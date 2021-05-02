Рассказываем о выставках московских музеев и галерей, которые стоит посетить в мае.

«Темный лес» Таисии Коротковой в Новой Третьяковке С 29 апреля по 13 июня

Таисия Короткова. Из серии «Темный лес» (1). Фрагмент, 2018 © Государственная Третьяковская галерея

Таисия Короткова обращается в своих работах к фольклорным мотивам и сказочным обрядам инициации, используя в качестве холста клееные скатерти, отсылающие к традициям гостеприимства и классической роли женщины в традиционном обществе.

«Текущий момент» Антона Конюхова в галерее «ГРАУНД Солянка» До 13 мая

© Пресс-служба галереи «ГРАУНД Солянка»

Антон Конюхов работает в авторской технике, напоминающей стекающую воду, расплавленный металл или деформированное зеркало. Произведения на выставке — продолжение серии «Настоящее», где автор экспериментирует с идеей трансформации художественного объекта и ощущением времени и момента.

«Crazy это сразу» Эмми Америки в МАММ До 20 июня

Эмми Америка. Семья акробатов. Съемка для журнала All About Magazine, 2019 © Пресс-служба Мультимедиа Арт Музея

Молодая художница сотрудничает с глянцевыми изданиями по всему миру и преподает в Школе Родченко. С 13 лет Эмми снимает на пленку и своей персональной выставкой подводит итог более чем десяти годам работы в жанре социодокументальной фотографии.

«Головач Сопромат» Сержа Головача в «ГУМ-Red-Line» До 22 июня

Серж Головач. Из серии «Игра без клавиш» © Пресс-служба галереи «ГУМ-Red-Line»

Центральная тема проекта Сержа Головача — инженерная дисциплина «Сопромат», изучающая свойства материалов и устойчивость конструкций, а главное действующее лицо — пианист Дмитрий Шишкин, чьи руки испытывают на прочность фортепианные клавиши.

«Жизнь замечательных вещей» в Музее Москвы До 27 июня

© Пресс-служба Музея Москвы

Жизнеутверждающая выставка, по словам организаторов, обладает терапевтическим эффектом и рассчитана на детей и взрослых. Экспозиция проекта разделена на семь частей: «Значение вещей», «Взаимо/понимание», «Защита», «Терапия», «Идеология», «Расширение возможностей» и «Очищение».

«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма До 29 августа

Казимир Малевич. Три фигуры в поле, 1928–1930 © Пресс-служба Музея русского импрессионизма

Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.

«Под маской Венеции» в Царицино До 29 августа

Карнавальные маски ларва. Италия, Венеция. 2-я половина XVIII века. Холст, клей, гипс, краска, папье-маше. Фонд городских музеев Венеции, Музей палаццо Мочениго, Центр истории текстиля и костюмов © Пресс-служба Музея-заповедника «Царицыно»

Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.

«Пересекая пространство» в Царской башне До 15 сентября

Владимир Мартиросов. Постоянство, 2017. Дерево, металл, бумага © Пресс-служба галереи "Триумф"

Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к «вечной теме» взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.