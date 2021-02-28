Пленочная фотография не перестает быть популярным направлением: ей интересуются профессиональные фотографы, в городе открываются новые фотолаборатории. «Афиша Daily» попросила 12 фотографов, которые давно работают с пленкой, выбрать любимые пленочные фотоаппараты и рассказать о трендах направления.

Гоша Бергал @gosha_bergal

Yashica FX-3 Super 2000

О любимой пленочной камере В моем арсенале Leica M5, Contax 167MT и Pentax 645. Что важно для меня: все эти камеры почти не имеют автоматики — на них можно делать полноценные творческие проекты. Leica M5 — последняя модель М, которая собиралась вручную. Поскольку мне нужна надежная камера, любимой можно назвать ее. Примерно в 2013 году барыги за долги отдали одному моему товарищу Yashica FX-3 Super 2000, а он отдал ее мне — знал, что я занимаюсь фотографией. Это полностью мануальная камера с превосходной оптикой Carl Zeiss. На нее я снял очень много, в том числе бекстейдж Vetements. У меня было около семи таких камер, потому что они ломаются. В 2020 году я убил три Yashica и две Contax RTS и RX, психанул и перешел на другую систему.

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О пленочной фотографии в 2021 году Я точно знаю, что пленка никуда не уходила из профессионального сегмента и ближайшее время не уйдет. Ни для кого не секрет, что раньше вещи делали лучше, качественнее, надежнее. Оптико-механические приборы не исключение — вряд ли сейчас можно купить новый объектив такого же качества как в 1970-х. Я выбрал для себя пленку по ряду причин: подбор материала, ручная обработка пленки, оптическая печать. По моему мнению, это больше похоже на творческий процесс и заставляет автора работать усерднее в лаборатории, а не за компьютером. Тренд в пленочной фотографии — кинопленка, к которой фотографы начали прибегать из‑за дефицита профессиональной пленки. Она продается в бобинах по 120 метров: если для кино это 10 минут видео, то для фото — несколько десятков катушек качественной пленки.

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Саша Мадемуазель @sashamademuaselle

Yashica T5D 1 из 2 Contax G2 2 из 2

О любимых пленочных камерах Есть две рабочие лошадки: Yashica T5D, которая всегда лежит у меня в сумке, а также Contax G2, рабочая камера, на которую чаще снимаю мероприятия, отчеты с вечеринок и прочее. Но любимая, наверное, Yashica T5D — легкая компактная 35-миллиметровая пластиковая камера. Минусов всего два: регулярные поломки и стоимость. Чаще всего ломается вспышка, иногда — перемотка. Это не чинится, поэтому нужно лезть на Avito или eBay и покупать новую. У меня уже четыре неработающие «тушки» просто стоят на шкафу, напоминая о бренности бытия. Я снимаю на Yashica с 2011 года. Самая первая «яшка» появилась от отчима, который в то время увлекался фотографией. Он купил себе какую‑то классную пленочную камеру и к ней за бесценок приобрел T4 — это старший братик моей нынешней камеры. Он подарил ее мне, и я с ней весело бегала. Это была такая dreamy камера — на нее снимает Терри Ричардсон, и все такое.

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О пленочной фотографии в 2021 году Десять лет назад пленочная фотография была более андеграундной — это была история про небольшое коммьюнити во Flickr, где каждый друг о друге знал и похоже друг на друга снимал. Сейчас она превратилась больше в фэшн-историю: большие модные журналы делают пленочные съемки, фотографы «переобулись» с цифры и учатся снимать на пленку. Иногда открываешь инстаграм фотографа, а это просто фотосайт из 2005 года, будто ничего не изменилось: ч/б, контраст. Это новый дух времени, почему нет. Даже юные дарования из «Перспективы», зачастую просто накопили на «мьюшку» (Olympus MJU II. — Прим. ред.) и снимают своих друзей на тусовке — у этого нет особенной художественной ценности, просто другой носитель, помимо айфона. Если пять лет назад было модно снимать на [камеры моментальной печати] Fuji и Instax, то теперь все перешли на пленку.

