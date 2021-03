Основатель Dispo (в интервью The New York Times)

«На вечеринках моих друзей по всему дому были расставлены одноразовые камеры, и они просили гостей снимать на них в течение всей ночи, — объяснял Добрик в интервью The New York Times . — Утром они собирали все камеры, просматривали отснятый материал и задавались вопросом: «Какого *** [черта] творилось прошедшей ночью?»

На главном экране появляются именно обновления пленок, на которые вы подписаны, а не новые посты от людей. Журналист Мэтт Кляйн, освещающий влияние технологий на культуру, считает, что Dispo появилось в удачное время: из‑за карантинных ограничений у многих людей до сих пор нет возможности собраться вместе и сфотографироваться, но теперь такую возможность им дало новое приложение.

Автор книги о ностальгии «The Hours Have Lost Their Clock: The Politics of Nostalgia» предложил в интервью с Кляйном еще одну догадку — Dispo создало ностальгию по событиям, которые из‑за карантина так и не произошли, но как бы случились в альтернативной реальности.

Тем не менее многие новые пользователи не поняли концепцию приложения и поставили ей низкие оценки в App Store: «бессмысленное», «сбивающее с толку», «нелепый интерфейс», «у меня нет времени ждать до девяти утра», «лучше пользоваться Huji Cam».