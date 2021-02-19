В приложении Clubhouse, которое в российском интернете обсуждают последнюю неделю, постоянно происходят интервью с известными людьми. «Афиша Daily» собрала семь главных интервью, которые появились в соцсети за последнюю неделю, и коротко пересказала их главные хайлайты.

Олег Тиньков 14 февраля

По слухам, предпринимателя впервые заметили в приложении, когда он зашел в комнату, где обсуждали тиндер. Спикеры увидели его, но не поверили, что это настоящий Олег Тиньков, поэтому продолжили общаться о дейтингах. Через несколько дней Тиньков все же провел конференцию в клабхаусе, и она стала первой комнатой в российском сегменте, которая достигла предела в 5000 слушателей. Для сравнения, в англоязычном сегменте такими успехами могли похвастаться Илон Маск и Марк Цукерберг. Что мы узнали: После лечения от лейкоза, во время которого он два раза почти умер, предприниматель пересмотрел свой подход к жизни и решил больше не заниматься бизнесом. Он сосредоточится на других проектах: фонде по борьбе с лейкемией, который будет открывать трансплантационные центры, и программе «Бизнес-секреты» — она переедет на ютьюб. «У меня, если честно, мотивации заниматься бизнесом уже нет. Я на пенсии», — приводит его слова Forbes. В банке он останется «визионером, акционером», который будет подключаться к конференциям в зуме и «присматривать за маркетингом». Даня Милохин 10 февраля

Первое большое интервью в российском клабхаусе дал популярный тиктокер Даня Милохин. Также он был первым известным гостем комнаты «Кто такой и зачем нужен», в которой позже появились гендиректор «Яндекса» Тигран Худавердян, ведущие Сергей Дружко, Юлия Коваль и Леонид Парфенов (на самом деле первым большим гостем был был бывший советник президента по интернету Герман Клименко, но его интервью произошло спонтанно). Что мы узнали: Тиктокер хотел бы сняться в каком‑то фильме, но жанр ему не важен, у него нет идей о том, что будет с тиктоком в будущем, и он не знает, кем будет через пять лет, и не думает о том, в какой стране хотел бы жить, — главное, чтобы там было чем заняться. Но Милохин точно знает, что много работает: «У меня отдых — это сон: поспать в машине, поспать дома. Проснуться и понять, что — ну все, я поспал», — приводит его слова Kanobu. Настя Ивлеева 11 февраля

Еще одна гостья комнаты «Кто такой и зачем нужен», а также первая знаменитость российского клабхауса, чья конференция вышла за пределы приложения и попала в новости. Что мы узнали: Ивлеева называет блогеров заложниками контента, потому что их аудитории сложно воспринимать новые форматы. «Они не готовы к новому, их сложно перевоспитать», — говорит она. Блогерка также ответила на вопрос о своем муже — певце Элджее, который редко дает интервью и вообще ведет непубличный образ жизни. «Он может рэп читать, а диалог поддерживать уже сложнее», — пояснила она. Фейковая Алла Пугачева 17 февраля

В одной из комнат внезапно появилась якобы певица Алла Пугачева. Никаких анонсов и подтверждений, что певица действительно зарегистрировалась в клабхаусе, найти не удалось, тем не менее, около двух тысяч человек, кажется, поверили в спонтанное интервью Пугачевой. Среди этих людей даже оказался певец Федук. Что мы узнали: «Певица» в свободной манере общалась со спикерами и даже попросила одного из них назвать ее «примадонной». Она рассказала, что если бы не певческая карьера, то работала бы преподавательницей, потому что сейчас ей нравится заниматься с детьми. Среди новых артистов она отметила украинских певиц Ани Лорак и Дину Гарипову, а также Манижу и песню «Uno» группы Little Big. Но деятельность Филиппа Киркорова, который записывается с тиктокерами, фейковая певица не одобряет. Многие обратили внимание на странный голос «Пугачевой» и ответы, которые она давала с небольшой задержкой. Позже концертный директор певицы опровергла ее участие в клабхаусе. Оказалось, что примадонной притворился некий актер: через день он вернулся в приложение, признал, что всех разыграл, и рассказал, как несколько раз действительно гуглил ответы во время разговора. В итоге он еще долго получал комплименты от спикеров за отличное обставленное представление. Свою настоящую личность актер пообещал раскрыть в ближайшее время. Луиза Розова 16 февраля

