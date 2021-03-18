Ярмарка non/fiction в этом году пройдет в Гостином дворе с 24 по 28 марта. Советуем купить на ней семь книг для детей и подростков — и одну для родителей, переживающих, что их дети совсем не читают.

«Последний кот в сапогах» Ольги Батлер Иллюстрации Кати Милославской

Многие считают, что во время блокады погибли все ленинградские кошки. Но Татьяна Петровна, пожилая жительница Петербурга, точно знает, что один кот пережил эти тяжелые годы — ведь это ее Рыжик. Возможно, пришла пора рассказать эту историю, чтобы она не исчезла вместе с последними блокадниками. Рассказывая о мужестве ленинградцев, о каждодневном подвиге осажденного города, Ольга Батлер пишет о том, как важно было сохранить в себе человека в городе, охваченном голодом и смертью и как самые неожиданные вещи помогали им в этом.

Издательство Voicebook

«Беверли отправляется в путь» Кейт ДиКамилло Иллюстрации Ольги Салль

Беверли сбегает из дома, где ее больше ничто не держит, ведь пес Дружок умер, а мать занята воспоминаниями о конкурсах красоты, в которых когда‑то выигрывала, до дочери ей дела нет. Добравшись до курортного городка и приписав себе пару лет, девочка устраивается работать в рыбный ресторанчик, еще не представляя, каким сумасшедшим окажется это лето. Кейт ДиКамилло, написавшая «Приключения мышонка Десперо» и «Удивительное путешествие кролика Эдварда», отлично знает, что в долгих странствиях человек меняется, встречает новых друзей и обретает мечту, без которой невозможно прожить и дня.

Издательство «Азбука» , перевод Ольги Варшавер

«Звездная пыль. Цвета и краски» Аси Ванякиной, Бориса Штерна, Алины Хайтлиной, Юлии Аслановой и других Иллюстрации Анастасии Рыжковой и Елизаветы Копай-Гора

Как узнать, какого цвета были динозавры и греческие статуи? Почему отит — это хорошо? Как вместо лекарства от малярии получить краситель? Откуда взялись краски на палитре? И что светится в темноте? Новый альманах «Звездная пыль» рассказывает про самые разные цвета и краски, которые нас окружают. История появления красок, необычные животные, путешествия в прошлое науки, отличные рассказы и стихотворения — альманах можно читать с любого места, каждый раз находя что‑то интересное.

«Мы встретили зло. Дневник» Александры Зайцевой

В доме происходит что‑то странное: мама выбегает курить во двор, потом долго шепчется с папой и объявляет, что им с детьми нужно срочно ехать к Еленовне, маминой старшей сестре. Та серьезно больна, и нужно помочь с лечением. Вскоре герой книги узнает правду, что тетя больна раком и жить ей остается несколько месяцев. Повесть Александры Зайцевой сложно назвать легким чтением: автор не стремится приукрасить или смягчить реальность жизни, где существует рак. Она верит в то, что вещи нужно называть своими именами. А еще в то, что перед лицом зла не нужно сдаваться и не нужно отворачиваться, потому что тогда пропустишь все то хорошее, что еще может случиться в жизни.

«Ген химеры» Марии Храмковой Иллюстрации Дмитрия Нарожного

В Метрополе есть чудесные, светлые здания, вкусная еда и прекрасное образование. Государство следит за своими гражданами и очень заботится о том, чтобы они ни в чем не нуждались. Правда, касается это только первого класса, а Ойтуш, главный герой книги, принадлежит ко второму: у него есть только крыша над головой, работа в городском морге и возможность худо-бедно существовать. Возможно, и эта жизнь казалась бы ему сносной, если бы не любовь к девушке из первого класса. Фантастический мир Марии Храмковой — это антиутопия, где есть ужасный вирус, генные модификации и где твоя жизнь может быть идеальной ровно до тех пор, пока ты не заведешь секреты. Отличное чтение (еще и с картинками!) для подростков, которые прочли уже все остальные антиутопии.

«Вы-жившие. Большой террор» Елизаветы Климаевой, Анны Колмыковой, Полины Корнейчук, Антона Миронова, Элеоноры Некрасовой, Марии Скаф, Анны Шевыревой Иллюстрации Романа Бурховича, Анастасии Вавиловой, Дарьи Мироновой, Анастасии Селезневой, Ольги Тереховой

Можно ли сомневаться в правильности линии партии? Спасает ли честный труд в ГУЛАГе? Кто вообще все эти люди, оказавшиеся за решеткой? И есть ли шанс спастись от кровавого колеса репрессий в 1937–1938 годах? Книга «Вы-жившие. Большой террор» — графическое продолжение постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа. Это набор учетных карточек, на каждой из которых рассказывается биография одного человека. Одной из самых удачных находок можно считать постепенно выцветающий текст, потому что хранить память о жертвах зачастую некому. Очень простые графические истории не щадят чувства читателя, но создают законченную картину мира, сошедшего с ума и лишенного надежды.

Издательство «Самокат»

«Фехтовальщики» К.С.Пакат

Николас Кокс — человек одной страсти: он мечтает попасть в сборную, чтобы стать профессиональным фехтовальщиком. Но на его пути оказывается не только непобедимый Сэйдзи Катаяма, но и люди, стремящиеся показать юноше, что мечты не всегда становятся реальностью. Австралийская писательница К.С.Пакат придумала историю про фехтовальщиков, еще учась в колледже. Но вот уже несколько лет книга постоянно переиздается, находя все новых и новых фанатов. В России вышли первые два тома трилогии, и это отличное подростковое чтение.

Издательство Popcorn Books , перевод Марины Давыдовой

«Читай не хочу. Что мешает ребенку полюбить книги» Риммы Раппопорт

Родительские собрания, где присутствует учитель литературы, всегда выглядят одинаково: несколько родителей гордо смотрят вокруг себя на всех остальных с осознанием того, что их-то ребенок читает, а остальные силятся узнать, как заставить читать своих детей. Есть ли выход из этого замкнутого круга и как все-таки попробовать воспитать читателя? Римма Раппопорт работает в школе учителем литературы, так что не понаслышке знает о том, как сложно увлечь ребенка чтением, а поэтому предлагает читателям задуматься о том, насколько им важен читающий ребенок, и заодно дает хорошие советы о том, как же показать, что книги — это нескучно.