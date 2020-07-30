Один кот был настоящим, а остальные сгенерированы компьютером — как раз робот-то их вряд ли отличит. Перейдем к матчасти: «Робот не может причинить вред ________ или своим бездействием допустить, чтобы ________ был причинен вред». Какое слово пропущено?

человеку человечеству роботу Айзеку Азимову ОШИБКА