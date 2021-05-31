Рассказываем о выставках, которые стоит посетить в июне в Москве и Петербурге.
Москва
«Vacation» в ММОМА в Ермолаевском
До 7 июня
В проект, посвященный новым способам ориентации человека в постковидном мире, вошли работы 16 авторов, каждый из которых по-своему рассматривает тему путешествий в условиях закрытых границ.
«Таисия Короткова. Темный лес» в Новой Третьяковке
До 13 июня
Таисия Короткова обращается в своих работах к фольклорным мотивам и сказочным обрядам инициации, используя в качестве холста клееные скатерти, отсылающие к традициям гостеприимства и классической роли женщины в традиционном обществе.
«Ровно в полночь» в галерее «Сцена»
До 13 июня
Куратор проекта Дарья Ярцева отобрала работы семи художников, обратившись к теме символического значения ритуалов — от мистических до самых обыденных — в повседневной жизни и художественных практиках.
«Богдан Широков. Topophilia» в галерее Lazy Mike
До 20 июня
Проект молодого художника Богдана Широкова исследует возрастающую потребность в поиске личного safe-place. Инсталляция в Lazy Mike Gallery, собранная из случайных объектов и фотографий, — результат размышлений художника о безопасном пространстве и концепте убежища.
«Эмми Америка. Crazy это сразу» в Мультимедиа-арт-музее
До 20 июня
Молодая художница сотрудничает с глянцевыми изданиями по всему миру и преподает в Школе Родченко. С тринадцати лет Эмми снимает на пленку и своей персональной выставкой подводит итог более чем десяти годам работы в жанре социодокументальной фотографии.
«Головач Сопромат» Сержа Головача в «ГУМ-Red-Line»
До 22 июня
Центральная тема проекта Сержа Головача — инженерная дисциплина сопромат, изучающая свойства материалов и устойчивость конструкций, а главное действующее лицо — пианист Дмитрий Шишкин, чьи руки испытывают на прочность фортепианные клавиши.
«Таня Пёникер. Семь» в галерее Jart
До 23 июня
Художница Таня Пёникер создала серию офортов, объединяющих образы Средневековья с современным контекстом. Выставка «Семь» пробует объяснить, почему образы семи грехов до сих пор остаются неотъемлемой частью визуальной культуры.
«Жизнь замечательных вещей» в Музее Москвы
До 27 июня
Жизнеутверждающая выставка, по словам организаторов, обладает терапевтическим эффектом и рассчитана на детей и взрослых. Экспозиция проекта разделена на семь частей: «Значение вещей», «Взаимо/понимание», «Защита», «Терапия», «Идеология», «Расширение возможностей» и «Очищение».
«Владимир Трямкин. Материалы» в «PA Gallery»
До 5 июля
На выставке Владимира Трямкина в галерее «PA» воссоздана атмосфера загородного дома с целью «побудить зрителя к поиску связующих нитей» между объектами, окружавшими художника во время работы, и созданным в этом пространстве произведениями.
«Билл Каннингем. Мода на подиумах и тротуарах» в Мультимедиа-арт-музее
2 июня — 10 июля
Разъезжая на велосипеде по Нью-Йорку с фотоаппаратом и снимая колоритных прохожих, Билл Каннингем фактически создал жанр стритстайл-фотографии. В МАММ покажут 150 снимков, сделанных легендарным фотографом в течение пяти десятилетий XX века.
Микеланджело Пистолетто в ММОМА на Петровке
4 июня — 12 сентября
На ретроспективе главной фигуры движения arte povera Микеланджело Пистолетто покажут ранние работы художника, знаменитые «зеркальные картины», а также несколько масштабных site-specific-инсталляций, созданных специально для выставки.
«Линор Горалик. Одевая демонов: повседневный и парадный костюм обитателей ада» в «Арт 4»
17 июня — 14 августа
Проект писателя и преподавателя теории костюма в Высшей школе экономики Линор Горалик имитирует научно-популярную выставку и рассказывает о законах и принципах функционирования моды в пространстве ада.
«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма
До 29 августа
Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.
«Под маской Венеции» в Царицыно
До 29 августа
Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.
«Пересекая пространство» в Царской башне
До 15 сентября
Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к «вечной теме» взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.
Петербург
«Катар между морем и пустыней. Искусство и наследие» в Российском этнографическом музее
5 июня — 22 августа
Более 200 предметов из собраний трех катарских музеев. Среди экспонатов — снаряжение ловцов жемчуга, редкие религиозные рукописи, оснащение для соколиной охоты и другие объекты, раскрывающие особенности культуры, быта и традиционных промыслов Катара.
«Александр Шишкин-Хокусай. Riva degli Schiavi (Набережная рабов)» в Галерее Марины Гисич
2 июня — 24 июля
В экспозицию персональной выставки петербургского художника Шишкина-Хокусая в Галерее Марины Гисич вошли новые работы, а также серия, созданная для российского павильона на Венецианской биеннале 2019 года.
«Петр Кирюша. Сломанный куст» в MYTH Gallery
До 26 июля
Проект Петра Кирюши рассказывает о сложных взаимоотношениях человека с хаосом и новых формах восприятия. Серии пейзажных зарисовок об эволюции, истории Франции и грибах иллюстрируют «новые области мышления в темном лесу реальности».