Голуби-путешественники, пионеры-герои и многие другие: советуем, что почитать с детьми в мае.

«Маленький домик в Больших Лесах» Лоры Инглз Уайлдер Иллюстрации Гарта Уильямса

Самое интересное в жизни маленькой Лоры происходит дома. Она, конечно же, гуляет, но недалеко — ведь их жилище окружает густой лес. Впрочем, жаловаться Лоре не на что: у нее есть самый лучший папа, добывающий медвежатину и оленину, мама и две сестренки. Жизнь кажется безоблачной, пока в Висконсин не приходит суровая зима, полная опасностей. Замечательная серия книг Лоры Уинглз Уайлдер наконец полностью станет доступна русскому читателю. Сейчас в издательстве выходят первые две книги серии, летом планируется выпуск еще трех. Обратите на них внимание: это отличная детская проза про приключения с уникальным колоритом быта первопоселенцев.

«Держиоблако» Анастасии Строкиной Иллюстрации Евы Эллер

Аптекарь Мастер Мун часто засиживается допоздна, ведь кому‑то может понадобиться помощь. И точно — в дверь стучат. Правда, на пороге оказывается куча листьев и перьев… Вот только куча живая, голодная, а еще очень хочет поговорить. Что же тут происходит? Анастасия Строкина, написавшая «Кит плывет на север» и «Девятую жизнь кота Нельсона», активно работает в жанре философской сказки. Ее новая книга — о страхах, умении удивляться и о том, как справляться с потерей, когда кажется, что весь мир рушится.

У сестер Уиддершинс сложная проблема: нужно продать семейный трактир — но это не так просто, ведь здание старое, а из окон его открывается вид на тюрьму. Не дождавшись очередных покупателей, сестры готовятся ко сну, когда слышат стук в дверь… Второй роман Мишель Харрисон — продолжение «Щепотки магии», где сестры искали на пугающих островах три волшебных предмета, чтобы снять заклятье, не позволяющее им уехать из родных мест. Новая книга ничуть не уступает в увлекательности: здесь есть и опасные испытания, и волшебство, и пираты, и сокровища.

«Медведь» Эндрю Кривака

Рядом с огромной горой, напоминающей медведя, живут мужчина и девочка. Они читают книги и много разговаривают о тех временах, когда люди и звери еще могли понимать друг друга. Но отец умирает, и однажды утром девочка просыпается и видит рядом медведя, который предлагает ей отправиться в путешествие. Роман американского писателя Эндрю Кривака успешно маскируется то под постапокалипсис, то под притчу, при этом не исчерпываясь этими жанрами. Это нежное и тонкое произведение о природе, смерти и предназначении, которое превыше всего.

«Голубь Колумб» Эммы Пехачковой Иллюстрации Петры Йозефины Стибитзовой

Колумб наслаждается заслуженной отставкой в Праге. Когда‑то он побывал во множестве уголков земного шара и даже не представляет, что скоро ему предстоит совершить новое путешествие во имя любви. Он окажется в сыром Зальцбурге, поговорит с афинской совой и поест фрикаделек со шведской гусыней. Ах да, чуть не забыли: наш герой — почтовый голубь. Небольшая повесть про Колумба интересна тем, что представляет собой классический тревелог, но главными героями в нем становятся птицы. Впрочем, людям можно поучиться у них тому, как важно мечтать и не сдаваться.

«Юные герои Великой Отечественной» Игоря Носова Иллстрации В.Юдина

Истории о пионерах, приближавших победу в Великой Отечественной войне, хорошо знакомы родителям и поколению бабушек и дедушек, но не современным детям. Марат Казей, Люся Герасименко, Валя Котик и многие другие — в лучшем случае эти имена можно услышать на школьных уроках. Книга Игоря Носова посвящена одной из самых спорных и трагических страниц истории. Насколько оправдана победа, если ради нее нужно не просто пролить слезинку ребенка, а принести его в жертву? Что движет героями? Книгу стоит читать вместе с детьми не для того, чтобы их пристыдить или подтвердить концепцию «можем повторить», а чтобы поговорить о взрослении, мужестве — и о том, почему война не должна повториться.

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«Ящик времени» Андри Снайра Магнасона

Девочка Сигрун всячески старается отвлечь родителей от тяжелых мыслей, но те полностью поглощены грядущим экономическим кризисом. В новом мире есть новый выход: ученые изобретают ящики, где можно спать, дожидаясь, пока экономика снова пойдет в гору. Сигрун вместе с родителями забирается в ящики, но спустя несколько лет просыпаются только дети. Роман исландского писателя Андри Снайра Магнасона — фантастическая история о мире, где взрослые беспокоятся только о деньгах и ВВП, а детям приходится спасать мир и верить в то, что дружба, любовь и преданность могут им в этом помочь.

«Улица Ручей. Том 1. Накануне» Юлии Линде

В школе № 1 маленького города N идет обычная жизнь: тут прекрасный живой уголок, злая учительница немецкого по прозвищу Кобра, друзья и враги… А любимое развлечение — слушать жуткие былички, которые рассказывает старая учительница Клавдия Андреевна. Самые пугающие из них — про знаки, предвещающие войну, и мальчишки стараются быть внимательными, чтобы не пропустить их. Книга Юлии Линде — это большое многоуровневое произведение о войне. Герои романа живут в огромном мире, застывшем на пороге войны, ссорятся и влюбляются, учатся дружить и различать своих и врагов, а для читателя текст становится современной попыткой осмыслить Великую Отечественную войну.

«Молли и штормовое море» Малахии Дойла Иллюстрации Эндрю Уитсона

Маленькая Молли, дочка рыбака, просыпается и видит, что никого нет дома. Неужели из‑за вчерашнего шторма ее папа попал в беду? Девочка берет любимую куклу и отправляется на берег моря, чтобы принести ее в жертву морю и попытаться спасти папу. Небольшая книга рассказывает историю о надежде и любви, а еще о том, как важно уметь отдать свои сокровища для спасения другого человека. Подойдет и для первого чтения, и для совсем маленьких: иллюстрации моря отличные.

«Шайло» Филлиса Рейнольдса Нейлора Иллюстрации Ксении Колосовой

Марти приводит домой испуганного молодого бигля, которого он встретил на прогулке. Отец считает, что нужно вернуть собаку хозяину. Только вот бигль сбежал из‑за жестокости владельца, и Марти знает, что пса нужно спасать. Книга американской писательницы Филлис Рейнольдс Нейлор стала классической для детской литературы еще несколько десятилетий назад. Сейчас ее впервые перевела на русский Ольга Мяоэтс, и поэтому мы тоже можем прочесть про дружбу и борьбу со злом, кажущимся непобедимым.

«Лиа: Жизнь не по нотам» Бекки Алберталли

Лиа — великолепная барабанщица и художница, но так стесняется своих увлечений, что про них знают только самые близкие. Впрочем, ей сейчас не до музыки и творчества: она тайно влюблена в самого красивого парня в классе и мучается оттого, что все другие счастливы. А ведь это еще и выпускной класс! Роман Бекки Алберталли можно упрекнуть в излишней зацикленности на злободневных темах, но это с лихвой искупается тактичностью и теплотой, с которой автор рассказывает о подростковых проблемах и радости, которая неизбежна, стоит чуть поверить в себя.