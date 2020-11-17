Продолжаем рассказывать о необычных коллекциях из прошлого. В этот раз героинями стали три девушки, которые собирают и восстанавливают советские машины. Попросили их рассказать о своих коллекциях, о реставрации и о том, как началось увлечение советскими автомобилями.

Кристина Трактирова Основательница реставрационной автомастерской, @misskrisgarage

Автомобили: ЗАЗ-965 «Запорожец», ЗАЗ-966В «Запорожец», ЗАЗ-966 «Запорожец», ЗАЗ-968А «Запорожец», ЗАЗ-968М «Запорожец», ЛуАЗ-969А «Волынь», «Москвич-412»

ЗАЗ-968А «Запорожец», ЗАЗ-968М «Запорожец», ЗАЗ-966В «Запорожец»

Советской техникой я увлекаюсь уже больше восьми лет. Началось все в один прекрасный день, когда я проснулась с мыслью, что очень хочу себе «Запорожца». Жаелание пришло внезапно , как вдохновение. Я поделилась мыслью с коллегой по работе — тогда я работала в редакции подмосковной газеты, — и мне сосватали мой первый «ЗАЗик». Это был ЗАЗ-968М 1986 года выпуска. С ним я не хочу расставаться, он самый дорогой моему сердцу.

Очень люблю его и зову Жужей — вообще, всем своим автомобилям я даю имена.

В моей коллекции семь советских автомобилей. Каждая машина в моей коллекции по-своему уникальна. Выделить могу, пожалуй, «Москвич-412», который принадлежал моему дедушке. Семейные машины особенные, в них своя неповторимая энергетика. Это не просто транспортные средства, а часть истории большой страны . Практически в каждой семье были такие машины. Они возвращают нас в те времена, когда бабушки и дедушки были молоды, а мы были маленькими, счастливыми и беззаботными. Когда я еду за рулем советского автомобиля, я абсолютно счастлива.

«Москвич-412» 1 из 4 2 из 4 ЗАЗ-968А «Запорожец» 3 из 4 4 из 4

Я много путешествую на своих автомобилях. Принимаю участие в разных мероприятиях и ретровыставках. Три раза ездила в Крым на «Запорожце». Я не боюсь, что машина сломается в дороге — я в них уверена. В следующем году снова поеду в Крым, но уже на «Москвиче». Все автомобили я реставрирую, ремонтирую и обслуживаю своими руками. Начиналось это с обычного ремонта, а закрутилось со временем так, что простое хобби переросло в главное дело моей жизни — теперь я владею собственной реставрационной мастерской. Изначально я хотела создать ретроклуб: объединить местных любителей советской техники, чтобы помогать друг другу и вместе ездить на выставки. Но в Высоковске (город под Клином. — Прим. ред.) ретроводов не так уж много, так что идея не прижилась. Я стала уделять больше времени ремонту своих авто, работала в своем гараже и набиралась опыта с техникой. На помощь пришли друзья, потому что я не все могла осилить. Так и развивались вместе, работали на одном энтузиазме, учились чему-то новому. Однажды мы бесплатно отремонтировали автомобиль местному дедушке-инвалиду. У него был «Запорожец» с ручным управлением. Мы поставили его на ход, подварили его и перекрасили кузов. Постепенно к нам стало обращаться все больше людей. Так и родилась моя мастерская.

ЛуАЗ-969А «Волынь»

В основном мы делаем полную реставрацию автомобиля. Время ремонта зависит от состояния машины, от ее комплектности. Самое сложное — это работа с кузовом, жестяные работы и малярные. В среднем полная реставрация занимает от двух месяцев до полугода. Но все индивидуально и зависит от сложности проекта. Я не брезгую «неженской» работой, не боюсь испачкаться, стараюсь участвовать везде, где мне хватает физических сил и знаний. Что не знаю или не понимаю — изучаю с особым интересом. Одним словом, живу автомобилями, своей мастерской — это мой храм. Многие меня не понимают — не верят, что современная девушка может ковыряться со старой техникой. Иногда пишут не очень добрые комментарии, но я на них не обижаюсь. Считаю, что незачем кому‑то что‑то доказывать — тот, кто хочет обидеть, придерется даже к самой идеальной работе. Поэтому просто улыбаюсь и двигаюсь дальше. Я очень счастливый человек, ведь я занимаюсь любимым делом, и в этом моя сила.

