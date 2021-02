Minolta Riva Zoom 90 EX

Двуглазая «мамия» появилась в 2016 году, когда я снимала проект «Girl who used to be». Для него хотелось спокойных, статичных, глубоких фотографий, и я решила купить средний формат. Кроме того, я собиралась снимать некоторые детали очень близко, чтобы сохранить в снимках чувственный аспект, и всем требованиям идеально подходила Mamiya С220. Из‑за того, что в ней есть мех, диапазон съемки очень большой — я буквально влюбилась в эту гармошку. Мы с ней друг друга хорошо понимаем.