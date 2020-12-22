Егор Михайлов советует четыре новые — и ужасно красивые — книги, которые обязательно стоит подарить на Новый год любимым друзьям. Или самим себе.

«Отель «Гранд Будапешт». Иллюстрированная история создания меланхоличной комедии о потерянном мире» Мэтт Золлер Сайтц Для киноманов

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Обаятельнее фильмов Уэса Андерсона бывают только увлеченные поклонники фильмов Уэса Андерсона. Эту книгу собрал как раз один из таких поклонников. Внутри — беседы с режиссером, оператором, композитором и другими создателями фильма, страницы сценария, раскадровки, чертежи декораций, пространное эссе о костюмах, скрупулезный анализ композиции. В общем, огромный сундук с бабушкиными драгоценностями: рыться в нем — одно удовольствие.

«Сердце из стекла» Дебби Харри Для меломанов

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Главная (прости, Патти) женщина в истории рока, протоптавшая дорогу всем женщинам от Мадонны до Майли Сайрус; муза Уорхола, Баскии и Гигера; пионерка мейнстримового хип-хопа, вторая после Монро блондинка XX века — кто бы мог подумать, что она еще и обаятельная рассказчица. «Сердце из стекла» — одни из самых чу́дных мемуаров последних лет, которые без надрыва и романтизации рассказывают о группе, находившейся в самом центре музыкального цунами и умудрившейся не затеряться даже в лучах Дэвида Боуи и Игги Попа. А еще это собрание фотографий, рисунков и фанарта, сделающее честь иному арт-каталогу.

«Королевство» Джона Макнота Для любителей комиксов

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Если бы эмбиент-техно можно было увидеть, выглядело бы оно как‑то так. Художник Джон Макнот простыми линиями и минималистичной цветовой палитрой создает спокойное и ритмичное полотно, где взмах птичьего крыла и размеренный стук дождя по стеклу важнее сюжета. Если вы когда‑нибудь отказывались от похода на вечеринку, чтобы подольше поглазеть на закат, вам понравится.

Издательство «Бумкнига» , перевод Виктора Меламеда

«Сквозь искусство» Иваны и Градимира Смуджей

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Демонический заяц преследует во снах Альбрехта Дюрера, хокусаевская волна хлещет за пределы пергамента, Франсиско Гойа ночами превращается в мистера Хайда, а Рене Магритт едва не меняется головами с Сальвадором Дали. По обложке кажется, будто это одна из книг в духе «искусство для самых маленьких», — но внутри бурлит насыщенный, почти сюрреалистический и при этом довольно познавательный сюжет, петляющий по истории искусств из одной эпохи в другую. Единственный недостаток этой книги — то, что она концентрируется лишь на мужчинах-художниках, почти не выходя за пределы Европы. Но благосклонно допустим, что авторы просто оставили себе пространство для столь же эффектного сиквела.