Павел Голик @pavelgolik

Yashica T5

О любимой пленочной камере Камер у меня несколько, но я хочу рассказать про Yashica T5. Нашел ее в Италии на местном Avito за 280 евро, купил в двух часах езды от Милана. Сейчас она стоит намного дороже. Я выбрал эту камеру, потому что с ней не нужно долго думать о настройках, а еще у нее хорошая вспышка. Это такой point-in-shoot, но с качественным объективом, линзой и цветопередачей. Много кто из известных фотографов на нее снимал. Легкая, компактная, в отличие от других камер, например, зеркальных с большими и тяжелыми объективами, не говоря уже о среднем формате. За два года я успел снять на нее много всего, но самая яркая съемка была для португальского Vogue — я делал ее в Берлине незадолго до пандемических ограничений. Мы снимали в отеле, где были единственными гостями — после он закрылся на карантин. Было странное ощущение: не знаешь, что ждет в будущем, все закрывается, люди испуганы, а ты делаешь фэшн-съемку, которая, возможно, будет никому не нужна.

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О пленочной фотографии в 2021 году Пленочная фотография стала очень популярной. Практически все, даже любители и начинающие, говорят о ней. Это видно по ценам на пленочные камеры, которые в последнее время взлетели до небес . Я сейчас снимаю и на телефон, и на цифру, и на пленку, так что в будущем, скорее всего, будет комбинация всех этих вещей. На западном рынке распространена лондонская школа ручной печати в темной комнате. Сначала без каких‑либо технических приспособлений на бумаге печатается снимок, потом он сканируется и получается цифровое изображение. В последнее время свои работы таким способом делают крупные фотографы, вроде Тайлера Митчелла и Эмми Америки.

Мария Войнич @kiamarr

Nikon F70

О любимой пленочной камере Это Nikon F70 с объективом 28–80 миллиметров. Я покупала ее в магазинчике рядом с домом, где продается б/у техника для любителей пленочной фотографии. Тогда у меня сломалась предыдущая камера, а снимать было нужно и безумно хотелось. Работавший там дедушка разговорился со мной и посоветовал брать именно «никон», так как с ним удобно и комфортно начинающим фотографам. Я снимаю на нее уже два года и могу сказать, что дедушка был прав. Надежная конструкция, быстрый автофокус, точная ручная фокусировка и абсолютно несложный дисплей для выбора выдержки и диафрагмы. Эта легкая камера, с которой можно экспериментировать, правда, без мультиэкспозиции.

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О пленочной фотографии в 2021 году Мне всегда странно было слышать, что пленочная фотография умирает или перестает быть модной, поскольку я вижу огромные толпы людей в магазинах и фотолабораториях, с мыльницами — на праздниках, а в модных журналах и специальных проектах — с «мамией» или «лейкой». Почти все мои друзья фотографы ходят в Archive.lab, Lighthouse Film Lab и «Перспективу». Я думаю, что пленка стала востребованной и популярной благодаря влиянию и развитию соцсетей. Как человек, которому 20 лет, могу заметить, что старые семейные пленочные альбомы, поляроиды и кассеты способствует заинтересованности молодежи в прошлом — это неизведанно и интересно .

Полина Вашингтон @polina.washington

Nikon FM3a

О любимой пленочной камере Моя последняя камера — Nikon FM3a. Есть модель чуть попроще, но тоже классная — Nikon FM2, она была у меня много лет и не даже не один раз. FM2 купила на Avito по рекомендации своего мастера операторского мастерства во время учебы в университете. До нее пробовала множество других камер, но именно с этой работать стало максимально комфортно. Мне всегда говорили, что ее невозможно угробить. Она считается надежной, а затвор продолжает срабатывать, даже если сели батарейки. Но я смогла испытать ее аж два раза (но даже после этого «тушка» продолжала работать): один раз поскользнулась на льду и вдребезги разбила встроенный экспонометр, второй раз задела пальцем затвор, заряжая пленку на ходу. Вообще, если работа камеры минимально связана с электроникой, она может прослужить намного дольше. Я не любитель экономить на технике, потому что потом это может сыграть в минус. Когда‑то давно я работала на фотобарахолке, и люди толпами приносили «зениты», в которых рвалась пленка. А ведь в эти кадры ты вкладываешь силы, время — обидно терять их из‑за попытки сэкономить.