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Валерия Красильникова Художница-акварелистка, @lera_plus24

Автомобиль: ГАЗ-24 «Волга»

Советские машины я люблю за их душу. Пока в моей коллекции только один автомобиль — ГАЗ-24 «Волга» 1981 года выпуска. Эта модель мне нравилась давно, я долго планировала ее приобрести, но «Волга» появилась в моей коллекции почти случайно. Прошлой осенью у моего дома начали сносить старые гаражи, и эту машину выставили на продажу. Она была от собственника, с советскими номерами, ухоженная, любимая. Дедушка, который продавал ее, очень переживал за машину, хотел, чтобы она попала в хорошие руки. Купив ее, я ни разу не пожалела. Она меня выручала много раз. «Волга» привлекает много внимания на дороге, что очень приятно, да и управлять ею — одно удовольствие. Настоящая машина-легенда.

Мне достался автомобиль в отличном состоянии, это многое решает. Например, красить ее не надо, а это очень затратно как по деньгам, так и по времени и силам. Я не гонюсь за тем, чтобы в моем автомобиле все было сделано мной, моими руками. Что могу и что мне интересно — делаю сама, с чем‑то помогают мужчины в гаражах, а на полную переборку подвески возила в ретромастерскую, к профессионалам.

По ресурсам «Волга» — далеко не самый затратный автомобиль. Самое сложное — разобраться в том, что и как надо делать, чтобы не вышло хуже. Самое простое — просто рулить этим авто. К счастью, в моем окружении нет хейтеров, все добрые и отзывчивые и не говорят мне о том, что я занимаюсь «неженским» делом. Да и кто вообще выделил критерии «мужских» и «женских» дел?

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Дарья Мороз Фотограф, @morozdariaa

Автомобили: ЗАЗ-965 «Запорожец» (1964), ГАЗ-21 «Волга» (1967), «Москвич-412» (1974), «Москвич-2140» (1977), «Москвич-2140» (1978 года), Иж «Москвич-412» (1978), «Москвич-2140SL» (1986)

«Москвич-2140»

Ретроавтомобилями я занимаюсь уже почти 11 лет. Все началось в далекой юности. Лето, дача, друзья, советская техника — мне кажется, что так было в каждой деревне. Впервые за руль автомобиля я села в 13 лет. Это был ижевский «Москвич-412» 1977 года выпуска, который принадлежал моему товарищу. Я ласково называла его Рыжик. Этот автомобиль сразу покорил мое юное сердце, и именно с него и началось мое увлечение. Кстати, он жив до сих пор. Сейчас в моей коллекции семь машин. Это не много и не мало, но уже довольно ощутимая цифра. Впрочем, мне бы хотелось брать не количеством, а качеством. А процесс реставрации любой старой машины подразумевает большую трату денег, сил и времени. Каждый автомобиль уникален, у каждого своя история: кого‑то бросили, кого‑то всю жизнь держали в одной семье и любили, кого‑то забыли и оставили гнить в гараже . Раньше в поисках брошенных машин я ходила по дворам и клеила бумажки о выкупе. Сейчас не я нахожу автомобили, а они меня. Видишь объявление в интернете: «Вот, приехал на дачу, открыл гараж, а там машина. Заберите или сдам в утиль». Смотришь на ее фотографию, становится ее жалко и едешь ее спасать.

ГАЗ-21 «Волга» и ЗАЗ-965 1 из 4 «Москвич-2140SL» 2 из 4 Иж «Москвич-412» 3 из 4 ГАЗ-21 «Волга» 4 из 4

Не могу сказать, за что конкретно я люблю советские автомобили. Это наша история, которую постепенно забывают. Наверное, больше всего в моей коллекции мне нравится красный «Москвич-2140» 1978 года выпуска. Это первая осознанная покупка после получения прав, первая отреставрированная мною машина, первая во всем. Пару лет назад я проводила в гараже все свободное время. Сейчас, честно признаюсь, уделяю этому меньше времени. Но если вдруг у меня что‑то сломается, я смогу устранить поломку. Конечно, у меня есть хейтеры, которые говорят, что машины и вовсе не мои, и марок этих авто я не знаю, а если меня посадить за механическую коробку передач, то я даже не пойму, как это работает. Хейтеров я обожаю! Они дают мне стимул не опускать руки. Потому что если мне говорят, что я чем‑то не тем занимаюсь или что‑то не так делаю, то это значит только одно: я все делаю правильно.