Цифровая одежда и цифровые аватары избавляют дизайнеров от необходимости производить реальную одежду в самом начале, делать тестовые физические образцы. Создать, все проверить и показать коллекции теперь можно, не выходя из дома. И это очень красивый, технологичный способ представления своих работ. Потом уже можно пошить настоящие вещи, так как цифровая одежда создается так же, как реальная. И выглядит как живая, поэтому в нашем магазине люди переносят новые цифровые луки на свое реальное фото. Это новый, более экологичный способ взаимодействия с одеждой, демонстрации своего образа без покупки реальной вещи».

«Кастомный аватар — это аватар с особыми внешностью, макияжем, прической, который создается дизайнером, чтобы показать свои коллекции. Базовые аватары одинаковы для всех. А кастомные — это уникальные индивидуальности из диджитал-мира.

«Цифровые аватары являются частью этой новой реальности, участниками процесса в фешен-индустрии. Кастомный аватар может рассказать свою личную историю и сделать цифровую моду более личной».

Как делают цифровой аватар

«Для создания своего кастомного аватара я взяла базового из программы Clo3D, в которой делаю цифровую одежду. А макияж и другие уникальные детали рисовала в Procreate и Photoshop. Для этого выгрузила развертку текстур лица и тела, а потом уже сделала мейкап, тату, изменила цвет кожи, форму губ и бровей.

На создание макияжа меня вдохновила эстетика графики новой волны. Некоторые из ее характерных элементов — неон, заостренные, ядовитые элементы, tribal tattoo (татуировки в языческом стиле. — Прим. ред.).

С помощью «пушистой» текстуры на коже мне хотелось показать тактильность аватара, его реалистичность, мягкость. Мы можем сделать аватаров такими, какими хотим их видеть. Они могут быть похожи на людей, а могут выглядеть так, как будто с другой планеты.

Вся работа заняла несколько дней — сначала формировалась идея, хотела поймать настроение и вдохновение. А потом уже все реализовала. На создание одного аватара уходит где‑то один рабочий день. У меня таких уникальных аватаров уже четыре.

В дальнейшем аватар сможет показать новые коллекции цифровой одежды — мои или других дизайнеров и брендов. Он может участвовать в фотосессиях для лукбуков, можно его анимировать, и он будет путешествовать по миру, участвовать в показах и жить полноценной цифровой жизнью».