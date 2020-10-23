Теперь и у Галины Юзефович есть свое ютьюб-шоу с длинными разговорами, причем далеко не только про книги. Егор Михайлов узнал, зачем ей это надо и почему Сурков и Симоньян интереснее Путина и Бузовой.
— Начну с очевидного вопроса: а зачем нам и вам еще одно разговорное шоу на ютьюбе?
— Все в жизни происходит не зачем‑то, а почему‑то — ну, по крайней мере, в моей жизни все важные события происходят именно таким способом.
Во время карантина я, как очень многие люди, сильно приуныла. И приуныние в первую очередь касалось моей профессиональной деятельности, потому что у меня впервые за 20 лет возникло ощущение, что я пони, который бегает по кругу, что я освоила десяток классных трюков и больше ничего. И что надо бы мне выйти из зоны комфорта, как учат нас бизнес-коучи из Силиконовой долины и прочие хорошие люди. Не то чтобы я предпринимала какие‑нибудь движения. Ничуть, я сидела и грустила. И тут в этот момент моей печали ко мне пришли бодрые, молодые ютьюбные мальчик и девочка, которые сказали: «А давайте сделаем с вами ютьюб-канал». Моей первой реакцией было, конечно, сказать: «Нет, ну зачем! Сколько можно!» А вторая реакция была: «Женщина, вы хотели выход из зоны комфорта? Вот вам дверь. Выходите — или кончайте уже по этому поводу причитать». И для меня это стало попыткой выйти из моей персональной зоны комфорта.
Наверное, именно поэтому у меня не было мысли, что вот зачем, есть же уже 55 Дудей, и один другого дудее. Я не хотела сделать что‑то новое вообще — я хотела сделать что‑то новое для себя. И поскольку я нашла людей, которые были готовы меня в этом поддержать и направить, мы решили попробовать.
Вот вы говорите, Егор, что любите с людьми разговаривать. А я ненавижу. Точнее так: я люблю разговаривать с очень определенными людьми и хорошо умею это делать. А вот с людьми вообще — нет. Для меня интервью — это всегда пытка, я отказываюсь делать интервью.
И мы сошлись в том, что попробуем сделать не интервью как таковое, а разговор, причем с акцентом именно на культурные, извините за выражение, коды: откуда что растет, из чего человек состоит. Попробовали, и я внезапно обнаружила, что это для меня действительно новое ощущение. Вот так мне с людьми разговаривать действительно интересно Я совершенно не знаю, полетит оно или не полетит, будет оно интересно кому‑то, кроме нас, а если полетит, то с какой скоростью. Для меня это пока что история, скорее, не про «Я сейчас делаю классный продукт, которого не было», а про «Я сейчас попробую сделать что‑то такое, чего я в свои цветущие 45 лет не делала». В моем возрасте нелегко найти новый опыт, не прибегая к психоделикам, да и с ними уже не очень. Это новый опыт. Новый, извините за это страшное слово, челлендж. Да еще и новая среда. Я же не ютьюбный человек, я не смотрю ютьюб никогда.
— Вот я про это хотел спросить как раз. Потому что, когда смотришь ваш разговор с Аграновичем, довольно очевидно, что это даже чисто визуально много на что похоже. Это заслуга людей, которые вам помогают, или просто само по себе так получилось?
— Мне кажется, что это довольно естественная вещь: когда ты сажаешь перед камерой двух человек, которые между собой разговаривают, оно все равно все одно на другое похоже. И ничего с этим сделать нельзя. Другое дело, что все люди разные. И разговор — это же не жанр, а сочетание персоналий. И у меня есть гипотеза, что, может быть, я буду разговаривать с людьми не так, как разговаривает с ними Коля Солодников, или Катя Гордеева, или кто‑нибудь еще. То, что я могу внести в этот разговор, есть только у меня, и ни у кого другого такого взять нельзя. Точно так же, как того, что есть у Коли, нет у Кати, а того, что есть у Кати, нет у меня, и так далее. То есть это, мне кажется, универсальный формат, в который каждый из говорящих при удачном раскладе вносит такое, чего ни у кого другого нет.
Кроме того, у нас будет не один формат, мы просто стартовали с интервью. Пока не буду рассказывать, потому что иначе меня съедят мои продюсеры. Поживем — увидим.
— Но вы ведь наверняка думаете о том, как люди все это примут? Мало того что разговорных ютьюб-шоу уже полно, так еще и в 2020 году вообще симпатичных говорящих голов на экране стало чересчур много. Нет ли опасения, что люди уже устали от этого?
— Честно — не знаю. Потому что я вообще не потребитель этого контента, я нерепрезентативна. Мне все то, о чем вы говорите, как потребителю надоело раньше, чем появилось.
Мне хотелось сделать что‑то новое для себя, и меня пока прет. Вообще, опыт наблюдения за реальностью показывает, что прогностические способности человеческого мозга крайне ограничены.
