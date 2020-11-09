13 ноября в продажу поступит iPhone 12 Pro Max, самый большой телефон Apple с огромным дисплеем 6,7 дюйма. Редактор «Афиши Daily» Николай Удинцев подготовил короткий обзор на новый флагман, который посвящен только его огромному размеру и удобству использования. Остальные впечатления выйдут на сайте позже.

Историческая справка: как телефоны стали огромными Телефоны с очень большими экранами называют фаблетами (сокращение от phone и tablet). Это определение распространилось в начале 2010-х, когда азиатские бренды начали постепенно увеличивать диагональ дисплеев до 5,5–6 дюймов. Сначала большие телефоны были поводом для шуток про «лопаты», но постепенно они вытеснили классические смартфоны с рынка. Уже в 2013 году TechCrunch выпустил материал «Фаблеты — новая норма», в котором провозгласил их победу на рынке мобильных устройств. Apple долгое время избегала больших телефонов. В 2010 году Стив Джобс определил идеальные размеры телефона: чтобы большой палец легко дотягивался до самого дальнего угла экрана. Про любые телефоны побольше он говорил так: «Вы не сможете взять его в руку. Никто такое не купит» . Тем не менее со временем компактный размер старых айфонов стал поводом для критики, и в 2014 году вышел первый фаблет Apple — iPhone 6.

1. iPhone 12 Pro Max — новый фаблет В 2020 году все новые смартфоны можно считать фаблетами, ведь диагональ их экранов точно будет больше 5,5 дюйма. В такой ситуации новыми фаблетами приходится называть модели вроде iPhone 12 Pro Max, размер которых удивляет на фоне и без того немаленьких аналогов. Среди его конкурентов можно выделить 6,58-дюймовый Huawei P40 Pro, 6,7-дюймовый Samsung Galaxy Note 20 и 6,78-дюймовый OnePlus 8 Pro. Самым большим смартфоном, согласно базе данных GSMArena.com, остается Huawei Mate 20 X. Диагональ его экрана составляет неприличные 7,2 дюйма.

Слева — золотой iPhone X, справа — золотой iPhone 12 Pro Max

2. Как удобнее держать iPhone 12 Pro Max До 2020 года любым айфоном можно было без проблем пользоваться одной рукой (возможно, люди с маленькими ладонями со мной поспорят), но iPhone 12 Pro Max это изменит. Из‑за большого экрана элементы интерфейса находятся слишком далеко друг от друга, поэтому, незаметно для себя, вы начнете держать телефон обеими руками. То же относится и к набору текста — даже человек с крупными ладонями, скорее всего, заметит, что печатать двумя руками намного проще. 3. Клавиатура под одну руку стала актуальной В 2017 году в iOS 11 появилась клавиатура, которая смещена вправо или влево, чтобы было удобнее печатать одной рукой. Тем не менее за это время я ею ни разу не воспользовался — большой палец и так дотягивался до любой кнопки на клавиатуре. iPhone 12 Pro Max актуализирует эту функцию. Если до кнопок с буквами на таком большом телефоне дотянуться легко, то до иконки переключения языков, эмодзи или цифр достать почти невозможно.

4. Возвращение попсокетов iPhone 12 Pro Max постоянно хочется во что‑нибудь упереть или на что‑нибудь положить — по крайней мере, первое время так пользоваться удобнее. Если большие телефоны в будущем станут более популярными, то дополнительные держатели вроде попсокетов, которые пережили пик популярности в 2018 году, вернут себе былую актуальность. Apple дала сторонним разработчикам возможность сделать попсокеты более изящными. Сзади iPhone 12 Pro Max (и других новых айфонов) расположена магнитная поверхность MagSafe, на которую крепятся зарядки или кармашки для банковских карточек. Самый известный бренд держателей для смартфонов PopSockets уже анонсировал магнитный попсокет для телефона. Кажется, что в будущем подобных аксессуаров станет еще больше.

5. Больше экран — удобнее смотреть кино Одна из причин постоянного увеличения экранов — визуальный контент, которого становится все больше, и привычка потреблять его именно со смартфона. «Сегодня типичный владелец смартфона много смотрит и тыкает в экран и гораздо меньше держит его около уха», — еще в 2013 году писало издание TechCrunch. Apple и сама стала продюсером визуального контента — издает игры в подписке Arcade и сериалы в TV+, — поэтому заинтересована, чтобы людям нравилось его потреблять. « Если вы смотрите фильм на телефоне, то вы никогда его не переживете , — говорил режиссер Дэвид Линч о просмотре фильмов на маленьких экранах. — Вы думали, что пережили его, но были обмануты». Тем не менее диагональ экрана 6,7 дюйма (или близкая к ней) воспринимается уже не как компромисс, а как дисплей для полноценного просмотра фильма. Например, мне оказалось удобнее посмотреть новую серию на большом телефоне, а не на ноутбуке. 6. Минусы большого размера iPhone 12 Pro Max страшно случайно выронить: кажется, что у большого смартфона выше шансы просто выскользнуть из пальцев. Первое время его приходится держать двумя руками буквально всегда. Стоит отметить, что тесты на ютьюбе показывают, что новые айфоны успешно переживают падение из рук. Кроме того, на него страшно случайно сесть и погнуть. Владельцы техники Apple вспомнят старые скандалы, связанные с гнущимися устройствами: в 2014 году это был знаменитый Bend Gate, во время которого выяснилось, что iPhone 6 можно согнуть руками, а в 2018-м оказалось, что айпад-про может погнуться в рюкзаке. Конечно, iPhone 12 Pro Max — более прочное устройство, хотя тестов на изгиб пока не было. Тем не менее новый флагман Apple хочется поскорее убрать в надежный чехол и не переживать.

7. «Фаблеты — новая норма» Огромные новые фаблеты все еще воспринимаются нишевыми устройствами. Например, согласно прогнозу исследовательской компании IDC от 2018 года, самыми популярными остаются модели с диагональю 5,5–6 дюймов Тем не менее число новых фаблетов с диагональю до 7 дюймов будет активно расти в ближайшие два года. Интересно, как на эту тенденцию повлияет iPhone 12 Pro Max. Еще в 2013 году издание Cult of Mac выпустило колонку о том, что продукты Apple часто не обгоняют свое время, а делают инновации простыми и понятными для большинства покупателей. Множество новых технологий, например умные часы или беспроводные наушники, стали технологическими феноменами только после того, как их выпустила Apple. Возможно, теперь пришло время нормализовать новые фаблеты.