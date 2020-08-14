«Кто остается за дверью, когда он уходит?»: Цой c точки зрения религии, феминизма и поэзии

Дарья Косинцева

Автор книги «Дневник бывшей атеистки»

Сейчас многим кажется, что верующие готовы только орать «Рок — это сатанизм!», но вообще-то это скорее современное влияние американского фундаментализма. А добрая половина наших нынешних батюшек в 80-е слушала рок и чувствовала в нем такой же воздух духовной свободы, как и в христианстве. Вера тоже была «против правил», «против системы». Не так давно слушала очень подробную лекцию одного батюшки как раз про его восприятие песен Цоя и параллели с христианскими идеями.

Честно признаюсь, у меня с приходом в христианство какая‑то музыка исчезла из плейлиста сама собой, а не потому что «это грешновато». Ну не соответствует «СБПЧ» сейчас моему настроению! А вот «Кино», например, все еще слушаю и нахожу там для себя какие‑то важные смыслы, которые мне созвучны.