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О пленочной фотографии в 2021 году Пленочная фотография, сама пленка и техника становятся дороже. Раньше было намного проще купить катушку, недорогую камеру и снимать в свое удовольствие. Теперь люди более осознанно подходят к этому, ибо дорого. Отщелкать катушку за 300 рублей или, как теперь уже, за 1000 рублей — для многих ощутимая разница. А ведь еще проявка и скан, для кого‑то — печать. С другой стороны это даже хорошо, ведь приходится погружаться в тему, изучать ее лучше. Если честно, хорошая фотография никак не связана с тем, на что ее сняли: телефон, пленку, дорогущий средний формат, «цифру». Многие часто об этом забывают, а зря. Пленка не сделает снимок лучше, не наделит его какой‑то магией . Это всего лишь материал, благодаря которому мы можем получать изображение. Не стоит наделять его фантастическими свойствами.

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Алексей Абанин @aban_in

Pentax MZ-7 1 из 2 Mamiya C220 2 из 2

О любимых пленочных камерах Мне бы хотелось выделить Pentax MZ-7 и Mamiya C220 — я снимаю на них одновременно, каждая служит для определенной задачи.

Pentax MZ-7

Фотоаппараты с узкой пленкой, особенно «пентакс», у которого безумно дешевые, но качественные объективы, это отличный способ начать снимать, если денег на хорошую цифровую камеру нет. MZ-7 мне на Новый год подарил друг-фотограф Герман Моисеев. Это было очень давно, в 2008 году, и тогда я не понимал, что с ней делать. Но первая пленка, кажется, это была Ilford Pan 400, заставила меня по-другому посмотреть на съемочный процесс и дала новые ощущения при съемке репортажей и стрита. Снимаю на нее до сих пор. MZ-7 незаметный и выглядит, как какая‑то непрофессиональная игрушка, поэтому снимать с ним стрит одно удовольствие: никто не обращает на тебя внимание, даже не замечает. Тем более, я нацепил на него самый тонкий объектив-«блинчик» 40 мм f/2.8, и получилась такая «игрушечная» малютка, которую легко держать в кармане. Главный минус — достаточно медленный автофокус даже при хорошем свете.

Mamiya C220

Эта камера появилась более осознанно. Я безумно хотел средний формат. Долго пытался привыкнуть к камере Pentax 645, но в итоге понял, что соотношение сторон 6:4,5 не очень нравится. Пришел к тому, что хочется поэкспериментировать с квадратом размером 6 на 6 (хотя тогда в инстаграме еще особо никто не сидел). Купил б/у «мамию» и влюбился в нее сразу же: безумная детализация, четкость, красивейшая глубина изображения. Из минусов все банально — она тяжелая и неудобная для переноски.

1 из 4 2 из 4 3 из 4 Фотография для журнала Craft Depot Life 4 из 4

О пленочной фотографии в 2021 году Кажется, движение давно стало массовым. Разговоры о том, что лучше — пленка или цифра, где лучше зерно, как в Lightroom или VSCO сделать правильный закос под пленку, как будто постепенно растворяются. Эти споры постепенно стали неинтересными, потому что сами пленочные фотоаппараты превратились в обыденность и даже в рутину. В съемке на пленку уже нет моды, как несколько лет назад, нет «хипстерства», нет элитарности — это просто инструмент, просто язык. Все уже попробовали разные камеры, поэкспериментировали с просроченными пленками, тысячу раз поспорили о том, где зерно богаче — пора выходить на принципиально новые обсуждения. В 2021 году трендом может стать печать фотографий с пленки. Для этого сейчас самое время. Во-первых, пандемия заставила пересмотреть отношение к своему дому, мы стали больше проводить время в квартирах и в одиночестве. Конечно, хочется обустраивать этот дом, сделать его более уютным, а фотографии, рисунки, картины в рамках для этого идеальны. Во-вторых, сама печать стала более доступной — сервисов и лабораторий много и не только в больших городах. В-третьих, люди, которые занимаются пленочной фотографией, постепенно приходят к тому, что их кадры должны выйти за пределы инстаграма. Тем более, что в напечатанном виде они дают совершенно иные эмоции.

