Помимо картинок с Доге и Чимсом, в тиктоке, инстаграме и «ВКонтакте» процветают аккаунты, где о жизненных ситуациях говорят с помощью старого интервью Льва Гумилева, а предметом шуток становится характер Пьера Безухова. «Афиша Daily» поговорила с создателями классических, культурных и литературных мемов в русскоязычном интернете.

«Фильмы Тарковского я смотрю только с похмелья» Инстаграм @llllllll1111llllllllll превращает в мемы интервью Бродского и Тарковского

Анастасия Паутова Студентка РГИСИ, факультет режиссуры драмы

Я пытаюсь вспомнить тот момент, когда мне пришла в голову идея о создании мемов из старых интервью… Я была уверена, что такие уже существуют, а этот аккаунт был локалочкой для моих друзей. Теперь это локалочка для ста тысяч. У меня есть некий архив, из которого я беру материалы для мемов, поэтому почти все опубликованные мною интервью я сама прекрасно знаю и уже по памяти нахожу в них интересные моменты. Параллельно я просматриваю большое количество новых интервью, запоминаю какие‑то фрагменты или делаю запись экрана прямо во время первого просмотра. Подписчики реагируют по-разному: многие пишут, что посмотрели интервью после просмотра мемов, иногда пишут слова благодарности. Раньше, когда я не указывала источник, мне в директ написала женщина, она попросила писать, кто дает интервью и откуда взят отрывок, потому что ее сыну понравились шутки, но он не знал, кто эти люди. Ну и просмотр на ютьюбе фильма «Возвращение» с Иосифом Бродским, конечно, вышел на новый уровень. У меня нет любимого мема, потому что я люблю все, так как стараюсь делать их про себя. Однако Бродский стал самым популярным [персонажем]: стоит опубликовать пост с ним, и он разлетается за секунды. Пожалуй, топ-5 — это Бродский, Тарковский, Пятигорский, Ларс фон Триер, Солженицын.

Не знаю, [почему культурные мемы стали популярны]. Потому что всем хочется быть умнее, чем они есть? Но если рассматривать конкретно мои, то, скорее всего, людям просто нравится ассоциировать себя с этими классными стариками, потому что они и правда классные ребята.



В учебе мне моя насмотренность не особо помогает, разве что меня вдохновляют любимые герои. Фильмы Тарковского я смотрю только с похмелья, потому что в эти дивные дни ты хочешь, чтобы все вокруг происходило медленно. Смотреть, как течет вода, как красивый Олег Янковский смотрит на тебя сквозь время с экрана (в фильме Андрея Тарковского «Зеркало»). Это красиво. Это эстетическое наслаждение. Потом — все его картины чувственные, снятые без стеснения. Они искренние и очень про него. Без масок, без «перекрывашек», с которыми мы идем по жизни. Но почему в творческой среде Тарковский — это «вечный шум», не знаю. Красивый человек, красиво жил. Мы же все хотим жить красиво, публикуя в сторис фотографии чашечки кофе или заката.

«Можно постить отрывок любого текста и подписывать: «И.А.Бродский» Паблик Literary Memes — простые и очень сложные картинки про Чехова и Пушкина

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Артем Вернер Учится на политолога и шутит про литературу

В восьмом классе я перевелся в лицей, и мне выдали список литературы на лето (в обычной школе такого не было). В моем списке точно были «Песнь о Роланде», «Гамлет» и «Антигона» — с них все и началось. Мемы я стал делать через год после этого. Не было конкретного события, после которого родилась такая идея, просто всегда нравился этот способ доносить информацию, и в один момент решил, что нужно создать свой паблик, а не рассылать мемы по чужим. Главные фавориты аудитории — программа ЕГЭ и первых курсов филфака. Вообще, не так уж и плохо: Лотман, Пушкин, Толстой, Маяковский. Мои любимые персонажи для мемов — Есенин и Бродский. У первого очень интересная биография и чудесные стихи, второй тоже хороший поэт. Но из‑за огромного хайпа вокруг него и откровенно слабых, по-моему, вещей, которые он включал в свои сборники, в один момент родился мем: можно постить отрывок любого текста (в основном из русского рэпа) и подписывать: «И.А.Бродский». Шутка началась без меня, но я продолжаю традицию.

Культурного юмора всегда было достаточно, но сейчас из‑за интернета в этом может участвовать гораздо больше людей. Вспоминаются те же анекдоты Хармса про Пушкина, стилизации Шекспира под Баркова и тому подобное.



