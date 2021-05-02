Рассказываем о выставках московских музеев и галерей, которые стоит посетить в мае.
«Темный лес» Таисии Коротковой в Новой Третьяковке
С 29 апреля по 13 июня
Таисия Короткова обращается в своих работах к фольклорным мотивам и сказочным обрядам инициации, используя в качестве холста клееные скатерти, отсылающие к традициям гостеприимства и классической роли женщины в традиционном обществе.
«Текущий момент» Антона Конюхова в галерее «ГРАУНД Солянка»
До 13 мая
Антон Конюхов работает в авторской технике, напоминающей стекающую воду, расплавленный металл или деформированное зеркало. Произведения на выставке — продолжение серии «Настоящее», где автор экспериментирует с идеей трансформации художественного объекта и ощущением времени и момента.
«Crazy это сразу» Эмми Америки в МАММ
До 20 июня
Молодая художница сотрудничает с глянцевыми изданиями по всему миру и преподает в Школе Родченко. С 13 лет Эмми снимает на пленку и своей персональной выставкой подводит итог более чем десяти годам работы в жанре социодокументальной фотографии.
«Головач Сопромат» Сержа Головача в «ГУМ-Red-Line»
До 22 июня
Центральная тема проекта Сержа Головача — инженерная дисциплина «Сопромат», изучающая свойства материалов и устойчивость конструкций, а главное действующее лицо — пианист Дмитрий Шишкин, чьи руки испытывают на прочность фортепианные клавиши.
«Жизнь замечательных вещей» в Музее Москвы
До 27 июня
Жизнеутверждающая выставка, по словам организаторов, обладает терапевтическим эффектом и рассчитана на детей и взрослых. Экспозиция проекта разделена на семь частей: «Значение вещей», «Взаимо/понимание», «Защита», «Терапия», «Идеология», «Расширение возможностей» и «Очищение».
«Охотники за искусством» в Музее русского импрессионизма
До 29 августа
Более 70 работ Малевича, Коровина, Сомова, Пиросмани и многих других художников-модернистов, чье творчество преследовалось за «формализм» и «декадентство», из 14 частных собраний, формировавшихся в 1950–1980-е годы.
«Под маской Венеции» в Царицино
До 29 августа
Впечатляющая по размаху выставка «демонстрирует связь России и Венецианской республики XVIII столетия». В течение нескольких лет кураторы отбирали экспонаты из венецианских музеев, дополнив экспозицию предметами из коллекции ГМИИ им. Пушкина.
«Пересекая пространство» в Царской башне
До 15 сентября
Групповая выставка в Царской башне Казанского вокзала обращается к «вечной теме» взаимосвязи пространства и времени на примере двух видов искусств — кинетизма и поэзии.