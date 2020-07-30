Художник и режиссер Габбилен Г. представил в МАММ цифровой спектакль «A.I.Q. Test»: в нем нет актеров, зато есть анкета Google Forms, в которой зритель может увидеть не просто текст, а живой разум.
Вы робот?
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Так мы вам и поверили! Придется проверить вас внимательнее. Какой из этих котов настоящий?
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Один кот был настоящим, а остальные сгенерированы компьютером — как раз робот-то их вряд ли отличит. Перейдем к матчасти: «Робот не может причинить вред ________ или своим бездействием допустить, чтобы ________ был причинен вред». Какое слово пропущено?
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Это был вопрос с подвохом: и «человек», и «человечество» в законах Азимова упоминались. Теперь вопрос от Уилла Смита: а вы можете написать симфонию?
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Вообще-то, научить робота писать симфонии (хоть и не очень оригинальные) в 2020 году легче, чем человека. Ну и напоследок: выберите картинку, на которой изображена бабочка.
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Ага! Тут-то мы вас и раскусили.
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