На аватарке паблика стоит Быков — из уважения к его литературоведческой деятельности, мне она всегда нравилась, особенно в тот период, когда я только начал вести группу. Один раз стоял не Быков, а Рембо (Жан Николя Артюр Рембо, французский поэт-символист XIX века), но половина лица у него — от Boulevard Depo. Это было летом, после экзаменов, я тогда читал сборник «Пьяный корабль» и слушал дилогию «Rapp» и «Плакшери». И Артюр Рембо, и Boulevard Depo были со мной весь 11 класс, и в один момент мне показалось, что они даже друг на друга похожи. Аудитория иногда говорит, что в моем паблике интереснее, чем на уроках, и что готовиться к экзаменам по мемам увлекательнее. Самый крутой фидбэк, который я получал, был от Дмитрия Быкова или его команды — они пару наших мемов запостили себе в инстаграм. А недавно Быков расписался на распечатанном посте из паблика — это тоже приятно и забавно. Своими лекциями и эфирами он вдохновил меня продолжать читать, когда я заканчивал школу, поэтому для меня это важно.

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«Шутки про Есенина заходят с большим успехом» Тиктокерка @vaskollbas снимает юмористические видео про Цветаеву и Гоголя

Василиса Николаева Выпускница, увлекающаяся поэзией

Изначально мне хотелось создать профиль с образовательным контентом, но серьезной у меня быть не получалось, поэтому все переросло в литературные мемы. Я рано научилась читать, в чем, безусловно, заслуга родителей, но тех книг, которые мне были бы интересы, у нас в доме практически не было. По этой причине в начальной школе я читала учебники по литературе по три раза: когда нам их выдавали в библиотеке, когда мы проходили произведения и когда учебники нужно было сдавать обратно. В них была преимущественно классика, но скучной она мне никогда не казалась. Больше всего мое внимание привлекла поэзия 1920-х, хотя и лиро-эпические произведения более ранних столетий я читаю с огромным удовольствием. На мой взгляд, самыми мемными поэтами считаются как раз герои Серебряного века: Маяковский, Есенин, Цветаева. Хотя я сама не приветствую шутки про личности литераторов.

Одно дело смеяться над выдуманными персонажами, а другое — над настоящими людьми с непростыми судьбами.

Я встречаю людей, действительно понимающих литературный юмор, но все равно часто вижу комментарии с просьбой объяснить мем даже под простенькими видео. Как показывает статистика, шутки про Есенина заходят с большим успехом, нежели мемы про «Анну Каренину» или «Идиота», а ведь это тоже классика! Конечно, мне хочется говорить о менее популярных произведениях и героях, но другой вопрос: хочет ли этого аудитория тиктока? Я заметила, что сейчас в сети появилось много новых ребят, посмотревших экранизации классических произведений и стремящихся с этими поверхностными знаниями снимать видео. Но о том, что в фильмах есть место сценарному вымыслу, никто не задумывается. Впоследствии эти шутки стали вымученными и однотипными. Основная проблема такого информационного поля в перенасыщении однотипным второсортным юмором, который аудитории интересней, чем мало-мальски глубокие шутки. Иногда думаешь: «Зачем стараться, если это никто не оценит?» А делать что‑то плохо не хочется.

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«Ты можешь увидеть сто мемов про какую‑то книгу, но ничего не понять» Паблик «Гуманитарные мемы для искателей истины» шутит о философии, литературе и про Донцову

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Алексей Медведев Студент, автор высокоинтеллектуальных мемов

Изначально паблик был посвящен мемам про политику и историю. Создал я его спонтанно: однажды летом не спал всю ночь, и вдруг пришла мысль, что хочу этим заниматься. Хочу создавать мемы. Мемы давно стали частью общества. Они, конечно, бывают разными — намекаю на постироничные, которые не несут особого смысла, но если удачно применить формат, можно все-таки нести просветительскую функцию. Раньше люди писали свои мысли на стенах, а сейчас — в интернете. От этой тенденции никуда не убежать, ведь общество всегда любило шутить про реалии своего времени, и самые смешные мемы — те, которые жизненные. Я выбрал историко-политическую тематику, потому что она меня действительно интересует; мне хотелось глубже изучать подобные вещи и параллельно давать пищу для мозга другим людям. Наверное, в этом и заключается главное удовольствие от создания мемов: труд ненапрасный, и кому‑то будет полезно узнать что‑то новое.

Люди постоянно спрашивают в комментариях, что за книга лежала в основе шутки, и потом (хочется верить их словам) читают ее.