Дилара Шахин @freudeisenstein

Minolta Riva Zoom 90 EX

О любимой пленочной камере Хочу отметить, что в большей степени я работаю с цифровыми фотоаппаратами. Но когда снимаю на пленку, использую камеру Minolta Riva Zoom 90EX. О ее существовании мне рассказали друзья, с которыми мы учились во ВГИКе. Несколько лет назад, они уже активно увлекались пленочными фотоаппаратами и изучали пленку. Я же тогда снимала только на «цифру». Наблюдая за ними, мне тоже стало интересно попробовать что‑то новое. Попросила посоветовать хорошую, но обычную пленочную камеру, чтобы разобраться и поэкспериментировать. Несколько человек сразу рассказали о «минолте», и я решила испробовать ее в действии.

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Купила пленку на 26 кадров, поставила ее в новый фотоаппарат и каждый день делала по одному снимку человека, которого любила. Я бы очень хотела показать вам первые снимки с этой камеры, но, к сожалению, не могу, потому что человек, которого я фотографировала, до сих пор не знает об их существовании. Кадры есть только у меня. Я храню их как память о студенческом времени и никому не показываю. Из минусов этой камеры — только то, что она пленочная. Я привыкла работать с цифровой техникой, где сразу могу увидеть промежуточный результат. С другой стороны, есть в этом и приятное: ни с чем не сравнимый трепет ожидания — момент, когда немного нервничаешь и не знаешь, что получится при проявке. При работе с пленочными камерами ты словно путешествуешь во времени. Берешь камеру, которую выпускали лет 60–70 назад — и вот оказался в 1950-х годах. С пленкой ты сам вправе создавать временные эффекты и рамки .

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Ольга Воробьева @vorobyoyova

Mamiya C220 1 из 2 Konica Hexar 2 из 2

О любимой пленочных камерах Я консерватор, и если что‑то нравится, то это навсегда. У меня две любимые камеры, которыми снимаю уже много лет: среднеформатная Mamiya C220 и узкопленочная Konica Hexar.

Mamiya C220

Двуглазая «мамия» появилась в 2016 году, когда я снимала проект «Girl who used to be». Для него хотелось спокойных, статичных, глубоких фотографий, и я решила купить средний формат. Кроме того, я собиралась снимать некоторые детали очень близко, чтобы сохранить в снимках чувственный аспект, и всем требованиям идеально подходила Mamiya С220. Из‑за того, что в ней есть мех, диапазон съемки очень большой — я буквально влюбилась в эту гармошку. Мы с ней друг друга хорошо понимаем.

Konica Hexar

Другая моя близкая подруга — Konica Hexar, качественная, компактная камера с крутой линзой. Она моя спутница во всех поездках — я к ней привязалась. Konica Hexar считается «мыльницей», но на нее я сняла многие свои любимые кадры. На нее получаются фотокарточки, которые мне немного напоминают японскую или литовскую фотографию. Еще у нее много скрытых режимов, которые включаются определенной комбинацией нажатия клавиш. Мне нравится, что в ней есть загадка .

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О пленочной фотографии в 2021 году Иногда хочется купить запасные камеры этих же марок на случай, если с моими что‑то случится. Я все еще снимаю на пленку, несмотря на то, что этот выбор со временем обходится все дороже, а постобработка и отбор фотографий с цифрового носителя вводит меня в ступор. Используя пленку, я подхожу к процессу более обдуманно. К тому же аналоговый формат позволяет экспериментировать с изображением и позволяет находиться с материалом в прямом контакте, например, при проявке или ручной печати. Мне нравится этот процесс взаимодействия, я вижу в нем что‑то настоящее и первородное.

