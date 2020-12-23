Помимо картинок с Доге и Чимсом, в тиктоке, инстаграме и «ВКонтакте» процветают аккаунты, где о жизненных ситуациях говорят с помощью старого интервью Льва Гумилева, а предметом шуток становится характер Пьера Безухова. «Афиша Daily» поговорила с создателями классических, культурных и литературных мемов в русскоязычном интернете.
«Фильмы Тарковского я смотрю только с похмелья»
Инстаграм @llllllll1111llllllllll превращает в мемы интервью Бродского и Тарковского
Анастасия Паутова
Студентка РГИСИ, факультет режиссуры драмы
Я пытаюсь вспомнить тот момент, когда мне пришла в голову идея о создании мемов из старых интервью… Я была уверена, что такие уже существуют, а этот аккаунт был локалочкой для моих друзей. Теперь это локалочка для ста тысяч.
У меня есть некий архив, из которого я беру материалы для мемов, поэтому почти все опубликованные мною интервью я сама прекрасно знаю и уже по памяти нахожу в них интересные моменты. Параллельно я просматриваю большое количество новых интервью, запоминаю какие‑то фрагменты или делаю запись экрана прямо во время первого просмотра.
Подписчики реагируют по-разному: многие пишут, что посмотрели интервью после просмотра мемов, иногда пишут слова благодарности. Раньше, когда я не указывала источник, мне в директ написала женщина, она попросила писать, кто дает интервью и откуда взят отрывок, потому что ее сыну понравились шутки, но он не знал, кто эти люди. Ну и просмотр на ютьюбе фильма «Возвращение» с Иосифом Бродским, конечно, вышел на новый уровень.
У меня нет любимого мема, потому что я люблю все, так как стараюсь делать их про себя. Однако Бродский стал самым популярным [персонажем]: стоит опубликовать пост с ним, и он разлетается за секунды. Пожалуй, топ-5 — это Бродский, Тарковский, Пятигорский, Ларс фон Триер, Солженицын.
В учебе мне моя насмотренность не особо помогает, разве что меня вдохновляют любимые герои. Фильмы Тарковского я смотрю только с похмелья, потому что в эти дивные дни ты хочешь, чтобы все вокруг происходило медленно. Смотреть, как течет вода, как красивый Олег Янковский смотрит на тебя сквозь время с экрана (в фильме Андрея Тарковского «Зеркало»). Это красиво. Это эстетическое наслаждение. Потом — все его картины чувственные, снятые без стеснения. Они искренние и очень про него. Без масок, без «перекрывашек», с которыми мы идем по жизни.
Но почему в творческой среде Тарковский — это «вечный шум», не знаю. Красивый человек, красиво жил. Мы же все хотим жить красиво, публикуя в сторис фотографии чашечки кофе или заката.
«Можно постить отрывок любого текста и подписывать: «И.А.Бродский»
Паблик Literary Memes — простые и очень сложные картинки про Чехова и Пушкина
Артем Вернер
Учится на политолога и шутит про литературу
В восьмом классе я перевелся в лицей, и мне выдали список литературы на лето (в обычной школе такого не было). В моем списке точно были «Песнь о Роланде», «Гамлет» и «Антигона» — с них все и началось. Мемы я стал делать через год после этого. Не было конкретного события, после которого родилась такая идея, просто всегда нравился этот способ доносить информацию, и в один момент решил, что нужно создать свой паблик, а не рассылать мемы по чужим.
Главные фавориты аудитории — программа ЕГЭ и первых курсов филфака. Вообще, не так уж и плохо: Лотман, Пушкин, Толстой, Маяковский. Мои любимые персонажи для мемов — Есенин и Бродский. У первого очень интересная биография и чудесные стихи, второй тоже хороший поэт. Но из‑за огромного хайпа вокруг него и откровенно слабых, по-моему, вещей, которые он включал в свои сборники, в один момент родился мем: можно постить отрывок любого текста (в основном из русского рэпа) и подписывать: «И.А.Бродский». Шутка началась без меня, но я продолжаю традицию.
На аватарке паблика стоит Быков — из уважения к его литературоведческой деятельности, мне она всегда нравилась, особенно в тот период, когда я только начал вести группу. Один раз стоял не Быков, а Рембо (Жан Николя Артюр Рембо, французский поэт-символист XIX века), но половина лица у него — от Boulevard Depo. Это было летом, после экзаменов, я тогда читал сборник «Пьяный корабль» и слушал дилогию «Rapp» и «Плакшери». И Артюр Рембо, и Boulevard Depo были со мной весь 11 класс, и в один момент мне показалось, что они даже друг на друга похожи.
Аудитория иногда говорит, что в моем паблике интереснее, чем на уроках, и что готовиться к экзаменам по мемам увлекательнее. Самый крутой фидбэк, который я получал, был от Дмитрия Быкова или его команды — они пару наших мемов запостили себе в инстаграм. А недавно Быков расписался на распечатанном посте из паблика — это тоже приятно и забавно. Своими лекциями и эфирами он вдохновил меня продолжать читать, когда я заканчивал школу, поэтому для меня это важно.
