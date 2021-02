Еще один гость комнаты «Кто такой и зачем нужен». Частью его выступления стал монтаж рекламного ролика для банка «Точка», во время которого заказчики давали ему свои комментарии.

Что мы узнали: У Найшуллера нет списка фильмов, которые он ждет, потому что давно перестал ждать какие‑то премьеры. Тем не менее есть два фильма, которые он собирается посмотреть: «Не время умирать» о Джеймсе Бонде и новую «Дюну» Дени Вильнева.

Его новый фильм «Никто» на самом деле будет намного сложнее, чем было показано в трейлере, но «его тематику пока не хочется раскрывать». Кроме того, он рассказал о работе над фильмом: например, режиссер попросил заменить злодеев-корейцев на русских, потому что не смог бы снять первых правдиво. Из‑за замены в сценарии пришлось переписать реплики, а в Канаду привезти актеров из России. Из‑за местных актерских гильдий это было непросто.

«Чтобы стать голливудским режиссером, не обязательно жить в Голливуде», — также заявил актер.

Найшуллер часто отвлекается: вместо того чтобы писать сценарий для фильма, он три месяца снимал рекламу. Чтобы как‑то заставить себя сесть за работу, режиссер ставит себе условие: полтора часа — на сценарий, и тогда можно три часа поиграть в игру Call of Duty: Warzone. Кроме того, ему нравится серия The Last of Us, а концовку первой части он считает одним из лучших финалов в видеоиграх.

