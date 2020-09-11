На выходных в Коломне пройдет девятый яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». «Афиша Daily» рассказывает, почему стоит рвануть в Коломну на выходные.

Кофейная кантата

Если вы приедете на фестиваль с утра (а это мудрое решение), то лучше всего начать его у главной сцены, где солисты «Геликон-оперы» исполнят баховскую «Кофейную кантату» — и одновременно приготовят вам чашечку кофе. Как говорит героиня кантаты, «Коль трижды в день не смогу я/Откушать чашку кофея,/То от сих мук я превращусь/В кусок козлятинки засохшей». Не отказывайтесь и вы от бодрящего напитка, силы вам еще понадобятся. Книги

Сердце фестиваля — книжный маркет, на который издатели привозят лучшие детские книги. Советуем заглянуть к нашим любимым издательствам (чтобы не заблудиться в новинках, почитайте наши обзоры), не забыть об их менее известных коллегах, у которых тоже можно отыскать бриллианты, — а потом вместе с детьми отправиться в Издательский шатер, где авторы и переводчики расскажут о своих книгах и научат мастерить для них закладки. Еще одна книжная точка притяжения — Открытая литературная студия. Там проходят встречи с авторами — от Олега Лекманова посредством Zoom до Александра Архангельского во плоти — и беседуют о Муми-троллях и Бунине. Еда

Самое время вспомнить, почему фестиваль так называется, и рвануть на городской обед — он проходит на лужайке сквера всю субботу. Это вам не обычный фуд-корт: на обеде к блюдам подается интересная беседа — например, о том, чем питались кубинцы, застрявшие в России во время пандемии. Театр

Если вы соскучились за время карантина по театру — выдыхайте. Взрослым рекомендуем размять ноги на спектакле-променаде о Венедикте Ерофееве и ангелах, а дети могут посмотреть в сквере Гагарина на шоу, где повара — акробаты, а акробаты — повара. А вообще, программа очень разнообразная, выберите себе по вкусу. Прогулки