«Шутки про Есенина заходят с большим успехом»
Тиктокерка @vaskollbas снимает юмористические видео про Цветаеву и Гоголя
Василиса Николаева
Выпускница, увлекающаяся поэзией
Изначально мне хотелось создать профиль с образовательным контентом, но серьезной у меня быть не получалось, поэтому все переросло в литературные мемы.
Я рано научилась читать, в чем, безусловно, заслуга родителей, но тех книг, которые мне были бы интересы, у нас в доме практически не было. По этой причине в начальной школе я читала учебники по литературе по три раза: когда нам их выдавали в библиотеке, когда мы проходили произведения и когда учебники нужно было сдавать обратно.
В них была преимущественно классика, но скучной она мне никогда не казалась. Больше всего мое внимание привлекла поэзия 1920-х, хотя и лиро-эпические произведения более ранних столетий я читаю с огромным удовольствием.
На мой взгляд, самыми мемными поэтами считаются как раз герои Серебряного века: Маяковский, Есенин, Цветаева. Хотя я сама не приветствую шутки про личности литераторов.
Я встречаю людей, действительно понимающих литературный юмор, но все равно часто вижу комментарии с просьбой объяснить мем даже под простенькими видео. Как показывает статистика, шутки про Есенина заходят с большим успехом, нежели мемы про «Анну Каренину» или «Идиота», а ведь это тоже классика! Конечно, мне хочется говорить о менее популярных произведениях и героях, но другой вопрос: хочет ли этого аудитория тиктока?
Я заметила, что сейчас в сети появилось много новых ребят, посмотревших экранизации классических произведений и стремящихся с этими поверхностными знаниями снимать видео. Но о том, что в фильмах есть место сценарному вымыслу, никто не задумывается.
Впоследствии эти шутки стали вымученными и однотипными. Основная проблема такого информационного поля в перенасыщении однотипным второсортным юмором, который аудитории интересней, чем мало-мальски глубокие шутки. Иногда думаешь: «Зачем стараться, если это никто не оценит?» А делать что‑то плохо не хочется.
«Ты можешь увидеть сто мемов про какую‑то книгу, но ничего не понять»
Паблик «Гуманитарные мемы для искателей истины» шутит о философии, литературе и про Донцову
Алексей Медведев
Студент, автор высокоинтеллектуальных мемов
Изначально паблик был посвящен мемам про политику и историю. Создал я его спонтанно: однажды летом не спал всю ночь, и вдруг пришла мысль, что хочу этим заниматься. Хочу создавать мемы.
Мемы давно стали частью общества. Они, конечно, бывают разными — намекаю на постироничные, которые не несут особого смысла, но если удачно применить формат, можно все-таки нести просветительскую функцию. Раньше люди писали свои мысли на стенах, а сейчас — в интернете. От этой тенденции никуда не убежать, ведь общество всегда любило шутить про реалии своего времени, и самые смешные мемы — те, которые жизненные.
Я выбрал историко-политическую тематику, потому что она меня действительно интересует; мне хотелось глубже изучать подобные вещи и параллельно давать пищу для мозга другим людям. Наверное, в этом и заключается главное удовольствие от создания мемов: труд ненапрасный, и кому‑то будет полезно узнать что‑то новое.
По мере того как паблик развивался и число заинтересованных людей росло, я понял, что оказываю некое влияние на мемную культуру в пространстве СНГ. Возможно, потому что мои мемы начали просачиваться в очень крупные сообщества.
На первом месте среди моих любимых мемов — миф о Сизифе, где он вечно толкает камень на вершину горы. Подписчики, кстати, уже давно заметили, что эта тема стала неким маскотом, и много раз высмеяли ее в комментариях. А некоторые теперь, наоборот, требуют мемов «про камень». Среди мемных отечественных авторов, конечно, хочется выделить Достоевского. Из зарубежных я бы отметил Кафку. Мне очень нравится его взгляд на устройство человеческого общества, во время чтения он вызывает особенные чувства, дежавю, что ли.
Если говорить об истории, то я люблю Средние века. Иногда нравится думать, как все было устроено тогда, ведь у них не было пабликов с околоинтеллектуальными мемами. Шучу, ведь главное — это читать. Ты можешь увидеть сто мемов про какую‑то книгу, но ничего не понять, пока ты не углубишься в вопрос. Поэтому призываю всех больше читать.
Как и в любой группе людей, взглядов в моем паблике много, и споров в комментариях, конечно же, не избежать. В дискуссии может быть 250 комментариев, и все — объемные. Читая некоторые, становится ясно, что среди подписчиков достаточно толковых ребят: они имеют позицию и ссылаются на разных именитых авторов, что говорит о начитанности и понимании вопроса. В паблике одинаково много и тех, кто любит агрессивно спорить, и тех, кто просто пришел за мемчиками про Раскольникова. Очевидно, что взгляды будут расходиться. Но иногда появляется ощущение, что я читаю «Государство» Платона, где два философа спорят о том, чье представление общества более жизнеспособно.