Никита Аверкин @kumikiro

Pentax 6×7

О любимой пленочной камере У меня Pentax 6×7 1969 года выпуска, снимаю с фишай-объективом SMC Takumar 67 35 мм f/4.5. Раньше я всегда снимал только на узкую пленку, но понял, что мне «тесно», не хватает глубины, объема и качества изображения. Тогда стал гуглить, на что снимает фотограф, который мне нравится, — оказалось, что Тим Уолкер работает с Pentax 6×7. Так, пару лет назад «пентакс» стал моей первой среднеформатной пленочной камерой. Я продал все свои 35-миллиметровые камеры, пару раз взял «пентакс» в аренду на съемки и оказался доволен результатом. В итоге купил его на Avito за 35 тысяч рублей. Потом мне захотелось попробовать более современную и удобную камеру — все-таки «пентакс» громоздкий и тяжелый. Я его продал и купил себе Bronica SQ-Am, на которую снимал полгода. Тогда я стал уделять больше внимания искажением изображений и понял, что мне нужен «фишай», а на «бронику» его в России не достать. Пришла пора снова вступать в круговорот купли-продажи: «броника» была продана, снова куплен «пентакс» и «фишай» на него. Весь комплект — камера, лучший в линейке объектив 105 мм f/2.4 и «фишай» — обошелся мне в 85 тысяч рублей.

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На съемках люди часто удивляются габаритам моей камеры — она и правда довольно большая. Размер кадра, который она снимает, на пленке составляет 6 на 7 сантиметров — это объясняет и ее размеры, и отличное качество снимков. В отличии от главных конкурентов — Mamiya RB67 и Mamiya RZ67 — с ним удобно работать не только в студии, но на улице и природе. Он чуть более компактный, а видоискатель позволяет быстро снимать с рук. «Пентакс» мне нравится надежностью, удобством, количеством доступных объективов и качеством линз. К минусам можно отнести большой вес и отсутствие сменных задников — быстро поменять неотснятую пленку прямо во время съемки, как это можно сделать на «мамии» или «бронике», не получится. Замена возможна только после полного отснятия.

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Талиб Шиллаев @shillaev

Nikon FE 1 из 2 Voigtlander Bessa R4A 2 из 2

О любимых пленочных камерах У меня есть две любимые камеры: Nikon FE c объективом Nikon Nikkor 20 мм f/3.5 и Voigtlander Bessa R4A c объективом Voigtlander Nokton 35 мм f/1.2. «Никон» появился весной 2019 года, а до этого я снимал на цифровой Fujifilm X100T и дешевые пленочные «мыльницы». После поломки встал вопрос о новой камере, и я решил вернуться к пленочной технике, так как на хорошую «цифру» пришлось бы долго копить. Voigtlander приобрел перед Новым годом, но теперь снимаю на него вместе с «никоном». Наверное, со стороны это выглядит странно — будто бы я какой‑то репортер из допотопных времен , обвешанный пленочными камерами.

Nikon FE

У «никона» широкий и светлый видоискатель, по которому легко навестись на резкость, но в котором порой сложно увидеть показания экспонометра — вертикальная шкала с выдержками расположена глубоко слева и в темноте просто не видна. А апертуры f/3.5 недостаточно, когда снимаешь без вспышки даже в хорошо освещенном помещении, но в таких ситуациях спасает поправка экспозиции. Давно хотелось приобрести широкую линзу, особенно ее не хватало во время съемок концертов. Поэтому купил 20-миллиметровый объектив — им можно охватить все действие, находясь максимально близко к его эпицентру. Именно то, что нужно для передачи динамики происходящего. Как «тушка», Nikon FE показался мне довольно компактным, что важно, когда работаешь в толпе. 35-миллиметровый объектив тоже идеален — им можно снимать и портреты, и динамику.

