В «Белой вороне» выходит книга Анна Красильщик «Давай поедем в Уналашку» — про мальчика, пытающегося узнать тайну своего дедушки, о котором в семье почему‑то не говорят. В интервью писательница и создательница подкаста «Экспекто патронум» рассказала о том, как говорить с детьми на сложные темы, и боятся ли они развода родителей.

— Хотелось бы начать с другого вашего проекта, подкаста «Экспекто патронум». Чем помогло при создании новой книги то, что вы читали и перечитывали детско-подростковую литературу разных стран? — Мне это помогло, наверное, сделать книжку со сложным сюжетом. Потому что я сейчас понимаю, что первая («Три четверти». — Прим. ред.) сделана очень примитивно: это просто история, в ней нет ничего выдающегося с точки зрения структуры. А когда читаешь — довольно много и довольно часто — разной, очень качественной литературы, в моем случае в основном американской и скандинавской, то начинаешь понимать, как она сделана. Например, я брала «Вафельное сердце» Марии Парр, где главы по сути представляют собой маленькие, отдельные рассказики, и смотрела, как автор склеивает их интригой. Это мне помогло выстроить детективный сюжет, потому что я не очень понимала, как это делать.

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— Здорово, что при этом «Давай поедем в Уналашку» не вызывает впечатление такой «сделанной» истории, а воспринимается абсолютно цельно. Возвращаясь к подкасту: каждая книга выпуска в нем — это эмоциональный и поведенческий кейс — например, «“Мой дедушка был вишней”. Как жить, когда умирает близкий?». На какой вопрос отвечала бы «Уналашка», если бы про нее был выпуск? — Про нее будет выпуск подкаст «Экспекто патронум». Мы его немножко переиграем: вместо меня ведущим будет мой коллега Саша Борзенко, известный многим по подкасту «Сперва роди», а я там буду в качестве приглашенного писателя. А вопрос будет такой: «Что делать, если ты чувствуешь, что в твоей семье есть какая‑то тайна?». Или, может быть, «Что делать, если ты чувствуешь, что от тебя что‑то скрывают?». Такие кейсы реально были во многих знакомых семьях, где ребенок чувствовал, что родители или семья что‑то замалчивают, начинал сам копать и выяснял, допустим, что его папа — это не его папа.

— Эти истории знакомых тоже повлияли на сюжет книги? — Не совсем. Когда я только придумывала сюжет, и он еще не сложился у меня в голове, я все думала — что это за дедушка (по сюжету главный герой Марк ищет своего дедушку, которого никогда не видел. — Прим. ред.) и где Морковкин его может найти. В какой‑то момент стала думать: а не сделать ли так, что дедушкой Морковкина окажется дедушка его лучшего друга? Как раз в одной знакомой семье был такой случай: спустя годы все узнали, что одна дружественная семья — их довольно близкие родственники. Но потом я поняла, что не знаю, как такую интригу объяснить в детской книжке и, главное, зачем ее вводить. Мол, у дедушка была бурная молодость — и вот вам, дети, результат. — Значит, все-таки не на все темы можно говорить с детьми? Мне интересны границы допустимого: иногда читатели возмущаются, что в современной детской литературе — особенно в скандинавской — затрагиваются не слишком привычные для нашего представления о детском вопросы: темы смерти, секса, насилия и так далее. Скажем, дедушка-греховодник — это уже за гранью добра и зла? — Провокационный вопрос. С одной стороны, мне кажется, с детьми можно говорить обо всем, просто тщательно выбирая слова. С другой — именно в случае «Уналашки» мне самой было не очень понятно, зачем рассказывать историю именно так. Может быть, мне не хотелось вводить в сюжет измену и было не интересно об этом писать. Дело не в том, что это какой‑то сюжет за гранью добра и зла — просто какая‑то другая история. Но «взрослый» момент в «Уналашке» тоже есть: бабушка не может никому рассказать историю своего знакомства с дедушкой, потому что это по сути one night stand, в результате которого она забеременела. И в этом месте у нее ужасная травма.

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— Часто от читателей звучит вопрос «кого из наших почитать?», даже слушатели подкаста попросили вас сделать эпизод о русской книге. Насколько, по-вашему, важна национальная специфика детского чтения? Люди хотят видеть отражение своей жизни? — Насчет этого не знаю. Скорее, мне кажется, что определенная категория слушателей и читателей обижается за любимых писателей и русскую литературу в целом: вот мы делаем подкаст о детском чтении на протяжении полугода и не выбираем никакой русской книги. Наверное, это было странно, но у нас не было какого‑то злого умысла. Например, выбирая книгу для выпуска, мы часто отталкиваемся от вопросов, которые присылают нам сами дети, и мы думаем, где есть на него ответ. Просто мы не сразу дошли до русских книг — хотя есть множество прекрасных, как современных, так и нет. — Но когда в итоге взяли русскую книгу для подкаста, то остановились на несовременной — трилогии Александры Бруштейн «Дорога уходит в даль». — Мы с Аней (Анна Шур, соведущая «Экспекто патронум». —Прим. ред.) с детства очень любим книгу Бруштейн, поэтому решили пооговорить о ней. А в новом сезоне мы сделали выпуск про «Зверский детектив» Ани Старобинец. Это совершенно замечательная, ужасно остроумная — вообще, я когда ее читаю, мне по-хорошему завидно — книга. Она написана невероятно смешно и точно — как раз в такой книге русский читатель увидит отражение своей жизни. — При этом в рекомендательных списках по современному детскому чтению безусловные лидеры — скандинавские авторы. Почему они нам близки? — Я думаю, что в книгах Ульфа Старка, Марии Парр, Мони Нильсен, Астрид Линдгрен, из которой, кажется, выросли все остальные писатели, которых я перечислила, есть то, что мне кажется самым главным в детской литературе. Их книги очень честно и естественно разговаривают с детьми обо всех аспектах жизни, не замалчивая темы, которые кому‑то могут показаться недетскими. В них нет фальши и лицемерия, в них показаны настоящие живые люди (одни дедушки у Старка чего стоят), и их авторы не пытаются сюсюкать с детьми, как будто это не люди, а какой‑то отдельный биологический вид. — Ко всем четырем авторам, которых вы сейчас назвали, есть отсылки в «Давай поедем в Уналашку». — Когда я дописывала книжку, я прочитала «Цацики» [Мони Нильсон] и Ульфа Старка и уже постфактум вставляла какие‑то отсылки. Но выстроить ее мне помогли и другие книги — например, «Пока нормально» Гэри Шмидта.

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