Еще одно внезапное (и короткое) интервью дала 16-летняя Луиза Розова, которую издание «Проект» назвало дочерью Владимира Путина. В комнату с ней и ее подругами позже зашел журналист Андрей Захаров, который был одним из тех, кто готовил расследование о ее семье. Получилось, что предполагаемая дочь президента дала интервью своему расследователю. Что мы узнали: Розова не стала отвечать на вопрос о том, является ли она дочерью Путина (ее подруги заявили, что «она никогда вам не скажет ничего»). Тем не менее позже она призналась, что расследование «Проекта» ее не побеспокоило, поскольку тогда у нее был «затор в жизни, стагнация». «Я очень благодарна, что у меня появилась такая возможность, что меня осветили, увидели мой аккаунт», — сказала она. Розова не интересуется политикой, но увлекается модой и живет «в своем арт-мире». После этого Захарова удалили из комнаты. Илья Найшуллер 15 февраля

Еще один гость комнаты «Кто такой и зачем нужен». Частью его выступления стал монтаж рекламного ролика для банка «Точка», во время которого заказчики давали ему свои комментарии. Что мы узнали: У Найшуллера нет списка фильмов, которые он ждет, потому что давно перестал ждать какие‑то премьеры. Тем не менее есть два фильма, которые он собирается посмотреть: «Не время умирать» о Джеймсе Бонде и новую «Дюну» Дени Вильнева. Его новый фильм «Никто» на самом деле будет намного сложнее, чем было показано в трейлере, но «его тематику пока не хочется раскрывать». Кроме того, он рассказал о работе над фильмом: например, режиссер попросил заменить злодеев-корейцев на русских, потому что не смог бы снять первых правдиво. Из‑за замены в сценарии пришлось переписать реплики, а в Канаду привезти актеров из России. Из‑за местных актерских гильдий это было непросто. «Чтобы стать голливудским режиссером, не обязательно жить в Голливуде», — также заявил актер. Найшуллер часто отвлекается: вместо того чтобы писать сценарий для фильма, он три месяца снимал рекламу. Чтобы как‑то заставить себя сесть за работу, режиссер ставит себе условие: полтора часа — на сценарий, и тогда можно три часа поиграть в игру Call of Duty: Warzone. Кроме того, ему нравится серия The Last of Us, а концовку первой части он считает одним из лучших финалов в видеоиграх. Кантемир Балагов 17 февраля

Российский режиссер, кажется, лучше всего влился в новое сообщество. От его интервью почти не осталось записей, но по отрывкам можно сказать, что оно получилось веселым и абстрактным. Кроме того, Балагов якобы появлялся в комнатах со странными названиями вроде «Эскорт — золушки 21 века (за/против)» и комната о «членах 22 см». Что мы узнали: В комнате о гастроскопии режиссер признался, что никогда ее не делал, но если кто‑то про это расскажет, то он может вдохновиться и включить процедуру в свой следующий фильм. В другой комнате Балагов выбирал лучшего покемона (его вердикт найти не удалось). Вероятно, ему нравятся комиксы — в частности, «Sweet Tooth» Джеффа Лемира (также он попросил посоветовать ему другие произведения). В итоге режиссер поучаствовал в деятельности группировки биониклов: попросил рассказать о концепции, прочитал манифест, а также придумал совершать рейды биониклов на другие комнаты под музыку. После вечера в клабхаусе Балагов поставил на аватар бионикла.