Если ты не делаешь чего‑то, потому что тебе кажется, что этого уже перебор, а тебе искренне хочется это сделать, то, скорее всего, ты зря этого не делаешь.
У меня нет прогноза. Я надеюсь, что оно будет кому‑то нужно. Я расстроюсь, если оно не будет никому нужно, но не смертельно. Я это делаю, потому что мне интересно это делать, и моя практика показывает, что это единственная по-настоящему хорошая мотивация. Все попытки что‑то просчитать, грамотно инвестировать свои усилия — они всегда от лукавого. Если ты делаешь то, что тебе самому очень нравится, оно будет получаться.
Меня тут Иван Ургант заставил прочитать мемуары Ольги Бузовой. Мы это обсудили, и я поняла, что это такая территория, на которую не ступала нога человека вроде нас. Вы видели когда‑нибудь человека, который читал мемуары Ольги Бузовой?
— Ну знаю одного человека, который потенциально может прочитать примерно из таких же соображений…
— А я решила, что кто‑то же должен. И почему этот кто‑то не я?
И конечно, это невыносимо. Это невероятно наивный текст со следами плохо переваренной психотерапии, к сожалению, что делает его еще более наивным. Но там из каждой строчки понятно, что Ольга Бузова делает то, от чего ее прет. Понятно, что в какой‑то момент на это уже надевается какая‑то прагматика, возникают мысли про деньги, но совершенно очевидно, что ее прет или, по крайней мере, много лет перло от того, что она делает. И она готова в это очень много вкладывать. Мы можем сколько угодно обсуждать, от хорошей вещи ее прет или так себе, но вот это ощущение, что она делает то, что ей интересно, приводит к тому типу успеха, который ей нужен. Человек делает то, что ей самой нравится, и в ее персональной метрике у нее получается. И опять же, когда читаешь про ее первые шаги к успеху, ты понимаешь, что она делает странные вещи, то, что, в тот момент кажется, не полетит. Но ее прет, она это делает, оно летит. Это не значит, что мы все должны быть как Ольга Бузова, но в некотором смысле это правда позитивный пример.
— Вы начали с актера Алексея Аграновича, а будут ли разговоры с писателями?
— Конечно!
— Вы же сами говорили: «Я не очень люблю жанр интервью и в целом стараюсь держаться от писателей подальше».
— Ну вот, наверное, про это можно уже сказать: ко мне довольно скоро придет Захар Прилепин. И мой мир устроен таким образом, что я в нем себя надежно заизолировала от всех проявлений Захара Прилепина, кроме литературы.
— Слушайте, ну даже книги Прилепина не изолированы от его личности. Я не так давно прочитал — не без мучений, хотя и не без интереса — «Некоторые не попадут в ад», и это скорее любопытный документ эпохи и личности, чем литературы.
— Ну к этой книге у меня очень много претензий, но они почти не связаны с его личностью.
Я буквально вчера с интересом узнала, что он создал какую‑то партию. Мне неинтересно разговаривать с Прилепиным про Донбасс, про эту самую партию, да и про МХАТ на Тверском бульваре тоже не очень интересно. Зато мне дико интересно узнать, какие книжки Захар Прилепин читал в детстве, что он такой вырос.
Мне понятна его траектория интересов: Луговской, Есенин, вот эта плеяда наших «проклятых поэтов» 20–30-х годов. Мне хочется с ним поговорить про это. Потому что его книга про Есенина в некотором смысле прекрасна. Я ее до сих пор не дочитала, она очень толстая, я читаю ее медленно, и это потрясающее чтение. Это огромный многослойный труд, источниковедческий, текстологический. А кроме того, это очень интересный взгляд, очень интересная оптика. Ну точно так же, как я очень люблю быковскую книжку про Пастернака: она мне кажется выдающейся при всех ее многочисленных огрехах, нескладности, разодранности. «Есенин» — книга такого же типа. И главное, в этой книжке видна эволюция Прилепина: как он относился к Есенину в начале, потом что‑то изменилось, потом еще что‑то. Там вообще нет идеализации и романтизации, и при этом есть очень большая любовь. Вот мне интересно говорить про такие вещи. Честно, я думаю, что мало кому про такие вещи с Прилепиным поговорить интересно. И поэтому я надеюсь, что из этого что‑то вырастет. Я знаю, что мы с Прилепиным договорим, пожмем друг другу руки, скажем большое спасибо, разойдемся и не увидимся еще два года, покуда не встретимся случайно на какой‑нибудь книжной ярмарке.
То есть еще раз: мне неинтересно из писателей вытаскивать подробности, узнавать там какие‑то внелитературные вещи. Мне интересно, из чего они выросли. Так же, как и про всех остальных людей.
— Но ведь с Аграновичем вы много говорите как раз о жизни?
— Практически любой человек, который соглашается дать интервью, хочет поговорить про себя. Человеку надо дать такую возможность. Мне как раз хочется создать для моего собеседника вот этот сейф-спейс, в котором он сможет поговорить про себя и в том числе про то, что интересно мне. Писатели будут обязательно, но разговаривать я с ними буду про странное, а не про творческие планы и сколько денег они зарабатывают.
