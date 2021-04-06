Рассказываем о выставках московских музеев и галерей, которые стоит посетить в апреле

«Север-7. Пути твоего топи» в галерее Ovcharenko до 9 мая

© Север-7/OVCHARENKO

Группа петербургских художников Север-7 создала выставку-инсталляцию, отсылающую к весенним реалиям родного города. Эстетика трясин и болот переплетается с темами народного творчества, понятиями «дома» и «среды вечного обитания».

«Инал Савченков. Полреализма» во Vladey Space до 9 мая

Лошадью ходи, 1990-е © Инал Савченков/VLADEY

В экспозицию проекта вошли избранные работы участника легендарной группы «Новые художники» Инала Савченкова с 1980-х годов. Савченков работает в технике спонтанной живописи, воспринимая чистый холст не как плоскость картины, а как часть всеобщей действительности и пространственно-временного континуума.

«Хариф Гузман. Состояние души Нью-Йорк» в ММОМА на Петровке До 6 июня

Хариф Гузман. Банши. 2014 © Московский музей современного искусства

Стрит-арт-легенда Хариф Гузман, более известный как Haculla, работает на стыке поп-культуры и скейт-эстетики, стремясь передать хаотичный дух городского пространства. В своем творческом методе художник конструирует глэм-галлюцинацию современного Нью-Йорка.

«Кита» Даши Кузнецовой в галерее Fragment С 7 по 25 апреля Персональная выставка Даши Кузнецовой обращается к старорусскому понятию «китá», которое в старину употреблялось в значении «пучок», а также означало процесс организации разобщенного в единое — в том числе, в контексте государственного устройства. Однако, по словам куратора проекта Дмитрия Хворостова, «принцип киты мы встречаем на всех уровнях социального бытия».

«Ольга Кройтор. За стеной сна» в галерее Syntax С 9 апреля по 23 мая

Ольга Кройтор. За стеной сна © Пресс-служба пространства Cube

«Что если сны видят не только люди, но и все объекты реальности», — задается вопросом Ольга Кройтер. Ее сновидческие образы ускользающей реальности обращаются одновременно и к наследию русского авангарда, и к эстетике универсальной массовой культуры в попытке «нащупать собственное место между пионерами XX века и современностью».

«Татьяна Маврина. Ода к Радости» в Третьяковской галерее С 15 апреля по 15 августа

© Пресс-служба Государственной Третьяковской Галереи

На первой ретроспективной выставке ученицы Роберта Фалька, продолжавшей его эксперименты с колористикой, собраны живописные и графические работы, предметы декоративно-прикладного искусства и ее личная коллекция икон XV–XVII веков.

«Не живопись. Декоративно-прикладное искусство из коллекции ГМИИ им. А.С. Пушкина» С 20 апреля по 20 июня

Дерен А. Ваза декоративная. Птицы, конец 1900-х © Пресс-служба ГМИИ им. Пушкина

В экспозицию проекта войдет более 70 работ из керамики и текстиля, созданных Анри Матиссом, Морисом Дени и другими известными художниками, а также тиражные произведения Пабло Пикассо, шпалеры Фернана Леже и крайне редкие панно ведущего художника по ткани эпохи ар деко Рауля Дюфи.

«Василий Кононов-Гредин. Русская смерть» в галерее Арт 4 С 22 апреля по 5 июня

Василий Кононов-Гредин. Русская смерть. Без названия, 2020 © AРT4

Молодой художник Василий Кононов, выросший в семье священника, исследует тему смерти в русской культуре в самых различных аспектах. По мнению автора, в эпоху глобализации, стирающей различия между культурами, именно традиции погребения помогают сохранять и раскрывать народную идентичность.

«Мечты о свободе. Романтизм в России и Германии» в Новой Третьяковке С 23 апреля по 22 августа

© Пресс-служба Государственной Третьяковской Галереи

Выставочный проект объединит работы ключевых российских и немецких художников эпохи романтизма — от Каспара Давида Фридриха до Карла Брюллова — с произведениями современных авторов, в которых, по словам организаторов, «импульс романтизма воплотился особенно ярко»: Джеймса Тарелла, Вольфганга Тильманса, Николая Полисского, Андрея Кузькина.

«Лорен Гринфилд. Одержимые успехом» в Мультимедиа-арт-музее С 27 апреля по 27 июня

Лорен Гринфилд © Пресс-служба Мультимедиа Арт Музея