингема, Предоставлено Галереей Брюса Сильверстайна, Нью-Йорк

Разъезжая на велосипеде по Нью-Йорку с фотоаппаратом и снимая колоритных прохожих, Билл Каннингем фактически создал жанр стритстайл-фотографии. В МАММ покажут 150 снимков, сделанных легендарным фотографом в течение пяти десятилетий XX века.

Микеланджело Пистолетто в ММОМА на Петровке 4 июня — 12 сентября

© Пресс-служба ММОМА

На ретроспективе главной фигуры движения arte povera Микеланджело Пистолетто покажут ранние работы художника, знаменитые «зеркальные картины», а также несколько масштабных site-specific-инсталляций, созданных специально для выставки.

«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4» 17 июня — 14 августа

Самодельные средства для макияжа: вазелин с угольной крошкой, тертый кирпич, детский фломастер, штукатурка, жженая спичка, тара © Пресс-служба «Арт 4»

Проект писателя и преподавателя теории костюма в Высшей школе экономики Линор Горалик имитирует научно-популярную выставку и рассказывает о законах и принципах функционирования моды в пространстве ада.

Подробности по теме Линор Горалик: «Мы живем в мире, в котором ждешь катастрофу каждый день» Линор Горалик: «Мы живем в мире, в котором ждешь катастрофу каждый день»

«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма До 29 августа

Нико Пиросмани. Погонщик с верблюдом, 1910 © Музей русского импрессионизма

Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.

«Под маской Венеции» в Царицыно До 29 августа

Карнавальные маски ларвы. Италия, Венеция. 2-я половина XVIII века. Холст, клей, гипс, краска, папье-маше. Фонд городских музеев Венеции, Музей палаццо Мочениго, Центр истории текстиля и костюмов © Пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»

Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.

«Пересекая пространство» в Царской башне До 15 сентября

© Пресс-служба галереи «Триумф»

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к «вечной теме» взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.

Петербург «Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее 5 июня — 22 августа

© Пресс-служба Российского этнографического музея

Более 200 предметов из собраний трех катарских музеев. Среди экспонатов — снаряжение ловцов жемчуга, редкие религиозные рукописи, оснащение для соколиной охоты и другие объекты, раскрывающие особенности культуры, быта и традиционных промыслов Катара.

Подробности по теме 5 причин поехать в Катар, если вы любите искусство 5 причин поехать в Катар, если вы любите искусство

«Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич 2 июня — 24 июля

© Пресс-служба Галереи Марины Гисич

В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.

«Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery До 26 июля

© MYTH Gallery