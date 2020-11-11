Новый iPhone 12 Pro Max, который появится в продаже 13 ноября, позиционируется как профессиональное устройство для фотографов, операторов и творческих людей. Именно поэтому мы дали устройство фотографу Максиму Копосову и попросили его протестировать новый флагман в самых жестоких условиях, которые он сможет найти.

Некоторые кадры из этой серии получились нерезкими из‑за пара. Здесь рядом с нами только один источник света сверху. Я просто нажал на кнопку съемки — не нужно было выжидать какое‑то время, как в ночном режиме. На фотографии — шеф-редакторка раздела «Красота» Лизавета Шатурова

5 главных особенностей iPhone 12 Pro Max

Она меньше, чем у iPhone 12 Pro: ƒ/2.2 вместо ƒ/2.0. Это значит, что при съемке портретов объектив должен воспринимать меньше света.

Матрица на 50% больше, чем в iPhone 12 Pro. Apple не уточняет ее размер, но говорит, что благодаря этому камера фиксирует на 87% больше света.

Вместе с линзами в объективе смещается и сам сенсор камеры — с частотой 5000 микросмещений в секунду. Apple говорит, что это поможет снимать более плавные видео и избежать размытия.

Я заехал в лес и вообще ничего не видел, пока не добрался до выезда. Вдалеке светился город, красиво отражаясь на дорожке. Фотография сделана на длинную выдержку на широкоугольный объектив. Когда я держал камеру в руках, телефон показывал перекрестие, которое следовало поместить в центр, чтобы не смазать кадр

Даже если исходить из названия телефона, становится понятно, что он создан для профессионалов — тех, кто знает, что хочет. Мне, конечно же, был приятен размер телефона и экрана — важно четко видеть, что я снимаю, видеть параметры. Но без чехла с телефоном сложно работать Чтобы телефон надежнее лежал в руках (и не выделялся!), я обклеил его изолентой.: хотя у него появились острые грани, он все равно может выскользнуть.

Из первых ощущений я могу отметить скорость: айфон легко переключается между разными режимами, хорошо фокусируется. Это можно заметить, например, при съемке видео — в ролике с собаками видно, как быстро срабатывает фокусировка. Я заметил небольшие задержки во время съемки на широкоугольный объектив ночью — при перемещении камеры картинка «тормозила». Со временем, я думаю, это исправят.

Мне нравится, что в кадре четко разделено теплое, холодное и комбинированное освещение, светлые и темные участки. Не происходит такого, что сенсор как бы сбивается, а в кадре получается каша из разных цветов. При съемке на широкоугольный объектив, конечно, остается шум, но его намного меньше, если сравнивать с iPhone 11 Pro.

Классно работает портретный режим — он хорошо выделяет область лица и автоматически на ней фокусируется, кожа получается приятного цвета. При съемке портретов нужно привыкнуть к кратности: камера работает как настоящий телеобъектив, поэтому приходится отходить на два метра и только тогда фотографировать.

Приятно, что снимки получаются не слишком контрастными, не слишком бледными, а передаются в среднем тоне, из которого я сам могу сделать, что нужно. Мне кажется, для многих людей, которые занимаются постпродакшеном, это будет удобно.

Фотографии выглядят профессионально, будто сняты на зеркальный фотоаппарат. Конечно, на фотокамере все пришлось бы выставлять вручную, а так просто нажимаешь на кнопку — и все получается. Так уже было и раньше, теперь стало легче, быстрее и немножко крупнее. За время съемки iPhone 12 Pro Max прошел со мной собачьи укусы, поездки на велосипеде в дождь, длинные прогулки по темным паркам, рынки, на которых телефон узнавали даже продавцы, серые московские дворы. Скучать мне с ним не пришлось.