— А есть ли люди или категория людей, которых вам неинтересно приглашать?
— Мне неинтересны люди, которые не состоят из культуры. Понятно, что c упомянутой Ольгой Бузовой мне совершенно не о чем говорить. В ней нет этой культурной многослойности, которая позволяет мне лично про человека много чего понять.
На самом деле, когда человек рассказывает, что он любит, — это же очень интимно. Это в некотором смысле более интимно, чем рассказать о том, с кем ты спишь. Когда Агранович говорит, что состоит из книжки «Чудак из шестого «Б» — я не являюсь фанатом этой книжки, но очень хорошо понимаю образ, который за этим стоит, я понимаю, что человек сообщает о себе, я вижу его, если так можно выразиться, сразу и в объеме, и в перспективе
Вот что я спрошу у условной Ольги Бузовой? Мне неинтересно, что она любит, потому что, скорее всего, это что‑то, что не срезонирует со мной, что я просто не смогу считать и интерпретировать.
— Ну ладно, а если оставить Бузову? Позовете поговорить про Нобелевскую премию Маргариту Симоньян, которая, как известно, теперь еще и в поэзии разбирается?
— Маргарита Симоньян может быть интересна вполне. Она очень плохой писатель, и вкус ее для меня загадочен, но очевидно, там есть что поковырять.
Мне интересен любой человек, в котором я предполагаю второе, третье, пятое культурное дно. Иногда можно ошибиться. Может, окажется, что она все время любила «Пеппи Длинныйчулок» и больше ей сказать о себе нечего.
— Не худшее, что можно услышать от нее, честно говоря.
— Не худшее, но банальное.
Опять-таки, понимаете, я высоко ценю культуру безоценочности. Мне кажется, что мы живем в пространстве, где все перенасыщено оценками. Где есть четкая градация, в которой Маргарита Симоньян неинтересна, потому что она, условно говоря, плохая, Прилепин неинтересен, потому что он плохой. Я в этом смысле стою на позиции персонажа Булгакова и считаю, что все люди добрые, игемон. И все люди интересные до тех пор, пока не доказано обратное. Хорошие они или плохие — никто не укладывается в эти рамки. Отбирать по принципу «хороший — плохой» — это не ко мне.
— А по принципу, скажем, «писатели — да, политики — нет»?
— Опять же, разные бывают политики. Есть политики, у которых за душой нет ничего, кроме откатов. И вот с ними неинтересно — не потому, что они плохие, а потому, что они скучные.
— А есть Владислав Сурков.
— А есть Владислав Сурков, который по всем метрикам не очень хороший, но дико интересный. Пожалуй, правильно будет сказать, что для меня люди делятся не на хороших и плохих, а на интересных и не очень. И интересные — это те, у которых больше одного слоя. И хотя бы один из этих слоев культурно обусловлен.
— «Великаны, как луковицы, многослойны»?
— Да, ровно так. У нас много людей — специалистов по этике. Вот я про это не очень. И у меня почти никогда нет сильных предубеждений, то есть до тех пор, пока человек никого не убил, не съел и не посажен за это в тюрьму, я считаю, что с ним можно иметь дело, если в нем есть что посмотреть. Маргарита Симоньян — почему нет? Я же не обязана ее любить. Но интересно, чего она такого начиталась, что вот это пишет. Вскрытие вот этих культурных кодов позволяет про человека понять очень-очень много.
— Ну а если наоборот? Кого бы вы хотели к себе зазвать из живых людей?
— Мне бы очень хотелось поговорить с Ольгой Токарчук (лауреатка Нобелевской премии по литературе за 2018 год. — Прим. ред.). Она согласилась дать мне интервью, но по почте — это совсем не то же самое. Мне очень хотелось бы поговорить с ней вживую, долго, поскольку мне очень интересно, как она устроена. Если пошли по нобелевским лауреатам — мне очень интересно поговорить с Исигуро. Я была однажды на паблик-токе с его участием, и он очень хорошо говорит, очень четко формулирует, очень интересно думает. Далеко не все писатели — яркие личности, вы знаете это лучше других. Иногда ковырнешь и понимаешь, что за пределами романа ничего там интересного нет. Вот в Исигуро точно есть.
— А если не писатели?
— Вот у нас выйдет выпуск с [актрисой Юлией] Ауг — я очень хотела с ней поговорить. Во-первых, Юля мне кажется невероятной красавицей, то есть я на нее смотрю, и мне хорошо. Во-вторых, она мне всегда казалась очень интересным человеком. И вот это был тот случай, когда, если бы нам не начали уже намекать, что сейчас нас уже выгонят из студии, я бы еще и еще с ней разговаривала. Потому что она невероятной глубины и интересности собеседник. Мы записали, по-моему, в полтора раза больше, чем нужно, потому что невозможно остановиться — это просто человек-бездна.