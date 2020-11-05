У советского Данте юбилей — 80 лет. Анастасия Паукер вспоминает самые значимые театральные работы по Пригову, о Пригове и с упоминанием Пригова, которые случились за последнюю ударную пятилетку.
Дмитрия Александровича Пригова нельзя определить как поэта или как художника, как перформера или скульптора. Сам он определял себя как деятеля культуры, искусствоведы и коллеги — как советского Данте, КГБ — как опасного помешанного. Все его дичайшего масштаба творчество — это каждодневный способ жить и справляться, это огромный мультимедийный проект, для которого ему всегда были необходимы все имеющиеся у искусства ресурсы. То, что театр — самое подходящий способ вместить все многообразие приговского существования, стало ясно именно в последние пять лет: один за другим стали появляться театральные явления, так или иначе с Приговым связанные.
Переворот (2015)
Театр «Практика»
Эта постановка Юрия Муравицкого и тогда только взлетавших артистов Мастерской Дмитрия Брусникина пять лет назад зарядила театр на Пригова. Они, считай, первыми привели Пригова на российскую сцену с помощью двух текстов: «Я играю на гармошке» и «Революция». Робкие хипстеры в клетчатых рубашках, наглаженных брючках и круглых очках агонизировали под барабанный ритм и гул бас-гитар (за музыкальную составляющую отвечала брусникинская группа «Постанова»), вступали в трения со зрителями, выступали с лозунгами: «Равноправие, товарищи! Социализм, товарищи! Православие, товарищи! Коммунизм, товарищи!» — и пили чай. Все это вполне соответствовало протестной сумятице 2015-го, уже вполне себе абсурдной и безнадежной.
Я. Другой. Такой. Страны (2017)
Красноярский театр драмы
Как заслуженному работнику культуры, или попросту «засраку» (так он сам себя именовал), Пригову не мог бы не понравиться драматический концерт в двух действиях на сцене Красноярского театра им. А.С. Пушкина в постановке режиссера Дмитрия Егорова. Ибо имеются тут: катавасия из десяти Пушкиных, выясняющих, чей дядя самых честных правил, хор граждан, исполняющий композицию «Широка страна моя родная от 20° долготы к востоку от Гринвича до 80° долготы к западу от Гринвича», Ленин на пуантах, очередь за колбасой из Лермонтова, Блока и Пушкина.
Автор более чем 35 тысяч стихов так говорил: «Русское ощущение жизни: живешь над пропастью, и ее надо все время чем‑то закидывать. Реактивная сила этого кидания и держит тебя над пропастью. Это мое ощущение жизни. Не моей личной, а социальной, жизни в России». Так и этот метафизический концерт прямо из сердцевины советской очереди прорывает туннель куда‑то в бесконечность, а потом отчаянно спешит его закидывать. И все это не без помощи композитора Настасьи Хрущевой, круто смыслящей как в метамодерне, так и в «Русских тупиках».
Занос (2019)
Театр «Практика»
Вообще этот спектакль вовсе не по Пригову. Пьеса Владимира Сорокина, написанная в 2009 году, через два года после смерти Пригова, посвящена Дмитрию Александровичу. Концептуалист от прозы и коцептуалист от поэзии и жизни на протяжении десятилетий были дружны, были соратниками и соседями по мирам. Режиссер Юрий Квятковский предлагает зрителю подслушать антиутопию о рублевских не чистых на руку новых аристократах через трехканальные наушники и подсмотреть через камеры видеонаблюдения. Вместе с некой секретной спецслужбой зрители могут переключать каналы подслушивающего устройства и следить за неспешно завтракающей семьей и их гостями: шампанское, блинки, икра, рэп, травка и современное искусство, псевдоинтеллектуальные разговоры, щи и водочка. И если по одному из каналов транслируется основная сюжетная линия, а по второму — интервью Сорокина, то по третьему человек-попугай, сидящий в рублевской клетке загородного дома своих хозяев, на протяжении всего спектакля читает стихи Дмитрий Александровича Пригова. Этот канал — альтернативный, приговский способ восприятия бытования и бытия, сдабривающий реальность густой метаиронией. Семье в итоге не поздоровится — яростная спецслужба, вышедшая будто из преисподней, устроит облаву и сметет это ново-тургеневское гнездо. На такие случаи, да и вообще на любые случаи жизни, всегда неплохо бы иметь канал, транслирующий приговскую версию восприятия действительности.
Ноябрь-86 (2020)
Любимовка
Новая пьеса корифея отечественной драматургии Юлии Тупикиной в этом году вошла во внеконкурсную программу «Любимовки». Документальный текст, основанный на интервью с друзьями и родственниками Дмитрия Александровича, посвящен воспоминаниям о тех днях, когда КГБ закрыло Пригова в психиатрической больнице за его знаменитое «Обращение к гражданам» — экзистенциальные листовки-воззвания, которые поэт развешивал в родном районе Беляево.
Путем немыслимых усилий коллег, друзей и родственников Пригова все-таки удалось вызволить.
Пригов. Азбуки (2020)
Мастерская Дмитрия Брусникина
Колобродить с Приговым по умытому, звонкому, облизанному Зарядью придумал режиссер Александр Вартанов совместно с фестивалем «Территория». В основе брожения — цикл Дмитрия Алексаныча «Азбуки», а возглавляют гулянье шестеро артистов, четверо из которых — представители Мастерской Дмитрия Брусникина. Тут и там шествие направляет неизбывный приговский «милицанер» — столп, надежда и Дядя Степа нашего бытия, уборщица раздает записки с «Обращениями к гражданам», а мета-экскурсоводы в исполнении Эвы Мильграм и Юрия Межевича ведут процессию вглубь затейливой приговской азбуки.
Прогулка — краткий экскурс в мир Пригова, в его тщательный проект, создаваемый им на протяжении всей жизни. Помимо стихов имеются и фрагменты из интервью, и инсценировки его перформансов. Финал феноменальный: артисты Василий Буткевич и Даниил Газизуллин на набережной Москвы-реки с бешеной скоростью крутя педали велосипедов, читают Азбуку № 37, похоронную. «Вымерли все на Э, вымерли все на Ю, вымерли все на Я»: по нынешним временам звучит, как надо. Тем более, что продиктован образ признанием Пригова: «Дело в том, что я не могу избавиться от ощущения, будто я еду на велосипеде по краю пропасти. Если я перестану крутить педали, то я свалюсь в пропасть».