Неочевидный тренд в тиктоке — появление множества образовательных аккаунтов, в которых ведущие рассказывают то, что раньше можно было узнать или в статьях, или на ютьюбе. Собрали несколько профилей, где авторы рассуждают об искусстве, кино, рекламе, моде и теории эволюции.

Искусство

Нэлли Одна из ведущих канала «Полушарие интроверта», @artforintrovert

В нашей контент-команде три человека: искусствовед, философ, исследовательница моды и кино. Вне сети мы читаем лекции в лектории «Правое полушарие интроверта». Поначалу все долго сопротивлялись идее делать что‑то в тиктоке, так как были уверены, что тут только танцуют и устраивают бессмысленные челленджи, а потом присмотрелись и поняли — это суперплатформа. Во многом благодаря алгоритмам: человек может случайно наткнуться на видео и узнать, чем Моне от Мане отличается. Круто же.

Лучшая награда для нас — комментарии в стиле: «Благодаря вам я не деградирую в тиктоке».

Сейчас аудитория у образовательного контента как никогда обширна: стыдно чего‑то не знать, отсюда и такое большое внимание ко всевозможным лекциям, мастер-классам и обучающим видео.

Мода

Лана Нисневич Фешен-редактор, @nisnevich

Я журналистка, работала в Time Out, L’Officiel Voyage, Elle, сейчас фешен-редактор в Cosmopolitan. В тикток меня привела московская неделя моды Mercedes Benz Fashion Week, они предложили провести познавательный прямой эфир. После этого я решила не оставлять свой аккаунт пустым, попробовала другой формат — интересные факты из мира моды. Например, про каблуки я вычитала в журнале «Теория мода», а видео про Power Dressing выросло в отдельную тему из фемповестки — из ролика, где я рассказывала про суфражисток. Люди любят моду — не только в плане вещей, но и с какой-то образовательной стороны. Мне самой мода интересна как индустрия, ведь одежда в ней занимает далеко не первое место. Кто‑то до сих пор думает, что в тиктоке сидят одни дети, которые хотят смотреть танцы и приколы (это, конечно, тоже есть), но на самом деле это как ютьюб — зритель найдется практически на любой контент. У меня уже 85 тыс. подписчиков, а я даже не танцую для них.

Кино

«Команда киноманов» Своих имен не называют, @filmobs

Мы просто любим кино и после просмотра фильмов задаемся вопросом: «Как они устроены?» Выбирать моменты из фильмов для тиктока очень просто: видишь сцену, понимаешь, что она очень круто написана, проверяешь в сценарии — и клип готов. Нам интересно следить за тем, как актеры и члены съемочной группы воплощают киносценарии в жизнь. У нас есть некая база из просмотренных фильмов и прочитанных сценариев — по ним мы и работаем. Правда, сценариев меньше, их тяжелее найти.

Подробности по теме «Если мы молчим, то становимся сторонниками террора»: как выглядит активизм в тиктоке «Если мы молчим, то становимся сторонниками террора»: как выглядит активизм в тиктоке

Русский язык

Владислав Выпускник, ждет поступления в вуз, @mysparsepalm

Идея делать образовательный контент родилась у меня уже давно. Мне самому всегда было интересно смотреть информативные видео, и как‑то, сидя на карантине, я подумал: «Почему бы мне не попробовать себя в таком формате?» А фишка с записной книжкой родилась внезапно: под первым видео собралось много положительных комментариев по поводу моего почерка, ну я и решил продвигать именно такой способ.

Экология

В данный момент я работаю в группе компаний «ЭкоТехнологии». Обычно к нам обращаются крупные бренды, когда хотят сделать свой бизнес более экологически ответственным, а мы в свою очередь ищем решение под конкретную задачу. Я снимаю тиктоки про популярные в народе «экологические мифы» (вроде того, что бумажная упаковка экологичнее пластиковой) либо отвечаю на профильные вопросы, которые задают мне подписчики. Тикток нравится мне тем, что в нем возможно преподносить экспертную информацию в развлекательной форме. По отзывам своих подписчиков я вижу, что многие из них стали жить более экологично после просмотра моих роликов, — думаю, благодаря легкой подаче, люди начинают понимать, что это не так сложно, как кажется.

Реклама

Андрей Поч Автор визуального контента, @poch.andrey

Я почти два года занимаюсь созданием визуального контента для заведений и брендов, снимаю все в 90% случаев на айфон. А бэкстейджи съемок, которые я выкладываю в тикток, быстро выходят в рекомендации. За два месяца у меня собралось чуть больше 40 тыс. подписчиков. Когда я зарегистрировался в тиктоке, сразу понял, что там много мусора, и иногда даже интересные люди опускались до видео в стиле «Оцени меня от одного до десяти». Но я уверен, что об этом все очень скоро забудут и будут цениться качество и хоть какой-то смысл в самом контенте.

Научпоп

Алексей Рублев Рассказывает факты о теории эволюции, @darvingenius