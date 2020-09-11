Продолжаем рассказывать о необычных коллекциях вещей из прошлого. Кирилл Алексеев, программист из Новосибирска, собирает кассеты с редкими постсоветскими телезаписями — от выпусков программы «Куклы» до якобы несостоявшегося новогоднего обращения Бориса Ельцина. Попросили его рассказать об охоте за VHS и поделиться интересными находками.

Кирилл Алексеев Программист, собиратель VHS-записей со старыми программами

Я не совсем коллекционер в привычном понимании этого слова. Для меня бó‎льшую ценность представляет сбор, оцифровка и систематизация записей, а не коллекционирование кассет с ними. Пока большинство коллекционеров охотится за изданиями фильмов кассетной эпохи, у меня немного другой интерес — телевидение. В последние годы многие каналы и студии на волне всеобщей ностальгии начали делиться материалом, но в архивах осталось не все. О VHS-коллекции Так получилось, что я застал самый конец эпохи VHS — 2000-е годы. Наша семья, как и многие другие, записывали на кассеты передачи, которые не могли посмотреть. Так эти кассеты и лежали у нас с тех пор. Уже в начале 2010-х я наткнулся на крупное интернет-сообщество «Старый телевизор», которое посвящено телевидению 1990-х и 2000-х годов. Тогда я серьезно увлекся этой темой — и из‑за того что интересовался историей постсоветской России, и из‑за того, что многие передачи помнил сам.

Сначала я просто оцифровал свои кассеты и не задумывался о поиске нового материала, но потом мне начали писать знакомые, у которых был кассеты, мы начали искать раритеты на онлайн-барахолках, и понеслось. Сложно сказать, сколько кассет с материалом через меня прошло. Но несколько сотен точно наберется. При этом не всегда находишь что‑то ценное: чаще всего люди записывали или фильмы, или какой‑нибудь КВН, а то и Петросяна. Но иногда попадаются настоящие редкости: например, недавно я за очень небольшую сумму, около 1000 рублей, выкупил редкие телезаписи эпохи первых постсоветских годов с трансляциями заседаний власти и политическими передачами вроде «600 секунд», «Итогов» с Киселевым и «Пресс-клуба». По словам продавщицы, женщины преклонных годов, их «сохраняли для истории».

Кто знает, сколько еще таких «хранителей истории», не знающих о ценности их материалов, может быть.

О сообществе любителей VHS Сейчас я один из администраторов интернет-сообщества «Старый телевизор». Оно существует с 2008 года, а для сетевых проектов это внушительный срок. Это чисто любительский проект: обычные люди со всей России обсуждают «телик», ностальгируют, ругают то, что с ним происходит сейчас (смеется). За двенадцать лет сайт собрал больше 20 тысяч видеоматериалов. Правда, существенная часть утеряна из‑за закрытия одного из видеохостингов. К слову, я не единственный, кто занимается поиском: многие пользователи сообщества тоже выкладывают в сеть редкие материалы. Сейчас наш архив пополняется почти каждый день. При этом мы собираем не только передачи, но и графическое оформление телеканалов и рекламные ролики. Я считаю, что это тоже весомая часть истории телевидения. К тому же я сам немного увлекаюсь телевизионным дизайном и видеосъемкой, благодаря местному ТВ даже есть небольшой опыт. Использую эти материалы для вдохновения.

5 самых интересных находок

Наверное, самая неожиданная находка. У этого клипа интересная история. В 1998 году одна малоизвестная группа «Коктейль» решила перепеть хит турецкого певца Таркана «Ой мама шикадам» (имеется в виду песня «Şıkıdım». — Прим. ред.), думаю, многие его вспомнят. Но, как оказалось, примерно в то же время кавер на эту песню выпускает сам великий и ужасный Киркоров. Более того, он решает судиться с «Коктейлем», да так, что их почти везде снимают с ротации. Совершенно случайно нашел запись клипа на одном из местных каналов — видимо, туда Киркоров не добрался.

Выпуск «Темы» (одного из первых российских ток-шоу) с Задорновым. Шутки про американцев в наличии

Новогоднее обращение Ельцина накануне 1993 года. Почти везде пишут, что президент в том году вообще не поздравлял народ, но, как выяснилось благодаря сайту «Ельцин-центра», обращение все-таки было, но его почему‑то показали 30 декабря

Интервью [режиссера Владимира] Бортко и [актера Евгения] Евстигнеева о фильме «Собачье сердце». Скорее всего, вышло перед премьерой фильма на ЦТ

Небольшое интервью с лидером группы «Сектор газа» Юрием «Хоем» Клинских в какой‑то программе на «Муз-ТВ». Вроде ничего особенного, но фанаты оценили

Выпуск «Итогов» с [журналистом Виктором] Шендеровичем за несколько месяцев до событий с захватом НТВ