Если на праздники вы хотите избежать торговых центров и шумных компаний, а ваши близкие самоизолируются, вот несколько отличных подарков, которые можно вручить, не покидая дом. А еще они могут радовать целый год!

Если ваших знакомых в этом году сводило с ума вынужденное постоянное соседство с детьми, пусть они займут чад приложением «Гусьгусь» с подкастами про рэп и науку, лекциями про Снусмумрика и слова-паразиты и колыбельными в исполнении «Наади». А у самих знакомых как раз высвободится время на то, чтобы послушать лекции на «Радио Arzamas». Годовую подписку на «Радио Arzamas» можно купить за 1090 рублей, на «Гусьгусь» — за 1590, а бессрочные стоят по 9999 рублей каждый. Bookmate

На сервисе Bookmate можно по подписке читать книги и комиксы, а теперь еще и слушать аудиокниги — совсем недавно Bookmate начал производить собственные эксклюзивы. Подарить годовой доступ ко всему этому добру можно за 2999 рублей — вдвое дешевле, чем обычно. No Kidding. 4-й сезон

По подписке можно читать не только электронные книги: главное феминистское издательство России работает, как хороший сериал, сезонами — один другого круче. В этом сезоне они выпустят, в частности, роман в стихах «Автобиография красного» и книгу Одри Лорд — «черной, лесбиянки, матери, воительницы, поэтессы». Поддержать независимое издательство и прочитать книги, которые на русском, кажется, больше никто не издаст, стоит 1600 рублей (и еще немного за доставку). Storytel

Для тех, кто предпочитает аудиокниги, есть Storytel — вместо подкастов можно слушать и классические книги, и новинки, и оригинальные аудиосериалы: их специально для сервиса пишут и малоизвестные авторы, и звезды класса Акунина и Глуховского. Стандартную подписку на месяц можно подарить за 549, на год — за 6588 рублей. Кооператив «Черный»

Если ваши друзья — кофеманы, сделайте их утра в будущем году чуть радостнее: за 7500 рублей они будут получать отличный обжаренный и смолотый кофе три месяца, а за 30 000 рублей (всем бы таких друзей!) — целый год. «Уроки легенд»

Подарок для тех, кто любит учиться и не прочь щегольнуть интересным пунктом в резюме: петь тут учит Дима Билан, писать песни — Антон Беляев, снимать кино — Валерий Тодоровский, а фотографировать — Тимофей Колесников. Чтобы глаза не разбегались, можно купить годовой доступ сразу ко всем курсам (прямо сейчас он стоит 14 990 рублей) — ну или к отдельному курсу подешевле.