Voigtlander Bessa R4A

Покупке Voigtlander предшествовал мучительный месяц: я влюбился в рисунок, который выдают камеры Leica, но понял, что такой обвес стоит очень дорого. Если бы приобрел «тушку», то долго не смог бы позволить себе объектив (или наоборот). Но потом понял, что объективы Voigtlander выдают картинку не хуже, стоят как минимум в два раза дешевле, а крепление у них такое же, что и у Leica. Основная особенность Bessa R4A в том, что она дальномерка — вы не видите, что видит объектив, а на резкость наводитесь по сопоставлению контуров в маленьком квадратике посередине. Пока что у меня не получается это делать быстро, но промахи бывают редко. Но как раз ввиду того, что это дальномерка, а не зеркалка с отдачей от схлопывающихся стекол, относительно резкий кадр может получиться даже при выдержке 1/15.

О пленочной фотографии в 2021 году Если ты фотограф, наверное, странно работать исключительно с пленкой. Пленка хороша как инструмент, но ставить ее выше «цифры» нельзя. Нравится, что пленка перестает быть простым модным массовым увлечением и становится обдуманным инструментом, некой выразительной альтернативой. Все больше людей из тех, кто снимал на нее все подряд, пытаются использовать пленку более осознанно. Мне кажется, массовым это движение стало довольно давно. Наверное, стоит говорить, что оно становится популярным в профессиональной среде: фэшне, рекламе, документалистике, репортаже.

Тая Раевская @raeevsky

О любимой пленочной камере Я снимаю на камеру Nikon F100. Она появилась у меня два года назад, когда я остро почувствовала потребность в том, чтобы моя техника стала по-настоящему удобной. До этого долгое время я пользовалась механическими камерами, на которых замер экспозиции и работа с настройками отнимали много времени. На моих предыдущих камерах не было экспонометра — чтобы сделать кадр, нужно было проводить долгие расчеты. Когда количество съемок увеличилось, я поняла, что нужна камера, которая позволит снимать быстрее, с помощью которой смогу больше думать о композиции, чем о настройках. Nikon F100 внешне похож на цифровой фотоаппарат. У него достаточно быстрый автофокус, экспонометр, скорость съемки 4,5 кадра в секунду, автоматическая смотка. Сначала у меня даже было ощущение, что я снимаю не на пленку. От многих любителей пленочной фотографии я слышу: когда переходишь на автоматическую технику, теряется «шарм». Мне же наоборот нравится, что я могу больше фокусироваться на том, что я снимаю, и быстро переставлять катушки.

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О пленочной фотографии в 2021 году Пленочная фотография определенно возрождается. Многие мои знакомые за последние пару лет купили компактные пленочные камеры, чтобы снимать моменты из жизни: вечеринки, поездки и повседневность. Даже в профессиональном сообществе многие переходят от цифровой техники к пленке, чтобы получить более художественные кадры. Пленочная фотография — это другой способ мышления . Я чувствую, что на пленку снимаю лучше, потому что более сфокусирована. Обидно тратить кадры просто так, поэтому я думаю над каждым снимком и долго выстраиваю композицию. Среди пленочных фотографов в последнее время появился тренд на моментальную фотографию. Все больше людей начали покупать себе поляроиды, пробовать разные картриджи. Я тоже хочу в ближайшие время поэкспериментировать.

Федор Конюхов @teokonukhov

О любимой пленочной камере Последние два года снимаю свои проекты на Mamiya 7 II, чаще всего с «нормальным» 80-миллиметровым объективом. Я понял, что 35 миллиметров и «цифры» мне недостаточно — нужен средний формат, в идеале 6×7 сантиметров, так как квадратный кадр мне не подходит. Все пути вели к Mamiya 7 II, потому что она легкая, компактная относительно других среднеформатных камер, удобная, а самое главное — у нее очень резкая оптика и, следовательно, высокая детализация снимков. В итоге купил черную Mamiya 7 II у художника Икуру Куваджимы, который как раз решил продать свою. Камера оправдала все хорошее, что о ней говорили, но есть и минусы. В основном они связаны с тем, что она дальномерная: дальномер нужно периодически проверять и настраивать, так как фокус со временем может немного сбиться. Еще рамки кадра в видоискателе не очень точно совпадают с тем, что окажется на пленке.

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